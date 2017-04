SEDLEY RICHARD ASSONNE : Roman noir mauricien

Trois livres en un, sous le thème du roman noir à la mauricienne. Sedley Richard Assonne évoque sa récente trilogie, Robis. Un pavé traversé par un détective privé pittoresque, un certain Zan Balak. Il pose aussi une Cerise sur le ghetto”. L’auteur dresse plus loin un descriptif des ouvrages.

“En 1996, j’obtins le premier prix du concours littéraire organisé par Ledikasyon Pu Travayer, avec le texte Robis. Il était en créole et l’intrigue se passait à Les Salines, mon quartier natal. Je suis un amateur de polar et de roman noir. Et si j’aime ce genre littéraire, que Léo Malet, Dashiell Hammett, Raymond Chandler et d’autres ont rendu célèbre, c’est parce qu’il permet de mêler le policier au social. Dans un même roman, on peut évoquer les maux de notre société, au travers d’une enquête policière.

C’est ainsi que j’ai créé le détective Zan Balak, dont la particularité est qu’il est privé de… tout ! Il n’a pas de muscles, mais utilise surtout ses méninges, à la manière d’un Hercule Poirot ou d’un Sherlock Holmes, voire d’un Auguste Dupin, pour résoudre un imbroglio criminel.

Dès sa sortie, Robis a été un succès. Il fut même étudié par des étudiants de l’université de Maurice, sous la houlette du lecturer Mythil Banymandhub. Avec aussi pour effet que le livre fut vite épuisé. D’où sa réédition et sa traduction sous le titre La cerise sur le ghetto, et aussi la réédition de Zan Balak. Les trois romans se passent tous à Les Salines et ont pour personnage principal Zan Balak. Il revient donc, pour faire mal aux véreux de notre société !

Voilà donc ma trilogie du roman noir à la mauricienne. Car ce qui lie les trois romans désormais, c’est le quartier des Salines. Il faut le voir comme le personnage principal de ces trois romans ! Ma trilogie du roman noir, à la mauricienne !”

Toujours dans le rayon du roman noir et du polar, Sedley Assonne cite André Héléna, “un précurseur du roman noir français”.

“J’ai découvert André Héléna, en fouinant dans une librairie à La Caverne. Méconnu de tous, oublié en France, son œuvre a été rééditée grâce à Bayon-Phil Casoar et Frank Evrard. Héléna a “poétisé” l’univers de la pègre à Paris. Et sous sa plume, les laissés pour compte de la société deviennent attachants. Il laisse plus de cent romans derrière lui. Dont La victime, édité chez Fanval Noir.

Si je suis fana de Léo Malet, je ne résiste pas aussi à lire du Simenon. Lui aussi a croqué le monde dans lequel il vivait. Par le biais du commissaire Maigret, il ne cessait de s’inquiéter du sort des petites gens et de dénoncer les bourgeois. Son policier est devenu célèbre au cinéma sous les traits de Jean Gabin et de Bruno Cremer, entre autres. Fin conteur, Georges Simenon fait honneur au roman policier et au roman noir. Maigret à l’école se déroule dans un petit village français. Un huis clos à ciel ouvert, où Maigret déroule son abécédaire du crime.”

L’ouvrage, au coût de Rs 600, peut être commandé directement auprès de l’auteur sur le 57-12-11-40.

Robis

“Robis est un polar dont l’action se déroule à Les Salines, un quartier de Port-Louis. Une série de crimes a lieu dans ce faubourg de la capitale, poussant les habitants à l’exode et la police à investir les lieux.

Un serial-killer s’amuse à tuer un boutiquier, un enseignant, une prostituée, un propriétaire foncier et un homosexuel. Pourquoi ces crimes ? Et qui en est véritablement l’auteur ? Au travers de cette descente aux enfers, je voulais en fait faire un parallèle avec ce qui se passait (l’histoire a été écrite dans les années 90) dans mon pays. Les Salines devient donc le miroir de notre décrépitude au niveau national.

Je mettais aussi en garde contre un éventuel État policier. Le texte enleva le premier prix du roman au concours littéraire organisé par LPT, en 1996. Il fut publié et devint un succès de librairie. D’où sa réédition cette année.”

La cerise sur le ghetto

“Tous ceux qui avaient lu Robis en version originale, en créole donc, me poussaient à le traduire. C’est désormais chose faite, sous le titre La cerise sur le ghetto. On sait tous que traduire, c’est aussi trahir. Je n’ai jamais aimé la traduction “littérale” du créole au français, ou vice-versa. Cela ne rend pas justice à aucune des deux langues.

Dans le cas de cette traduction, je parlerais plutôt de re-création complète du texte original. Nous sommes bien dans l’univers originel de Robis, mais le texte a été enjolivé. Il y a d’ailleurs une introduction à tout ce qui va se passer dans ce quartier. Et j’y introduis aussi Zan Balak, le détective du même nom qui sévit dans le roman éponyme. Dans Robis, c’est la police qui démasque le criminel. Dans La cerise sur le ghetto, Zan Balak fait le travail de recherche. C’est dire qu’il était important pour moi de ne pas juste traduire. Il fallait réinventer le texte et lui laisser respirer sa vie on his own.”

Zan Balak

Zan Balak est le nom d’un détective privé que j’ai complètement inventé. Ce personnage de papier est né de mon amour pour le polar et les romans noirs, tant français qu’américains. Je suis un admirateur de Sherlock Holmes, d’Auguste Dupin (détective né de l’imagination d’Edgar Allan Poe), d’Hercule Poirot, et des personnages créés par Dashiell Hammett, Léo Malet, Raymond Chandler, Georges Simenon, entre autres. Je suis aussi un fanatique du lieutenant Columbo à la télévision.

Mais il était hors de question de créer un personnage sur le modèle de ceux cités. Zan Balak est typiquement mauricien. Il ne conduit pas de voiture et prend le bus comme vous et moi. Étant donné qu’il réside à Les Salines, et que les intrigues de Robis et de La cerise sur le ghetto se déroulent dans ce quartier, il n’était que logique qu’il soit publié avec ces deux autres romans.