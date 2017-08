SERVICE BANCAIRE : HSBC Mauritius lance le Touch ID

HSBC Mauritius a procédé au lancement d'un nouveau service bancaire, le Touch ID, qui permet aux clients d'entreprise d'accéder facilement et de manière sécurisée à leurs comptes au moyen de l'application mobile HSBCnet. Ces clients pourront, grâce à cette application, prendre connaissance des soldes des comptes ainsi que des transactions récentes.

Dans les milieux de la HSBC Mauritius, on souligne que l'utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale plutôt que d'un mot de passe est intuitive et facile à configurer. De plus, elle apporte la confirmation que la banque numérique est la plus sécurisée. « Aujourd'hui, nos clients veulent que les services bancaires soient plus simples, meilleurs et plus rapides. HSBC Mauritius investit et innove afin de pouvoir continuer à offrir des services de transaction numérique les plus sûrs et les plus bénéfiques pour nos clients », déclare Dean Lam, managing director de HSBC Bank (Mauritius) Ltd.

Dean Lam soutient que la numérisation est un élément clé de la croissance durable des entreprises et une partie très importante de la stratégie de HSBC Bank (Mauritius) Ltd. En 2015, rappelle-t-il, le groupe HSBC s'était engagé à investir environ 2,1 milliards de dollars dans la transformation numérique d'ici 2020. « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. À Maurice, l'introduction de Touch ID à travers HSBCnet est la dernière mesure que nous avons prise pour offrir à nos clients une expérience bancaire plus transparente et sûre en cette période du numérique », ajoute Dean Lam.

L'installation de la connexion Touch ID est compatible avec les « Apple mobile devices ». La direction de HSBC Mauritius fait ressortir que ce service aidera les clients corporatifs dans l'évaluation de leurs transactions financières « avec plus de commodité et de sécurité ».