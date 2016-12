SÉJOUR DE LA STAR DE LA MODE AU SO SOFITEL MAURITIUS :  Paris Hilton “Lost in Paradise”

“Au milieu du Paradis”. C’est ainsi que la DJ icône de la mode, Paris Hilton, décrit son premier séjour à Maurice. Elle réside en effet depuis samedi dernier dans une villa moderne, pieds dans l’eau du So Sofitel Mauritius, au sud sur le Domaine de Bel-Ombre et dit profiter au maximum de son dépaysement. Accompagnée de son amie Brandi Howe que le mannequin international découvre l’île tout en profitant de tous les services d’un butler personnel pour déguster, entre autres, la gastronomie française et mauricienne proposée par les restaurants du So Sofitel où elle se laisse aller aux soins exclusifs de cocooning du So Spa.

Christine Souillac, Sales & Marketing Marketing Director de l’établissement hôtelier qui a eu l’occasion de côtoyer Paris Hilton, dans le cadre de l’organisation de son séjour, établit en collaboration avec Geneviève Dardanne, de Kreola, pour ses déplacements sur l’île, fait ressortir que “c’est une personne très douce et simple”. Les conversations ont surtout tourné autour de la mode, raconte-t-elle, en sus de la rencontre inoubliable de la star avec les bébés lions. Déjà, Paris Hilton, qui a parcouru le monde, a partagé quelques images de son séjour au So Sofitel Mauritius sur les réseaux sociaux avec pour commentaire : “Lost in Paradise”.