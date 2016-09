SERVICE HOSPITALIER : Le « shift system » des médecins étendu avant la fin de l'année

Le recours du syndicat des généralistes de l’État à une action légale en Cour suprême et à une plainte auprès de la Commission for Conciliation and Mediation de la Fonction publique pour protester contre le “shift system” dans les “casualties” n'a pas freiné l'intention du ministère de la Santé à étendre cette formule de “working hours” à tous les autres départements des hôpitaux. Mais un apport de nouveaux médecins est nécessaire pour mettre en pratique cette décision et les procédures sont en bonne voie pour le recrutement de pas moins de 300 généralistes.

Pour rappel, le “shift system” pour les généralistes a été introduit le 1er avril dernier dans les “casualties” de tous les hôpitaux sur une base expérimentale. Le ministère soutient que cette mesure a des retombées positives, d'où la décision de l'étendre à tous les autres hôpitaux. Les protestations de la Medical Health Officers Association (MHOA) auprès de ces deux instances officielles ne constituent-elles pas un obstacle pour le moment ? « Il n'y a aucun problème. Leur demande pour une injonction a été rejetée par la cour. Nous allons étendre le “shift system” ! » a répondu sur un ton catégorique Anil Gayan, le ministre de la Santé, lors de sa conférence de presse de vendredi dernier.

Pour l'heure, 81 médecins travaillent d'après la formule de “shift”. Ces derniers ainsi que leurs collègues sont très amers devant cette attitude du ministère, qualifiée de « dictature ». S'ils disent ne pas être contre l'idée d'un “shift system”, ils contestent en revanche la formule proposée par le ministère, laquelle, selon eux, les obligerait à prester des heures supplémentaires, pour lesquelles ils ne percevraient aucune rémunération. « Notre demande pour une injonction n'a ni été rejetée ni acceptée. La cour a dit aux deux parties de “show cause” et il y a donc des échanges d'affidavits à présent », fait ressortir le Dr Wassim Ballam, président de la MHOA. « Nos membres sont remontrés contre la manière de faire du ministère, qui a pris une décision unilatérale. Nous allons entrer un “main case” contre les autorités en cour », annonce le syndicaliste. Selon ce dernier, les 81 médecins en poste aux “casualties” seraient pénalisés par le travail supplémentaire « forcé ». « Au lieu de travailler 33 heures par semaine, ils sont en service pendant 40 heures et ne perçoivent pas d'argent en plus. Cette formule de “shift system” a détérioré les conditions de travail et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'absences aujourd'hui parmi les médecins », affirme le président de la MHOA.

Le ministère s'apprête par ailleurs à recruter 310 généralistes, qui lui permettront de passer à l'action pour l'extension du “shift system” à l'ensemble du service hospitalier. Les Areas Health Centres seraient aussi concernés. Pas moins de 600 médecins seraient à la recherche d'un emploi stable. Mais les interviews de la PSC ne suffiront plus pour décrocher un job de médecin dans la Fonction publique. Le ministère songe sérieusement à la tenue d'un examen écrit pour sélectionner les meilleurs candidats. « C'est une bonne chose pour la transparence dans la sélection et aussi pour s'assurer des compétences de ceux qui soigneront la population. On a en assez des allégations de négligences contre des médecins ! » réagit un médecin de carrière dans la Fonction publique.

Des médecins de carrière divisés sur le nombre d'examens

La série d'examens à laquelle devront être confrontés les futurs diplômés en médecine laisse songeurs certains médecins de carrière. « Si on veut avoir les bons éléments. Il faut aller à la source, soit avant le début des études. Plaçons la barre très haut en exigeant que l'aspirant-médecin ait obtenu de très bons résultats dans les matières scientifiques en HSC », suggèrent quelques-uns d'entre eux.

Le Medical Council (MC) confirme un nombre de 300 médecins attendant un stage d'internat, entrepris uniquement dans le service hospitalier public. Le ministère a prévenu vendredi dernier les demandeurs qu'ils devront obligatoirement passer par un examen d'entrée pour décrocher une place et que seuls les « méritants » seront sélectionnés. Les autres, eux, seront sur liste d'attente et devront entre-temps se replonger dans leurs volumineux bouquins de médecine. Les premiers examens pour l'internat sont prévus le mois prochain. Pour l'heure, le médecin interne, après le stage dans chaque département de l'hôpital, subit une évaluation orale conduite par le Mauritius Institute of Health.

Selon la Medical Council Act, après l'internat, le médecin doit obligatoirement prendre part à un examen écrit pour l'obtention du Certificate of Registration, soit, en quelque sorte, le passeport pour pouvoir exercer dans le pays. Certains médecins, dont quelques des membres du MC qui sont d'accords avec l'Entry Intership Exams, le sont en revanche moins en ce qu'il s'agit des Medical Registration Examinations. Jusqu'ici, très peu de médecins ont réussi à cet examen, en vigueur depuis 2013. « Le jeune médecin a déjà subi un examen d'entrée pour l'internat et, en outre, pendant les 18 mois du stage pratique à l'hôpital, il passe par plusieurs évaluations orales obligatoires. Aussi, pourquoi donc un autre examen écrit à la fin ? Il ne peut passer sa vie à prendre part aux examens ! » estiment quelques médecins de carrière. En effet, il est bon de savoir que pendant son internat, le médecin est sujet à cinq évaluations orales à la fin de son stage dans chacun des départements suivants, soit la pédiatrie, l'orthopédie, la gynécologie, la médecine interne et la chirurgie générale. Ces évaluations sont organisées par le Mauritius Institute of Health et le board d'examinateurs est composé de consultants dans chacune de cinq disciplines. « Si le médecin ne donne pas satisfaction pendant cette évaluation orale et que le panel conclut qu'il n'a pas encore les compétences requises, les examinateurs recommandent qu'il refasse son stage dans le département concerné », explique un chirurgien de l’État.

Certains médecins suggèrent aux autorités d'amender la Medical Council Act pour un contrôle plutôt en amont. « Pourquoi ne pas fixer des critères académiques très élevés dans les matières scientifiques pour pouvoir entreprendre des études en médecine ? Dans certains pays, les futurs étudiants doivent avoir obligatoirement l'autorisation du Medical Council pour faire des études. Cet organisme vérifie si l'étudiant possède une connaissance de base solide dans ces matières et, s'il ne répond pas aux critères, on ne lui donne pas l'autorisation », expliquent des médecins, très au fait de la pratique à l'étranger.