Sega Korengi, nouveau single de Visham Ramdoo

Visham Ramdoo, imitateur, chanteur et désigner, après le succès de son dernier single Met Ene Ti Aryer lancera le mois prochain sa dernière création, Sega Korengi, un single de séga en télougou. Les paroles sont de Reenah Dalliah et c’est Kevin Joseph qui signe la partition musicale.

Mélangeant le créole et le télougou, ce single porte un éclairage sur les rites et les rituels observés à l’occasion de la fête Ougadi. Hommage est également rendu à la famille et l’auteur décrit également les préparatifs des gâteaux traditionnels.

Visham Ramdoo, imitateur d’hommes politiques et de célébrités, a forgé sa réputation en imitant les voix et les gestes des personnalités dont sir Anerood Jugnauth et Michael Jackson.

Il anime aussi les fêtes et les veillées de mariage. Etudiant en génie mécanique en troisième année à l’université de Maurice, Visham Ramdoo est devenu une figure incontournable dans le monde de l’entertainement à Maurice.