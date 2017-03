SERVICES FINANCIERS: Le FSCC tient sa première réunion

Le Financial Services Consultative Council (FSCC) a tenu hier sa première réunion sous la présidence du ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur. L’objectif de ce comité étant que « les services financiers deviennent un pilier encore plus important de notre économie nationale ».

Le FSCC s’est réuni pour la première fois hier à la Sicom Tower d’Ébène en présence du ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur. Ce comité de neuf membres a pour objectif de promouvoir les synergies entre les décideurs et représentants des secteurs public et privé afin que « les services financiers deviennent un pilier encore plus important de notre économie nationale ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, Sudhir Sesungkur a avancé que l’une de ses premières préoccupations après sa nomination en tant que ministre des Services financiers était de relancer le FSCC qui, a-t-il précisé, « ne fonctionnait pas ». Établi sous la section 12 de la Financial Services Act de 2007, le conseil a été reconstitué le 3 mars dernier. Présidé par le ministre de tutelle, il comprend le secrétaire financier Dev Manraj, en tant que vice-président, le second gouverneur adjoint de la Banque de Maurice Vikram Punchoo, l’officier en charge de la Financial Services Commission (FSC), Prakash Seewoosunkur, le Chief Executive de Business Mauritius, Raj Makoond, le Chief Executive Officer (CO) du groupe Rogers, Philippe Espitalier-Noël, le CEO du groupe Cim Paul Leech, le représentant d’AXIS Fiduciart Ltd Assad Abdullatif et la Corporate Office Manager de Mauritius Telecom, Ackbaree Aumeerally Arekion.

« Impératif de travailler ensemble »

La réunion d’hier a permis aux membres du FSCC de passer en revue la situation dans le secteur concerné, de se pencher plus particulièrement sur les barrières réglementaires et problèmes pratiques que rencontrent les opérateurs dans leurs activités journalières ou encore les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs comme, par exemple, les procédures à suivre pour l’enregistrement de leurs sociétés ou l’ouverture d’un compte bancaire. Le ministre Sesungkur a reconnu qu’il y a un « fine tuning » à faire à plusieurs niveaux et a également laissé entendre qu’il y aura plus de consultations entre les régulateurs, en l’occurrence la FSC et la BoM, pour régler les problèmes d’ordre administratif. « Si nous voulons aller plus loin, il est impératif de travailler ensemble », a-t-il souligné.

Dans un communiqué de presse émis par son ministère, le ministre observe que Maurice dispose de « tous les atouts pour être un centre idéal pour les entreprises qui souhaitent tirer avantage de la demande grandissante pour les services financiers ». Sudhir Sesungkur est d’avis que le pays doit élargir sa gamme de produits financiers et profiter davantage de son emplacement stratégique en tant que pont entre l’Asie et l’Afrique. « Je suis persuadé que la meilleure façon d’avancer est de privilégier un dialogue soutenu et continu avec le secteur privé afin d’élaborer ensemble la meilleure formule de développement pour ce secteur, qui contribue déjà à hauteur d'environ 12% à notre Produit intérieur brut et qui a un potentiel de croissance certain », ajoute le ministre dans ce même communiqué.

Les membres du FSCC ont décidé que le conseil se réunirait une fois le mois. Un secrétariat permanent sera institué au ministère des Services financiers.