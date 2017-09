SÉMINAIRE : Faire de Maurice une juridiction compétitive au niveau de la taxe

Temple Professionals en collaboration avec Thomas Reuters tient ce jeudi un séminaire d’une journée autour du thème The Cost of Compliance. Cette plateforme, qui réunira plusieurs intervenants locaux et internationaux, vise à mettre en perspective et identifier les défis par rapport aux coûts de la compliance. Plusieurs sujets seront abordés pour développer des stratégies dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent également.

L’intégration de la dimension compliance dans la gouvernance est essentielle. D’où l’initiative de Temple Professionals qui avec la collaboration de Thomas Reuters accueillera des intervenants de plusieurs domaines pour aborder la mise en œuvre d’un programme efficace de compliance. Les Panama Papers ainsi que des amendes imputées à diverses institutions financières (principalement bancaires) depuis 2012, soulignent les organisateurs, sont simplement des indicateurs des changements radicaux dans les attitudes à l’égard de l’élimination fiscale internationale et du blanchiment d’argent. Si cela a un impact international, les services financiers locaux sont aussi touchés. « Compliance is a key step in cracking down the notorious nexus between politics, drugs, corruption and the various facilitators of financial crime », disent-ils. Le séminaire abordera ainsi plusieurs thèmes pour encourager à investir davantage dans la conformité et prôner une meilleure gouvernance. « Comment veiller à ce que notre juridiction reste compétitive au niveau de la taxe et que les personnes qui effectuent ces emplois soient suffisamment qualifiées ? Comment continuer à offrir une innovation flexible et axée sur le client face au besoin inévitable de réguler plus rigoureusement que jamais ? » sont autant de questions auxquelles devront répondre les intervenants.

Parmi les intervenants attendus figurent, au niveau local, Me Rashid Ahmine, Senior Assistant Director of Public Prosecutions ; Aisha Timol, CEO de la Mauritius Bankers’ Association ; Ashvin Krishna Dwarka de l’IFA ; Anthony Leung Shing, Partner – PwC ; Ravneet Chowdhary, CEO et directeur de Bank One ; Samade Jhummun, CEO de Global Finance Mauritius ; Aakash Mishra, Chairman de l’Insurers’ Association of Mauritius ; Vikramdass Punchoo, Second Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM) et Sabir Kadel, Senior Law Reform Officer de la Law Reform Commission. Les intervenants de Thomson Reuters seront Ernst Pienaar, Global Content Specialist pour Thomson Reuters World-Check business et Michael Meadon, Enterprise Solutions & GRC Market Development Lead à Thomson Reuters. Ils discuteront des thèmes suivants : The role of tax authorities in the fight against financial crime, Crime and Crime Network Convergence, What could be effective compliance for Mauritius et The impact of criminal investigation in the financial services sector.

À noter que le Temple Group regroupe sept entités : Banymandhub Boolell Chambers, Temple Corporate Services, Corporate Support Services, Temple Advisory and Management Services, Temple Law Books, Temple Professionals et Temple Consulting. Elles sont spécialisées dans le domaine legal ou financier. Filiale du Temple Group, Temple Professionals offre des formations qui ont trait à la loi. Afin de donner un standard au Anti Money Laundering And Combating Financing Of Terrorism (AML/CFT), le groupe s’est associé à l’Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists, avec pour objectif de créer des spécialistes en lutte contre le blanchiment d’argent.