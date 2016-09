SEMAINE DIPLOMATIE CLIMATIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE, 12-18 SEPTEMBRE 2016 : Nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour un monde plus durable

En décembre 2015, 195 pays s'étaient réunis à Paris pour négocier un nouvel accord mondial sur le climat. Le résultat de cette conférence, tout simplement historique, est le premier accord universel juridiquement contraignant sur le climat. L’objectif principal de cet accord est de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Dix mois après, l'accord de Paris reste un motif de fierté pour l'Union européenne (UE) et ses États membres. Il devrait l'être aussi pour la République de Maurice. Cependant, l'heure n'est pas à la complaisance. Pour que notre vision d'un avenir durable et sobre en carbone se matérialise, notre devoir est maintenant de passer des paroles aux actes.

Cette année, nous avons été les témoins de signes encourageants: nos partenaires du monde entier ont confirmé leur ambition politique en faveur de l'action climatique. Plus de 180 pays ont signé l'accord de Paris, et 26 d'entre eux (y compris la Chine et les États-Unis le 3 septembre dernier) ont finalisé les procédures internes de ratification pour devenir parties à l'accord.

Nous félicitons la République de Maurice d'avoir été parmi les premiers États à ratifier l'accord.

La ratification est certes une étape très importante vers la mise en œuvre de l'accord. Mais, la ratification seule ne sera pas suffisante pour réduire les gaz à effet de serre, et concrétiser les mesures d'adaptation et de financement. Les mesures que vont prendre les pays pour respecter les engagements pris à Paris, en commençant par les politiques et les cadres législatifs nécessaires à l'élaboration de plans nationaux solides et d'approches internationales, sont tout aussi importantes. L'initiative du gouvernement mauricien d'élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de son "Nationally Determined Contribution – (NDC)" est considérée comme fort louable.

L’UE et ses États Membres, la France et le Royaume Uni, reconnaissent la vulnérabilité de Maurice aux effets du changement climatique. Ceci explique nos engagements à soutenir la République de Maurice en vue d’élaborer des plans nationaux pour le climat et le développement durable, l’intégration de la réduction des risques de catastrophes naturelles dans les politiques nationales et l'adoption de modes durables de consommation et de production.

De plus, l'UE et la Commission de l'océan Indien (COI) ont signé une déclaration commune sur le climat en décembre 2015 à Paris. La COI et l'UE ont reconnu l'importance des menaces et des défis créés par le changement climatique, et ont décidé de travailler ensemble pour réduire les vulnérabilités des petits états insulaires face aux effets du changement climatique.

Nos interventions à Maurice sont pertinentes pour l'Agenda 2030 et pour la réalisation des nouveaux objectifs du développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015. L'économie verte et le développement durable sont au cœur des ODD. L'UE s'est engagée à aider le gouvernement dans sa transition vers une économie verte inclusive, basée sur la consommation et la production durables.

Nous nous sommes également engagées à appuyer le développement du secteur de l'agriculture raisonnée, qui occupe une place importante en tant que mesure d'adaptation dans le "Nationally Determined Contribution" de Maurice. À travers cet appui, nous voulons contribuer principalement à la réalisation progressive des ODD, notamment l'objectif 13 pour lutter contre le changement climatique, l'objectif 1 – éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, l'objectif 2 – éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable, et l'objectif 12 – établir des modes de consommation et de production durables.

En plus du développement de stratégies climatiques à long terme, nous devons tous entreprendre immédiatement un certain nombre d'actions. Nous nous réunirons en novembre prochain à Marrakech pour définir les détails techniques de l'accord de Paris. Le renforcement des capacités pour lutter contre le dérèglement climatique, le traitement des pertes et dommages liés au changement climatique, et la définition d'une feuille de route pour atteindre les objectifs de financement du climat sont quelques-unes des questions qui seront sur la table à cette occasion.

Nous saisissons par ailleurs l'occasion pour féliciter le Gouvernement de Maurice qui a accueilli la Conférence ministérielle sur l'économie bleue et le changement climatique du 1 au 2 septembre 2016, à l'issue de laquelle la position commune africaine sur ces deux thèmes a été préparée en vue de la réunion de Marrakech.

Mais l'action pour le climat n'est pas seulement l'affaire des gouvernements. Le secteur privé, les autorités locales, et la société civile, ont tous un rôle crucial à jouer dans l'action de terrain qui peut faire une réelle différence.

Le changement climatique est également un sujet de préoccupation pour les femmes qui sont des agents du changement en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Le Women's Forum qui a été organisé à Maurice en juin 2016, en collaboration avec la Présidente de la République, a su démontrer que les femmes ont un rôle prépondérant dans la lutte contre le réchauffement de la planète.

Paris représente une étape décisive. Elle marque le début d'un important processus pour la sauvegarde de la planète pour les générations futures. Nous devons maintenir cet élan dans les mois et les années à venir, parce que l'investissement en vaut la peine: des émissions réduites, une sécurité énergétique et une efficacité énergétique améliorées, une croissance axée sur l'innovation. Les enjeux sont grands; il nous reste beaucoup à faire, mais nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour un monde plus durable et un avenir meilleur pour tous.

Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec la République de Maurice.