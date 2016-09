SÉQUELLES 24E JOURNÉE: Quatre semaines de suspension et Rs 20 000 d’amende pour Emamdee

Yashin Emamdee a écopé d’une mise à pied de quatre journées et d’une amende de Rs 20 000 pour n’avoir pas donné toutes les chances à Seven Carat d’obtenir la meilleure place possible à l’arrivée de The Malayan Racing Association Challenge Trophy de samedi. Le cheval de Shirish Narang avait occupé la troisième place à plus de 3L de Freedom.

Les Racing Stewards sont arrivés à la conclusion que Yashin Emamdee aurait pu solliciter son cheval avant qu’il ne l’eût fait après son départ quelconque. Le film a démontré qu’après avoir rééquilibré sa monture, il n’a pas fait ce qu’il fallait pour suivre les instructions de son entraîneur qui étaient de prendre la direction des opérations.

Les RS ont aussi été d’avis qu’il aurait pu demander à Seven Carat de produire un effort entre les 400 et les 300m, quand Freedom et Duke The Duke avaient déjà été mis sous pression. L’écart entre son cheval et les deux autres s’est agrandi par sa faute. Yashin Emamdee a déclaré que la course de Seven Carat a été chamboulée après la gêne subie par Freedom.

L’entraîneur a été d’avis que le jockey a monté son cheval comme il le fallait, tout en soulignant qu’il ne fallait pas mettre Seven Carat sous pression dans les virages en raison de ses boulets sensibles. Les RS ont néanmoins trouvé le cavalier coupable et l’ont sanctionné pour avoir l’enfreint le règlement 160 A (a).

Il est à noter que les Racing Stewards ont eu un entretien avec l’entraîneur Shirish Narang hors de la présence des journalistes après avoir donné leur verdict. Une enquête avait aussi été ouverte sur le handling de The Deacon (Bernard Fayd’herbe). Le jockey a donné les raisons de sa décision de prendre les devants et concernant son move aux 350m. Aucune suite n’a été donnée à l’enquête, mais il lui a été demandé de monter ses chevaux « so as to leave no room for query. »

Princess Margaret Cup : plus de deux partants ?

Les yeux sont rivés sur The South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, un Groupe 2 (60 +) sur 1400m. La question qui revient sur le tapis est de savoir si un entraîneur pourra aligner plus de deux partants dans cette course, comme le soutient la directive 6 de la Gambling Regulatory Authority qui stipule que cela serait possible au cas où le couplage des paris serait disponible.

L’interrogation concerne effectivement le système de couplage de paris offert par une compagnie de betting qui permet à un parieur de placer sa mise sur trois chevaux provenant de trois entraîneurs différents. Or, la directive 6 donne droit à un entraîneur ou propriétaire d’être représenté par plus de deux chevaux dans une course de 60 +.

On se demande ainsi le pourquoi de cette permission alors que les chevaux concernés ne sont pas liés lors de la mise. On prête à Ramapatee Gujadhur et Gilbert Rousset l’intention d’aligner trois partants.