SEGA FAMILY : Le dernier-né de la famille Gaspard

“Kit fwa enn zour nwa retrouve”, chantait Jean-Claude Gaspard lors de ses “adieux” émouvants à la scène en 2014. Après presque trois ans, il semble évident qu’il n’a fait qu’un salam à son public adoré. À l’aube de ses 71 ans, ce monstre sacré du séga mauricien continue de consolider l’héritage de la famille Gaspard, avec le dernier-né, Sega Family. Un album où, aux côtés de ses deux enfants, Mary Jane et Denis-Claude, il reprend les meilleurs tubes de son répertoire des années 70 à 90.

Son nom est indissociable de l’histoire du séga mauricien. C’est un homme dont la carrière, au dire de ses enfants, aura occupé une grande place dans sa vie, et a souvent pris le dessus sur sa vie familiale. S’il avait eu le choix, Jean-Claude Gaspard “pa ti pou sanz nangne”.

C’est dans le cadre magnifique de l’hôtel Manisa à Flic en Flac que Scope rencontre le clan Gaspard. Entouré de ses deux enfants, Mary Jane et Denis-Claude, Jean Claude, sur qui pèse le poids des années, nous accueille chaleureusement. Les trois Gaspard ont à cœur de nous parler de leur nouvel album, “le fruit d’un travail assidu, qui a demandé beaucoup de temps, de patience et de persévérance”, confie Mary Jane.

Nous demandons d’abord des nouvelles du patriarche, qui vit une retraite paisible, toujours au service du séga. “Enn demi-retret sa”, confie Jean-Claude Gaspard, avec un sourire timide lorsque nous lui demandons ce qu’une retraite implique pour lui. Bien qu’il prenne le temps de profiter de la vie après une carrière musicale aussi riche que mouvementée, il est toujours sollicité par ses fans “pou sante dan bann maryaz e lot evennman. Mo pa refiz zot e mo sante”.

La dernière fois que l’on a entendu Jean-Claude sur un album familial, “c’est avec Kas Pake, en 2014. Il a participé à une compilation pot-pourri en 2015 avec une reprise du séga Mo parkour”, confie Denis-Claude. Qui précise : “An fe, li pa’nn arete, parski li touzour la.” “Il est plus présent que nous”, ajoute Mary Jane. Ce qui n’est pas pour déplaire au vétéran, si l’on en juge par son large sourire.

Le séga est héréditaire.

Toutefois, pour replacer les choses dans leur contexte, Mary Jane et Denis-Claude soulignent que bien que leur père soit toujours présent, il évolue davantage en guest. Ce qui est “très loin du temps où il se produisait seul sur scène avec son public, parfois jusqu’à une heure et demie de présence”, souligne Mary Jane. “Ce sont plus des apparitions pour faire plaisir et se faire plaisir. Donc, c’est une retraite.”

D’une fratrie de sept enfants, tous amateurs de musique, Mary Jane et Denis-Claude sont les deux seuls à avoir suivi les pas du père. Nourri à la musique locale depuis sa naissance, Mary Jane remercie sa bonne étoile et affirme que le séga est héréditaire dans la famille.

Mais Jean-Claude Gaspard aura influencé ses enfants de bien d’autres façons, notamment en ce qui concerne certains traits de caractère. “La ponctualité et aussi une ligne de conduite irréprochables, relate Denis-Claude. Mo papa zame ti an retar e zame ti dwa personn parski li pa ti anvi kikenn kapav montre li ledwa.” Aujourd’hui, Denis-Claude défend les mêmes valeurs que lui a inculquées son père, dans la vie familiale et professionnelle.

Idem pour la petite dernière, qui tient sa droiture et son côté perfectionniste de son père. “Kouma li, mo kontan kan tou zafer bien drwat e bien kare, ki li dan mo travay ou ayer.” Sans oublier la franchise : lorsqu’elle quelque chose à dire, Mary Jane ne passe pas par quatre chemins. “Nous sommes les reflets de Jean-Claude.”

Une belle fusion.

Comme dans toutes les familles, les petites mésententes sont monnaie courante chez les Gaspard. Comme le dit Mary Jane, “qui aime bien châtie bien”. Après réflexion, Jean-Claude nous avoue apprécier de sa cadette “so zoli lavwa. E li enn tifi ki ekoute”. Cette dernière avoue que les conseils de son père sont du pain bénit, même si elle ne le réalise pas immédiatement. “Nou papa ti touzour la, me li ti pou piblik avek so bann lasenn e tourne. Li dir pou ena enn papa artis. Kouma pou enn madam, li dir ena enn mari artis.” C’est Denis-Claude qui a un peu fait office de “petit papa” auprès de ses sœurs et frères, confie Mary Jane.

La débrouillardise de son aîné a toujours séduit notre pionnier du séga. Denis-Claude affirme que Jean-Claude Gaspard n’aurait pas été Zanklod s’il n’avait pas été aussi dévoué à son séga et à ses engagements. “Il a géré comme un chef son travail à la municipalité, sa vie familiale et sa carrière artistique.”

L’osmose artistique entre les artistes de la famille Gaspard est évidente. “Il y a une belle fusion entre nous et nous savons que nous pouvons compter l’un sur l’autre. Le plaisir de travailler avec la famille ne se retrouve nulle part ailleurs”, souligne Mary Jane.

L’album Sega Family est une reprise des meilleures compositions du répertoire de Jean-Claude Gaspard, des années 70 à 90. Le trio interprète chacun trois chansons, et l’album se termine sur un Pot Pourri Family bien ambiancé. Denis Claude souligne que “cet album a comme objectif de faire plaisir au public et de montrer notre amour pour la musique”.

Des chansons qui ont toujours la cote.

L’album propose des titres cultes du répertoire de Jean Claude Gaspard, sur lequel “bann Morisien ki kontan sega inn bizin bouze enn zour”, dit-il. Jean-Claude reprend Ki fer boir quand pas capav, Didine, ou encore son fameux Gili Gili Pat Patoua, des chansons qui ont toujours la cote auprès du public. Denis-Claude Gaspard entonne des titres moins connus des Mauriciens, comme Corvee Zenfan Lecole (où Jean-Claude Gaspard est sorti de son univers musical avec ce titre très reggae), sans oublier Coutiou Coutiou Madame, qui date des années 70. Enfin, on retrouve Mary Jane sur un répertoire très “cœur brisé” mais non moins ambiancé. Sur l’opus, elle interprète Deux la main batter, Divin dan bouteil et Canaille. “Des variations sur l’amour qu’on ne retrouve pas souvent dans la musique locale. Il y a plusieurs choses à dévouvrir dans les relations amoureuses que Jean-Claude a décrites dans sa musique et que nous essayons de mettre en avant.”

Et le pot-pourri familial, une reprise d’Envoye sega, retapé et modernisé à la sauce du clan Gaspard, va certainement vous mettre dans l’ambiance. La famille Gaspard vous conseille de prendre le temps d’apprécier et de redécouvrir les chansons de l’album. Et ce n’est là que le premier volume, préviennent les trois complices.

