SÉRIE NOIRE SUR NOS ROUTES : Début d’année mortelle avec six victimes, dont une enfant de 4 ans 

Malgré toutes les campagnes de sensibilisation et les mesures répressives, la route a, une fois de plus, fait des victimes. On en dénombre six dont la plus jeune est Yiogeswaree Pooroosoturamen, âgée de 4 ans, et la doyenne, Lutchmee Koo Hing Yuen, 75 ans.

Lutchmee Koo Hing Yuen, 75 ans, née Chinigadoo, est la première piétonne tuée depuis le début de l’année. Vendredi matin, cette habitante de Beau-Bassin se rendait à la boutique du coin lorsqu’elle a été percutée de plein fouet par un camion. D’après des témoins, c’est au moment où elle traversait la route en face du cimetière St-Thomas, dans la localité, que le véhicule l’a heurtée. Mandé sur les lieux, le personnel du Service d’Aide Médical Urgente (SAMU) constata le décès de la dame. Son gendre Andy raconte que “comme son petit-fils devait lui rendre visite ce matin-là, elle était sortie pour lui acheter à manger.” Cette terrible nouvelle, apprend-on, lui est parvenue durant les minutes suivant l’accident. “J’étais au travail et mon épouse m’a appelé pour me dire que sa mère avait été victime d’un accident. Je suis rentré immédiatement.” De son côté, la fille de la victime a eu vent du drame de voisins ayant été témoins de la scène. Pour Andy, cette perte subite a eu l’effet d’une bombe sur toute la famille. “Ma belle-mère sortait souvent seule faire ses courses. Elle n’avait pas de problèmes de santé mis à part le diabète comme beaucoup de personnes de son âge, mais elle était en pleine forme.” Les sources officielles indiquent qu’après avoir percuté la septuagénaire, le camion, qui circulait en direction de Port-Louis, s’est retrouvé de l’autre côté de la route et a percuté une voiture circulant en sens inverse. Soumis à un alcootest, le conducteur du véhicule impliqué – un Beau-Bassinois de 20 ans – a été testé négatif. Il a comparu devant le Tribunal de Rose-Hill le même jour sous la charge provisoire d’homicide involontaire et a été libéré sous caution. Une autopsie pratiquée par le médecin-légiste en chef, le Dr S.K. Gungadin a attribué le décès de la victime à de multiples blessures. Ses obsèques ont eu lieu hier matin. Veuve depuis plusieurs années, Lutchmee Koo Hing Yuen laisse dérrière elle deux filles et un fils.

Quatre

personnes dans deux accidents

Le premier jour de l’an 2017, dimanche matin, l’île Maurice se réveillait avec stupeur en apprenant la mort tragique de quatre personnes, dont Yiogeswaree Pooroosoturamen, 4 ans, et sa grand-mère, Devi Pooroosoturamen, 57 ans. La famille avait quitté leur domicile à Kulpoo Lane, Rose-Belle, pour se rendre aux petites heures du matin, en ce premier jour de l’an, au Centre de méditation de Saï Baba à Curepipe. Mais à hauteur de la Vigie, Forest-Side, un grave accident de la route allait se produire, avec pour conséquences la disparition de deux membres de la même famille.

Le véhicule a fait une sortie de route avant de finir sa course dans un buisson. Le conducteur de la voiture, Breedge Pooroosoturamen, 23 ans, est le fils de Devi, décédée dans l’accident. Les autres occupants, à savoir Rakesh Pooroosoturamen, 43 ans, père de la petite Yiogeswaree et frère de Breedge; son épouse Ashna, 21 ans; leur deuxième fille de 2 ans de même qu’une cousine de 28 ans s’en sont sortis sans blessures graves. Les examens post-mortem pratiqués par les médecins-légistes Monvoisin et Sunnassee ont conclu à un “shock due to multiple injuries” pour la grand-mère, alors que pour la petite Yiogeswaree, il s’agissait d’une “traumatic asphyxia.”

Le test d’alcoolémie pratiquée sur le conducteur Breedge Pooroosoturamen a révélé qu’il avait plus d’alcool que la limite autorisée dans l’organisme. Il a été détenu avant de recouvrer la liberté, jeudi, après avoir fourni une caution.

Rencontré à son domicile, vendredi après-midi, Rakesh Pooroosoturamen se disait dévasté. Réticent à se livrer, il finira par dire: “Bizin pas tire conclision tro vit. Mo ti dan loto, mo cone kinn passé. Accidan arrive sa… Nou laiss la polis fer so lenket”, les yeux perdus dans le vague. Et d’ajouter inlassablement: “Pou perdi, monn fini perdi, mai mo kontan mo frer inn retourn lacaz. Se pas so faute. Accident arrivé sa. Mo ti bien demoraliser mai ler monn trouve li vini, monn santi moi soulaze.” Par contre, il n’arrête pas de se remémorer les derniers mots”pa… pa …” de son aînée, restée coincée sous la carrosserie. “Tousel, mo pann kapav leve loto-là. Mo encoler parski piblik pann aide mwa”, confie-t-il, avant d’affirmer qu’il essaie tant bien que mal de remonter le moral de son frère et de sa jeune épouse. Finalement, les pompiers sont parvenus à extirper la petite.

Selon son père, la petite Yiogeswaree, qu’il appelait affectueusement Beti, était très pratiquante et se rendait toujours à des séances de prière au kalimaye du coin. Sa mère, machiniste de son état, était connue dans sa localité.

“Monn gagn sok!”

Plusieurs kilomètres plus loin, un autre accident grave a causé la mort de deux de ses trois occupants. François Lecoquin, 54 ans, et son ami Benjamin Jimmy Samoisie, un Rodriguais de 62 ans, ont périt après que le camion conduit par le premier nommé terminait sa course contre un filao, le long de la route côtière à Riambel. Une troisième personne âgée de 35 ans a été admise à l’unité des soins intensifs à l’hôpital de Rose-Belle.

Pour les proches de deux victimes, c’est l’incompréhension. Nul ne sait exactement ce qui s’est passé et d’où ils revenaient. Selon James Lecoquin, 25 ans, son père et tous les proches avaient réveillonné jusqu’à 5h du matin plus bas dans le quartier d’African Town. Ils se sont séparés et James a regagné son domicile et c’est la dernière fois qu’il a aperçu son père. “Nou ti ensam pou reveillon. Tou dimoun ti amize ensam. Vers 4h, monn retourn lacaz ek mo pas cone kinn arrive apre. Simpleman mo voisine criye moi, dir sorry François inn deceder dan accidan avek Jimmy. Monn gagn sok!”, ajoute sa compagne Karuna Seeboth, 48 ans.

Son partenaire, précise-t-elle, venait de faire l’acquisition de ce véhicule immatriculé 4847 SP 98 et destiné à livrer les achats de ses clients car depuis deux mois, il avait ouvert une superette appelée Ti Profit Store. “Tigit tigit, linn ressi arrive dan lavi mai get ene coup. Triste sa! Pena lambians, moss partou”, déplore James, le benjamin de quatre enfants.

Selon ce qu’a appris Mauricette, l’ex-épouse de Benjamin Jimmy Samoisie, le trio se serait rendu à Pomponette pour y rejoindre quelques femmes d’African Town qui auraient décidé de poursuivre la fête sans les hommes. “Mais au lieu de Pomponette, les femmes sont allées à Rivière des Galets. Benjamin et les deux autres ont nagé avant de rentrer et c’est sur le chemin du retour que l’accident s’est produit”, relate-t-elle.

Mort en rentrant des funérailles

de son ami…

Au lendemain de ce drame, un autre accident devait faire une nouvelle victime en la personne de Harold Buckland, 54 ans, laboureur habitant St-Aubin. La triste ironie a voulu veut qu’Harold revenait de la veillée mortuaire de son collègue et ami François Lecoquin et n’avait, donc, pu accompagner son épouse Marie-Josée, 53 ans, et sa fille Delphine, 20 ans, chez son beau-père à Souillac. Un fatidique coup de téléphone a interrompu les festivités chez cette famille. “Un proche m’a téléphoné pour me dire que mon père avait fait un accident mais qu’il allait s’en remettre”, raconte Delphine. “Nous avons accouru et ce n’est que là-bas que nous avons appris la triste réalité”, ajoute l’épouse, dévastée.

Selon elle, Harold Buckland s’était douché et avait pris un lift pour les rejoindre à Souillac lorsque le drame s’est produit. Le conducteur du véhicule, 38 ans, habitant Morcellement Gris-Gris, Souillac, de même qu’un passager, égalment âgé de 38 ans et habitant Poudre d’Or, ont reçu des soins à l’hôpital mais sans gravité. Pour des raisons à être déterminées par l’enquête policière, la voiture a fait une collision contre une autre du côté gauche de la route avant de terminer sa course folle quelques mètres plus loin. Le test alcoolémie sur le conducteur du véhicule s’est révélé négatif et il a été détenu, dans un premier temps.

Mère et fille ne peuvent désormais compter que sur elles-mêmes, ayant perdu leur pilier…