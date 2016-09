SERVICES FIDUCIAIRES : Minerva (Mauritius) Ltd entrevoit des activités en croissance

Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited, société enregistrée dans le secteur du Global Business et faisant partie du groupe international Minerva, entrevoit des activités en croissance pour l’avenir. Spécialisée dans les services fiduciaires et administratifs aux entreprises ainsi que dans la structuration de fonds offshore, la filiale mauricienne du groupe Minerva a célébré hier soir, à l’hôtel Hennessy Park, Ébène, ses 20 années de présence à Maurice, période marquée par un développement soutenu de ses activités.

Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited a démarré ses activités chez nous le 11 septembre 1996, ne comptant alors qu’un seul employé. Faisant face à de nombreux défis, la société a su consolider ses structures et opérations au fil des années et peut aujourd’hui compter sur un personnel renforcé de quelque 40 professionnels. « Growth is never a mere chance. It is the result of team spirit », dira Manon Thamotiram, managing director de la filiale locale de Minerva, lors de son allocution devant un parterre d’invités composé de dirigeants du groupe Minerva, de clients de la société mauricienne et de professionnels de la finance. « The journey of twenty years brought us to our present destination as a strong and well respected management company », a-t-il ajouté.

Le président du conseil d’administration du groupe Minerva, Vipin Shah, a fait état du succès et de la qualité des services offerts par la filiale mauricienne au cours des deux dernières décennies qui, a-t-il soutenu, ont fait sa réputation. « Je suis particulièrement satisfait du travail accompli et de nos employés, qui travaillent sans relâche pour offrir un service de qualité à nos clients. Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited tient un rôle crucial dans la croissance de nos affaires. Elle est aujourd’hui le pôle pour toutes nos activités d’externalisation et ses opérations devraient croître davantage », a déclaré Vipin Shah.

Le managing director du groupe, Steven Bowen, a abondé dans le même sens, faisant ressortir que Minerva Fiduciairy Services (Mauritius) Limited est au coeur du réseau global du groupe et que la décision a été prise par le conseil d’administration du groupe pour que la société mauricienne devienne le centre pour toutes les activités comptables du groupe. « Mauritius has many attractions to the group », a observé Steven Bowen, qui s’est appesanti sur la qualité de la main-d'œuvre locale, la réputation du pays en tant que centre financier international et son positionnement comme passerelle vers l’Afrique. Malgré la pression sur le traité de non-double imposition entre Maurice et l’Inde, a poursuivi Steven Bowen, des opportunités d’affaires peuvent être saisies. « So the future is bright for Mauritius and I anticipate more growth for our Mauritius office », a-t-il ajouté.

Outre celui de Maurice, le groupe Minerva opère des bureaux à Londres, Dubaï, Singapour, Genève et Jersey. Pour Kamal Taposeea, président du conseil d’administration de la société locale, cette dernière joue un rôle clé dans la stratégie globale du groupe.

Par ailleurs, le groupe Minerva a fait don de Rs 100 000 à trois Ong, soit Link To life, SOS Children’s Villages Mauritius et Sponsor A Child.