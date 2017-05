SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE: L’énergie cinétique, piège mortel (suite)

Comme expliqué dans l’article précédent, paru le mercredi 10 mai, l’énergie cinétique est une puissance qui nous permet d’accélérer considérablement nos déplacements. Cependant, elle est source d’accidents lorsque l’encadrement qui prévient ses potentielles dérives n’est pas respecté.

Les Mauriciens ne sont pas les seuls à défier les limitations de vitesse, mais ils semblent être des champions lorsqu’il s’agit d’appuyer sur le champignon et nous nous étonnerons qu’un accident de la circulation se produise toutes les 18 minutes.

En 2014, la police a verbalisé 96872 chauffeurs pour excès de vitesse, la plupart étant au volant des quatre roues car les motards ne peuvent être pris dans les filets des radars. De ces contrevenants (de juin à décembre 2014), 49568 avaient dépassé les limites de moins de 25 km/h, alors que 545 avaient été pris à plus de 25 km/h, mais moins de 50 km/h. Et dites-vous bien que 20 chauffeurs avaient été verbalisés pour avoir dépassé la vitesse autorisée de plus de 50 km/h!

En 2015, rien que pour les quatre derniers mois, où les caméras fixes étaient opérationnelles, 39395 chauffeurs avaient été verbalisés.

Pourquoi les limites de vitesse ne sont-elles pas respectées ? La Commission européenne s’en est posé la question et ce qui en ressort est :

•L’empressement dû, par exemple, au retard.

•Le plaisir de rouler vite.

• L’ennui.

À cela, nous pourrions ajouter :

•Une surestimation des habilités de conduite et une sous-estimation des dangers de l’accélération.

•La distraction.

•L’ego

•Le véhicule étant confortable tout comme la route, on ne se rend pas compte que la vitesse est excessive.

Quoi qu’il en soit, le fait est que les accidents de la route nous volent une moyenne de 140 vies chaque année, coûtent Rs 6 milliards à notre économie et la vitesse en est une des principales causes.

Serait-il superflu de faire notre examen de conscience, d’identifier les raisons, de trouver des solutions et de les appliquer avec courage afin de mettre fin à cette déchéance qui sur nos routes est de plus en plus nauséabonde ?