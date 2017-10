SELF-DÉFENSE : Se défendre dans sa voiture

Cette semaine, Bruneau Laurette, instructeur de krave maga et de fitness, propose aux lecteurs de Scope les manœuvres et l’attitude à adopter lorsqu’on est victime d’une tentative d’agression dans une voiture ou en train d’y entrer. Des mouvements bien exécutés, en se servant également de la voiture, peuvent êtres utiles face à une telle situation.

Bruneau Laurette nous a gratifiés d’une démonstration sur le parking du Bagatelle Mall, avec la collaboration de Kesseven Armoogum et de Christine Seerungen.