SELON L’APD:« La violence sexuelle au sein du couple prend de l’ampleur à Maurice »

Le président de l’Association pour la population et le développement (APD), Sangeet Jooseery, tire la sonnette d’alarme au sujet de la recrudescence des cas de violences sexuelles au sein du couple. « La majorité de ces cas ne sont pas rapportés à la police. Ce n’est que le sommet de l'iceberg qui est rapporté aux autorités et dans les médias », déclare ce spécialiste de la santé sexuelle et reproductive.

Citant des chiffres officiels de violences sexuelles, dont les principales victimes sont les femmes, Sangeet Jooseery indique qu’en 2015, 91% des victimes étaient des femmes et, de ce nombre, 63% des filles de moins de 18 ans. Les chiffres officiels sont passés, poursuit-il, de 634 en 2014 à 681 en 2015, mais, de 2005 à 2015, le nombre de cas de violences sexuelles rapportés à Maurice a augmenté par 118%, soit de 315 à 686. « Ce ne sont que des chiffres officiels car la réalité est plus grave. Qui plus est, 61% de ces cas surviennent à la maison », dit-il, avant d’ajouter que la violence sexuelle n’affecte pas seulement les familles défavorisées. En outre, elle existe, dit-il, au sein de toutes les communautés, toutes couches sociales confondues. À titre d’exemple, Sangeet Jooseery dit connaître, après avoir écouté les doléances des femmes sollicitant l’aide de son association, l’identité des gens « bien haut placés » qui violentent leurs femmes sexuellement.

D’après une étude qu’il a menée, 80% des femmes ne comprennent pas grand-chose à la violence sexuelle. « Leurs connaissances sur la violence sexuelle sont limitées. Pour elles, la violence sexuelle n’est que le viol. Certaines sont forcées à voir des films pornographiques, mais pensent que cela n’est pas une violence. Elles acceptent, même si elles ne sont pas contentes. D’autres disent “mo mari sa, seki li dir mo bizin fer”, et ce au nom du mariage. D’autres encore craignent d’être battues. C’est un problème aigu », explique Sangeet Jooseery.

Notre interlocuteur rapporte aussi que beaucoup de femmes violentées par leurs propres maris, concubins ou partenaires dans leur foyer, souffrent en silence. « Elles ne les dénoncent pas à la police à cause de la peur, de la honte et des représailles. Elles ne les rapportent même pas à leurs parents ou à des amis. Dans certains cas, il y a des enfants, et leur mère craint pour eux », fait-il ressortir. Les causes principales de la violence sexuelle seraient, selon lui, multiples, citant la drogue, l’alcoolisme, la dominance de l’homme et la prostitution.

L'APD, créée en 2012 avec l’objectif de promouvoir le bien-être de la population, surtout ceux qui sont vulnérables et pauvres, s’est intéressée à cette question car le sujet « est tabou à Maurice » et « personne n’en parle ». D’où sa démarche, à travers l’information, l’éducation et la communication, d’apporter un changement de comportement dans la société mauricienne. Cette association a initié un programme à trois niveaux – communautaire, médiatique et social – pour essayer de gérer ce problème. « Nous faisons de sorte que les victimes puissent sortir de leur silence et dénoncer leurs agresseurs. Ensuite, nous en parlons dans les médias et nous avons adopté la technique du marketing social au niveau de la société pour réussir. C’est ce qui nous donne des résultats », indique-t-il.

Les membres de l’APD s’engagent dans des discussions et des échanges d’informations avec les victimes, mais aussi avec la communauté. « Nous mettons l’accent sur les droits humains, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Nous leur faisons comprendre que tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il le souhaite, librement, et sans être dérangé par les autres », dit-il. En 2016, l’APD a tenu une cinquantaine de sessions d’information et de sensibilisation dans les centres sociaux, les centres des femmes et les clubs de jeunes, « où les victimes racontent leur vécu ». Celles qui ne parlent pas répondent par le biais de questionnaires.