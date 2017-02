SERVICE HOSPITALIER : Les Health Care Attendants dénoncent le non-paiement des « overtime »

Les hôpitaux publics feraient appel à des « General Workers » pour remplacer les « Healthcare Attendants » pendant les heures supplémentaires. C’est ce que dénonce la Government Servants Association (GSEA), qui évoque aussi des retards dans le paiement dû des heures supplémentaires déjà réalisées. Le syndicat souhaite une réaction du ministre de la Santé sur ce dossier, qui date de deux ans.

Certains attendent depuis un an, d’autres depuis deux. Le paiement des heures supplémentaires aux Healthcare Attendants est source de conflits entre le syndicat et certains hôpitaux. Selon Radakrishna Sadien, président de la GSEA, cette situation dure depuis un certain temps. « Le plus regrettable, c’est qu’il s’agit de personnes qui n’ont pas de salaire conséquent, et qui comptent donc sur ces “overtime” pour s’en sortir. »

C’est un problème qui se poserait dans plusieurs hôpitaux, selon le syndicat. « Ceux de l’hôpital Victoria ne perçoivent pas de “night allowance” depuis deux ans », déplorent le syndicat. Différentes tentatives pour faire évoluer la situation par le passé n’ont donné aucun résultat. Mais aujourd’hui, le problème a pris une autre tournure : les hôpitaux demanderaient aux General Workers, affectés au nettoyage de la cour, d’assurer le service de nuit.

« C’est un moyen qu’ils ont trouvé pour contourner le paiement des heures supplémentaires aux healthcare attendants », dénonce le syndicat. Cette pratique, disent les Health Care Attendants, risquent d’avoir des conséquences graves : « Comment peut-on prendre des personnes qui n’ont aucune formation comme Health Care Attendants pour faire ce travail ? Quelles peuvent être les conséquences pour les patients ? »

Le syndicat précise que la faute ne revient pas aux General Workers, « qui sont innocents dans cette affaire ». Toutefois, précise-t-il, « on ne peut du jour au lendemain, prendre quelqu’un dans la cour pour les faire travailler dans les salles ». Le syndicat souhaite que le ministère trouve une solution à cette situation, « qui dure depuis trop longtemps ».

Par ailleurs, la GSEA s’élève également contre le fait que des Ward Assistants des autres hôpitaux ont été sollicités pour travailler à l’hôpital Brown-Seéquard. « Il s’agit d’un hôpital psychiatrique et les patients ont des besoins particuliers. Il aurait été plus approprié de faire une promotion en interne auprès des personnes déjà habituées à travailler avec ces patients. » La GSEA souhaite discuter de toute la question avec le ministère de la Santé, Anwar Husnoo.