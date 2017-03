SELVEN GOVINDEN : “Débloquer la culture mauricienne”

Scope donne la parole à un citoyen actif. Selven Govinden est membre du collectif Free Art, un regroupement de travailleurs sociaux. Il nous livre ses observations sur l’art et la culture, ainsi que sur le communalisme et l’usage des drogues.

Free Art est un regroupement de travailleurs sociaux constitué vers la fin de 1998. Ses membres sont interpellés à l’époque par la prévalence de drogues. Parallèlement, la marginalisation des artistes les préoccupe, ces derniers n’ayant pas un espace consacré à l’expression de leur art. Les plasticiens ne pouvaient pas exposer leurs créations; les chanteurs ne pouvaient pas enregistrer dans des conditions optimales… Free Art voulait agir en facilitateur pour un meilleur épanouissement culturel.

Ce collectif s’est implanté à Nouvelle Découverte et a œuvré pour que des inconnus de l’État civil, bien que nés à Maurice, soient reconnus citoyens mauriciens. Des forums débats sur la thématique des races et du racisme seront initiés dans le sillage des émeutes de février 1999, dans le but de valoriser notre vivre-ensemble, malgré la fragilité du tissu social.

Où en est-on, dix-huit années plus tard ? Selven Govinden répond à nos questions sur la culture et le mauricianisme.

Les autorités confondent culture et socioculturel. Quelle est votre lecture de cet état de choses ?

Le poste de ministre des Arts et de la Culture est souvent occupé par des politiciens qui n’ont pas une notion des arts ni celle de la culture. Nous avons affaire à des gens qui avouent ne pas maîtriser ce dossier. Dans le passé, nous avons eu quelques exceptions qui auraient pu donner à penser que ce poste n’est pas attribué à ceux ayant financé les campagnes électorales. Au final, ce sont les artistes qui en pâtissent.

Est-ce un ministère servant à équilibrer la représentation ethnique ?

Oui. Cela est fait dans l’esprit du “communalisme scientifique”. Ces ministres ne font pas évoluer grand-chose culturellement et réclament du temps pour prendre leurs marques.

Entre-temps, Hollywood et Bollywood uniformisent les générations nouvelles. Vous en pensez quoi ?

Nous constatons que les chaînes de télévision locales ne valorisent pas suffisamment nos qualités culturelles. Les jeunes n’ont pas les repères voulus. Les chaînes de radio sont utilisées dans un esprit sectaire et sans un réel partage. Je voudrais par ailleurs aborder l’exemple des “disques de l’année”. Ce sont, sauf exception, les mêmes têtes d’affiche qui semblent favorisées.

Nous avons aussi des danseurs formidables à Maurice, mais ces artistes n’ont malheureusement pas de tremplin ni l’espace nécessaire pour évoluer et faire montre de leur talent. Le ministère de tutelle doit être blâmé pour se contenter de faire venir des artistes étrangers dans le cadre d’une fête.

Et la jeunesse dans tout cela ?

Je remarque que beaucoup de jeunes ont des talents mais qu’ils ne sont pas accompagnés comme il se doit. Cela laisse de l’espace à des choses répréhensibles. C’est une porte ouverte aux drogues chimiques et à la criminalité. Ils n’ont pas d’espace pour s’épanouir.

Il est triste de constater que la sexualité est banalisée. Peut-être que l’école aurait un rôle à jouer à ce niveau. L’accent mis sur les études académiques n’apprend pas aux jeunes à devenir des adultes de demain. Nous entendons périodiquement parler de l’introduction de l’éducation sexuelle à l’école, mais nous ne voyons toujours rien venir. Sauf à constater des grossesses précoces. Des enfants de neuf ou dix ans prennent du synthé. De quoi être perplexes quant à l’avenir ! Notre société souffre du manque de loisirs sains.

Nous avons entendu dernièrement le cas d’un ancien sportif happé par la drogue.

J’ai connu plusieurs cas comme celui-là. D’anciens footballeurs et des sportifs qui ont fait honneur au pays mais qui, après s’être consacrés à leurs disciplines, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Sans même avoir un emploi. Qu’est-ce que le pays a fait pour eux ? Rien !

Artistes et sportifs sont tous logés à la même enseigne en matière de reconnaissance ?

Pas seulement. Il y a aussi des cinéastes mauriciens qui se sont endettés à mort, alors que des instances sont censées favoriser le développement du cinéma à Maurice. Il y a comme cela de beaux films mauriciens qui ne sont pas diffusés. Comment dès lors débloquer la culture mauricienne ?

Votre aspiration citoyenne à la veille des 25 ans de la République ?

Une société dans laquelle chaque citoyen viv kouma dimounn. Je pense que la République devra être revue. Le Mauricien n’a toujours pas compris ce qu’est la République. Je pense que nous devrions vivre une deuxième République, avec une nouvelle Constitution, afin de remettre le pays sur les rails, particulièrement dans le contexte de la mondialisation. N’oublions pas que nous sommes tous des citoyens du monde.

L’histoire nous apprend que nos ancêtres sont venus des quatre coins du monde. C’est dans cette optique que Free Art considère le mauricianisme. Cela devrait être au centre d’une deuxième République.

Apaiser la tension sociale

La conclusion de recherches menées depuis 1999 tend à démontrer que l’usage du cannabis favoriserait les échanges sociaux, comme dans un passé assez éloigné à Maurice. Selven Govinden observe que, de nos jours, “pour pas grand-chose, des gens en viennent aux mains, ou pire ! Les drogues chimiques ont pris les devants. On a vu des adolescents perdre la raison avec des produits de synthèse vendus à bas prix. La tension et l’agressivité qui règnent actuellement dans la société sont assez symptomatiques. Je pense que Pravind Jugnauth ne devrait pas répéter la bêtise commise en 1985. C’est-à-dire placer le cannabis dans le panier des drogues dures.”