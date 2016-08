SÉNÉGAL : XLD annonce l'arrivée de muséologues pour le musée des esclaves

Maurice bénéficiera de l’expertise des muséologues sénégalais pour la construction d’un musée des esclaves. C'est ce qui ressort de la visite officielle du Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval au Sénégal. Jeudi, Xavier-Luc Duval a été reçu par le président de la République, Macky Sall. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens entre les deux pays ainsi que sur la construction d’un musée des esclaves à Maurice. Pour le Premier ministre adjoint, la concrétisation d’un musée permettra notamment de mettre en lumière la contribution des esclaves dans le développement de Maurice.

Hier, Xavier-Luc Duval a été reçu par le Premier ministre sénégalais Mahamed Boune Abdallah Dionne et a eu une session de travail avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, celui du Tourisme et du Transport aérien ainsi que celui de l’Industrie et des Mines. Une visite dans le port de Dakar et dans la zone économique était aussi à l’agenda. Il a participé hier soir à un banquet donné en son honneur par le Premier ministre sénégalais. Ce dernier a, à cette occasion, sollicité l'expertise mauricienne pour la création d'une zone franche au Sénégal.

Xavier-Luc Duval aura d’autres sessions de travail aujourd'hui. Il rencontrera des responsables d’agences de l’État ainsi que des chefs d’entreprises publiques et privées. Il se rendra également à Diamniadio, le nouveau pôle urbain de la ville de Dakar, ainsi que dans les stations balnéaires de Saly Portudal et de M’bour. Il se rendra finalement sur l’île de Gorée, lieu de mémoire de la traite des esclaves, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.