SERVICES CLIENTS : Convergys s’apprête à recruter 800 personnes

Considérée comme l’une des plus grandes sociétés dans le secteur de la relation client au monde, Convergys entreprend ses opérations à Maurice. Employant quelque 50 téléagents en ce moment, elle compte augmenter son nombre d’employés à 800 d’ici 2018.

Le lancement officiel de Convergys s’est déroulé hier matin en son siège à Ébène. Cette société américaine occupe quatre étages d’un bâtiment et ses services devraient s’accroître davantage. « Nous sommes en opération depuis juillet et nous pensons augmenter le nombre de nos employés à 800 », prévoit Jim Besnard, Site Leader de Convergys à Maurice. L’entreprise a commencé des activités de centre d’appels, offrant une formation à un groupe de jeunes qui se doteront de l'expertise nécessaire pour y travailler.

Selon Rémy Béal, Group vice-President Operations pour l’Europe, le choix de s’implanter à Maurice a été fait en raison de l’expertise et du professionnalisme des Mauriciens. « C’est grâce à nos clients qu’on est venu à Maurice et ils constatent quelques bénéfices d’être ici », affirme-t-il. Rémy Béal ajoute que Convergys a la capacité de se développer dans l’océan Indien. « Le centre à Maurice a été ouvert pour développer les activités de langue française et anglaise, car nous avons également de grands clients anglais et américains qui voudront s’implanter à Maurice », poursuit-il. Dans une première tranche, 400 postes sont à pourvoir et, fin 2018, Convergys emploiera 400 autres personnes.

Le ministre des TIC, Yogida Sawmynaden, invoque lui que le pays a « tout à offrir aux investisseurs étrangers pour démarrer leurs activités ». Parmi les avantages qu’offre Maurice, le ministre relève que le salaire dans le secteur de l’externalisation est supérieur aux pays de l’Afrique du Nord ou de l’Est.

Pour le directeur général du Board of Investment (BoI), Ken Poonoosamy, la venue de Convergys à Maurice « n’a pas été de tout repos ». Une équipe de Convergys avait visité l'île en 2013, mais le BoI a dû trouver des moyens pour encourager Convergys de s’implanter à Maurice. « Nous n’étions pas le seul choix de Convergys pour la région. Nous avions à convaincre fortement », révèle Ken Poonoosamy. Les changements à la Data Protection Act pour qu’elle soit en conformité aux normes de l’Union européenne, selon Ken Poonoosamy, permettront d’apporter plus de croissance et d’innovation. « Maurice sera le premier pays en Afrique qui sera reconnu par le conseil de l’UE dans la protection des données », dit-il.

Convergys a pu ouvrir ses portes après quatre ans de discussions avec le BoI. Des procédures ont été assouplies pour faciliter la venue de l’entreprise à Maurice. Lors de cette cérémonie, un client français spécialisé dans la vente sur Internet a parlé de son choix de se tourner vers Maurice. Convergys compte accueillir d’autres clients français, anglais et canadiens. Et à la fin de 2018, l’entreprise opérera 24/24h. Convergys a été fondée à Cincinnati en Ohio, aux États-Unis. La compagnie est présente dans 33 pays et emploie 100 000 personnes. Les revenus de Convergys s’élèvent à USD 3 milliards.

ÉDUCATION TERTIAIRE : Des cours certifiés par Oracle offerts à l’UTM

Oracle University offrira des cours à partir de novembre à une vingtaine d’étudiants qui voudront une certification de la compagnie américaine Oracle. Le centre de formation sera basé à l’Université de Technologie (UTM). Le lancement officiel de ce centre de formation s’est tenu jeudi après-midi au siège de l’UTM, à Pointe-aux-Sables. Selon Avinash Ramtohul, Country Director d’Oracle, qui s’adressait aux étudiants présents, un des aspects de la compagnie est la formation. Parlant du recrutement de plus de personnes pour travailler dans le nouveau bureau d’Oracle, qui a été ouvert mercredi matin, Avinash Ramtohul indique que c'est ceux possédant une certification d’Oracle qui seront choisis.

Oracle projette d’ouvrir un club à l’UTM. D'ailleurs, le curriculum d’Oracle comprend les technologies du futur. Pour le ministre des TIC, Yogida Sawmynaden, les offres d’emploi existent dans le secteur des TIC, d’où la raison d’avoir des compétences et d’en développer de nouvelles. Les cours qui seront enseignés dans un premier temps sont la programmation Java et l'Oracle Database Administration. D’autres cours seront offerts au fur et à mesure compte tenu de la demande de l’industrie.