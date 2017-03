SERVICES FINANCIERS : Cim Group vend sa division Global Business

Cim Financial Services Ltd (groupe Cim) a annoncé officiellement ce matin avoir conclu un accord avec le groupe financier européen SGG Participations SA portant sur la vente de sa division de Global Business. Le coût provisoire de la transaction est estimé à USD 90,3 millions, soit environ Rs 3,2 milliards. Ce deal se traduirait par des profits de Rs 2,5 milliards pour le groupe Cim. Les revenus pourraient être gonflés par un apport additionnel de Rs 219,2 millions sous forme de dividendes et de cash balances lorsque la transaction aura été complétée.

Moins de quatre mois après l’annonce du rachat d’International Financial Services Ltd (IFS), autre gros opérateur du secteur du Global Business de Maurice par le groupe Sanne pour un montant de USD 127,3 milliards, c’est au tour du groupe Cim d’être propulsé au-devant de l’actualité financière avec la conclusion d’un accord de vente de ses activités (Cim Global) dans le même secteur. Expliquant la décision du groupe, Paul Leech, Chief Executive Officer (CEO) de Cim, déclare que la vente de Cim Global « vient à un moment approprié » compte tenu du rythme croissant de consolidation au niveau international des activités dans le secteur du Global Business. Les activités de Cim Global, explique-t-il, sont vendues à un prix attrayant, soit environ dix mois le niveau d’EBITDA (revenus avant provision pour les intérêts, la taxe, la dépréciation et l’amortissement) affiché par la division au 30 septembre 2016 et qui se chiffre à Rs 323,2 millions.

Dans une “cautionary announcement” publiée à l’intention des actionnaires et des investisseurs boursiers, le conseil d’administration du groupe Cim fait ressortir qu’il avait donné, dans un récent passé, son aval à la stratégie de croissance de Cim Global, une stratégie faisant provision pour le rehaussement du bureau singapourien de la société, la mise en place d’une sous-division pour la promotion des activités d’externalisation des services professionnels et l’ouverture d’un bureau à Johannesburg. « However, the increasing pace of consolidation internationally in the Global Business sector has clearly changed the dynamics of the business. The Board considers that to remain competitive and relevant to large institutional clients requires the economies of scale provided by bigger, more specialised and geographically diverse groups », souligne le conseil d’administration dans le document rendu public sur le site web officiel de la Bourse de Maurice. La vente de Cim Global, soutient-il, sert les intérêts à long terme des actionnaires.

Le conseil d’administration indique que les revenus provenant de la vente de Cim Global permettront au groupe de consacrer ses ressources à la concrétisation de ses plans de croissance dans des secteurs d’activité, tels la finance et l’immobilier. Dans les milieux du groupe Cim, on s’attend que la transaction avec SGG Participations SA soit complétée vers le 30 avril après obtention des autorisations nécessaires des régulateurs et autres parties prenantes, dont les actionnaires qui seront convoqués le 31 mars prochain pour voter une résolution « ordinaire » à cet effet. La Bourse de Maurice (SEM) a déjà étudié un document concernant la transaction conclue avec SGG, document qui sera émis par le groupe Cim demain.

La direction du groupe Cim fait comprendre dans un communiqué de presse que l’arrivée d’un autre groupe de réputation internationale dans le secteur du Global Business de Maurice « represents a major vote of confidence in the attractiveness of the jurisdiction and brings not only a significant piece of FDI to the country but also the opportunity to expand the range of services offered to multinational clients ».

Établi en 1953 et ayant son quartier général au Luxembourg, le groupe SGG est un leader en matière de services financiers basés non seulement en Europe, mais ailleurs, opérant des bureaux aux Pays-Bas, en France, en Belgique et à Hong Kong, entre autres. Le groupe a pour principal actionnaire la firme d’investissement européen Astorg Partners. Il emploie quelque 550 professionnels spécialisés dans la gestion de produits d’investissement couvrant plusieurs secteurs (infrastructure, immobilier, bâtiments commerciaux, logement social) ainsi que des fonds de capital-risque, des produits obligataires, l’externalisation de services administratifs, la comptabilité et les services fiscaux. Le groupe SGG s’est vu décerner le Global Corporate Excellence Award en 2015 lors du Luxembourg Finance Management Annual Summit.