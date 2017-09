SENATOR CLUB : 4 suspects arrêtés pour le vol de Rs 3,7 M

La CID de Flacq a mis la main sur un gang de malfrats, soupçonné d'avoir emporté environ Rs 3,5 millions au Senator club, à La Source. Les faits se sont produits pendant la nuit de dimanche à lundi, après les heures de fermeture, où les clients ont été plus nombreux le week-end à dépenser dans la maison de jeux. C'est un responsable de l'établissement qui a rapporté l'affaire dimanche à la police de Flacq.

En visionnant les images des caméras de surveillance sur la route, les enquêteurs ont noté que les malfrats se sont directement dirigés à l'intérieur de l'établissement sans grande difficulté. Ils semblaient déjà connaître le trajet, sans se perdre parmi les machines à sous, et se sont retrouvés dans la pièce, où est gardé le coffre-fort. Les malfrats ont en plus désactivé l'alarme de sécurité avant de saisir l'appareil qui les a filmés en pleine action. Portant des cagoules, ils ont défoncé le coffre en emportant avec eux Rs 3,772,000 en différentes coupures. Puis, ils ont pris la direction de Flacq à bord d'un véhicule.

Vu leur mode opératoire, la police s'est penchée sur la thèse d’une complicité interne. De plus, le gang n'a rien volé d'autre dans l'établissement. Les hommes du surintendant Pierre Louis se sont intéressés au superviseur du Senator Club, Mohamed Jahoor, âgé de 24 ans, qui disposait de toutes les informations sur le fonctionnement de l'établissement. En plus, un de ses proches avait déjà eu des démêlés avec la police dans le passé pour une autre affaire de vol par effraction. Dans un premier temps, il a nié toute participation à ce délit tandis que le Security Officer, Somanta Tohul, 23 ans, a été interpellé en même temps que son collègue. Il était censé assurer la sécurité de l'établissement dans la soirée. La police le soupçonne d'avoir facilité l'entrée de ses complices dans la maison de jeux.

Très vite, la CID de Flacq a arrêté deux autres personnes, à savoir Iqbal Jahoor, 44 ans, et Dewraz Narainsamy, un marchand de fruits de 59 ans. Ce serait le quadragénaire qui aurait réalisé le plan pour commettre ce forfait étant donné que son frère était superviseur dans le casino. Au cours d'une perquisition chez les quatre suspects, la police a récupéré une somme de Rs 817 500 soupçonnée de provenir du vol, tandis que le reste du butin est toujours introuvable. La police estime que les suspects l’ont caché dans un lieu non loin de Flacq. Les enquêteurs disent être « sûrs » de pouvoir récupérer le reste de l’argent bientôt.

Les quatre suspects ont été placés en détention lundi soir, sauf Somanta Toul, qui s'est plaint de douleurs. Il a été transporté à l'hôpital de Flacq, où il a été placé en salle sous la surveillance d'une sentinelle. Les quatre suspects sont attendus au tribunal de Flacq ce mardi pour leur inculpation provisoire. La CID n'écarte pas la possibilité d'autres interpellations dans les prochaines heures.