SÉLECTION DE DARWIN MINERVE : Adapt or perish !

Des histoires écrites à l’hémoglobine sur des pages d’angoisse, Darwin Minerve les dévore avec sang-froid. Ce lecteur assidu les consomme comme des petits fours à l’heure du thé, et lorsque le temps ne presse pas. Stephen King et autres maîtres du genre sanglant pour frissonner et se faire peur… Attention, ça gicle !

Marche ou crève

Richard Bachman

“Marche ou crève est un livre que je ne peux pas m’empêcher de relire. C’est terriblement poignant.”

Ce livre est une satire sociale augurant une probable dérive de tous ces jeux qui inondent notre société. Une narration au rythme aussi rapide que la règle même de ce jeu qui mène l’horreur à son paroxysme. Un livre que Stephen King signe sous le pseudonyme de Richard Bachman.

Un jeune adolescent natif du Maine concourt pour La Longue Marche. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n’est pas une marche comme les autres, plutôt. Un jeu sans foi ni loi. Le jeune Garraty a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher. Cent concurrents au départ, un seul à l’arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. Marche ou crève. Telle est la morale de cette compétition sur laquelle une Amérique obscène et fière mise chaque année deux milliards de dollars.

Sur la route, le pire, ce n’est pas la fatigue, la soif ou même l’aboiement des fusils. Le pire, c’est cette créature sans tête, sans corps et sans esprit qu’il faut affronter : la foule, qui harangue les concurrents dans un délire paroxystique de plus en plus violent. L’aventure est formidablement inhumaine. Les participants continuent de courir en piétinant des corps morts, continuent de respirer malgré l’odeur des cadavres, continuent de vouloir gagner en dépit de tout. Mais pour quelle victoire ?

Les livres écrits sous le pseudonyme de Richard Bachman (alias Stephen King) ont la spécificité d’être beaucoup moins volumineux. Pourtant, la plupart des ingrédients caractéristiques de sa plume sont là : suspense, horreur, perversité, inhumanité, angoisse. Stephen King réussit le pari de donner la chair de poule sans surnaturel. Dans ce livre, il n’y a ni fantôme ni vampire, personne avec des dons particuliers prêt à se venger.

L’horreur est présente à chaque page tant cette aventure est inhumaine. Ce livre nous offre la critique d’une société qui pourrait un jour être la nôtre. Une société dans laquelle on envoie, sans le moindre scrupule, des jeunes garçons au suicide. Pris dans un engrenage dans lequel ils ne semblent même pas connaître l’enjeu.

Cette histoire est une aventure humaine, voire atrocement inhumaine, qui n’a pas recours au surnaturel. Dans un imminent futur, un jeu à fort engouement public est organisé avec une règle on ne peut plus simple : cent jeunes garçons prennent le départ d’une longue marche et il ne devra en rester qu’un à l’arrivée. La seule contrainte est de garder impérativement une allure. Le roman suit ainsi, pendant des jours, ce groupe de jeunes garçons enrôlés naïvement dans un cruel engrenage irréversible orchestré par une société perverse assoiffée de barbarie.

Sang impur

Graham Masterton

Par un après-midi d’orage, Terence Pearson arrête sa voiture en pleine campagne et massacre deux de ses enfants à coups de faucille. Appréhendé peu après, le père meurtrier refuse de répondre aux questions. Peu à peu, le policier chargé de l’enquête finit par comprendre que l’homme croit sa lignée contaminée par les gènes du “Voyageur vert”, créature mi-humaine mi-végétale des légendes tchèques. C’est pour empêcher le retour de celui-ci qu’il a préféré tuer ses enfants. Mais ni le père ni le policier ne peuvent se douter qu’un chercheur en génétique sans scrupule a récupéré le cerveau d’une des petites victimes…

Graham Masterton, né à Édimbourg en 1946, est l’un des auteurs d’horreur les plus renommés et populaires au monde, privilège qu’il partage avec Stephen King et Dean Koontz. Auteur de plus de 35 romans d’horreur, mais aussi policier, jeunesse, ainsi que de manuels d’érotisme vendus à 3 millions d’exemplaires (il a été rédacteur en chef de Penthouse), il a commencé sa carrière en 1976 avec Manitou, best-seller immédiat qui fut adapté au cinéma.

Le Loup debout

Nancy A. Collins

Le bison agonisant eut beau se débattre et ruer, il lui déchiqueta la gorge à pleines dents. À califourchon sur sa proie qui se vidait de son sang dans l’herbe de la prairie, il rejeta la tête en arrière en signe de triomphe et hurla à la mort. À cet instant seulement, il se rendit compte que sa peau s’était couverte d’une fourrure rêche et qu’à la place des ongles, ses mains arboraient maintenant des griffes cruelles et acérées… Ainsi naît la légende de Loup-Qui-Marche, jeune visage pâle vénéré comme l’incarnation du dieu Coyote par les Comanches qui l’ont recueilli. Mais qui est-il vraiment ? Et pourquoi est-il incapable de dominer la bête qui sommeille en lui et le pousse à commettre les crimes les plus abjects ? Une seule solution pour élucider le mystère de sa naissance : affronter le monde déjanté de l’Homme Blanc. Et c’est là que les vrais ennuis commencent.

Avec Le Loup debout, Nancy A. Collins nous offre un très beau roman qui réussit le prodige d’être original, sur un thème pourtant maintes fois exploré : la lycanthropie. Car ces loups-garous ne sont pas comme les autres…



Ça

Stephen King

“Une des meilleures histoires de Stephen King dans lequel un clown prend l’apparence des peurs des uns et des autres. C’est un roman en deux tomes, donc assez volumineux.”

Dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du “Club des ratés”, comme ils se désignaient enfants, ont été confrontés à l’horreur absolue : ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de six ans. Vingt-sept ans plus tard, l’appel de l’un d’eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l’horreur, de nouveau, se déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité.

Entre le passé et le présent, l’enfance et l’âge adulte, l’oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l’auteur nous convie à un fascinant voyage vers le Mal, avec une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Ça est un monstre qui résume tous les monstres de tous les films d’horreur, puisqu’il incarne nos peurs. King semble avoir assimilé tous les comics et films d’horreur pour un sommet de virtuosité. Une gigantesque histoire.