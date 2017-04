SERVICES FINANCIERS : FSPA missions en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) organisera le mois prochain une mission promotionnelle en Grande-Bretagne ainsi que des “road shows” en Afrique du Sud (Cape Town et Johannesburg) et à Gaborone, au Botswana. La mission en Grande-Bretagne se déroulera du 2 au 6 mai prochain avec, pour objectif, de capitaliser sur les opportunités qui pourraient surgir après le déclenchement du Brexit. La délégation que conduira la FSPA, et qui comprendra des opérateurs du privé, participera à l'Africa Financial Services Investment Conference (AFSIC), un événement réunissant des professionnels de l'investissement, qui se déroulera au Park Plaza Riverbank, à Londres. La FSPA y disposera d'un pavillon pour la présentation du centre financier international de Maurice et le rôle que celui-ci peut jouer dans la structuration des investissements, notamment en direction de l'Afrique. Les participants mauriciens auront une session de travail avec des sociétés spécialisées dans la Fintech et auront une rencontre d'affaires axée sur les investissements transfrontaliers et qui pourrait attirer une centaine de professionnels de la City of London.

Les “roadshows” en Afrique du Sud et au Botswana se tiendront, eux, du 8 au 13 mai. Le but est également de promouvoir Maurice comme une plateforme financière de choix pour structurer les investissements sur le continent africain. La FSPA a prévu d'organiser trois rencontres d'affaires, soit le 8 mai à Cape Town avec quelque 150 participants, le 11 mai à Johannesburg avec également 150 professionnels, et enfin le 12 mai à Gaborone avec une centaine de participants. Le Board of Investment apportera son concours pour l'animation de ces sessions d'information sur les opportunités offertes par le centre financier mauricien.

PLACES FINANCIÈRES : Maurice 3e au niveau africain

Maurice se retrouve en 3e position à l'échelle africaine derrière Casablanca Finance City et Johannesburg dans le « Global Financial Centres Index » (GFCI) publié par le cabinet britannique Z/Yen Group. Selon la dernière et 10e édition de l'indice, Maurice se place ainsi au 71e rang à l'échelle mondiale, progressant de huit places comparativement à la 9e édition, rendue publique en septembre 2016. Casablanca a conservé sa première place dans l'indice établi par le “think tank” londonien et occupait la 30e position à l'échelle mondiale juste derrière Paris. La métropole marocaine précédait, entre autres, Dublin (33e), Kula Lumpur (35e), Doha (39e) et Amsterdam (40e). C'est aussi le cas pour Johannesburg, qui a pu se maintenir au 59e rang mondial tout en figurant dans les listes des centres financiers « en progression ».

Le GFCI permet d'établir un classement des places financières en fonction du critère de la compétitivité en se basant sur deux sources de données principales. L'une agrège et intègre 103 indices de compétitivité, dont ceux de la Banque mondiale, du Forum économique mondial (WEF), de l'Onu et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et l'autre est le résultat d'évaluations de professionnels internationaux de la finance, qui doivent répondre à un questionnaire comparatif intégré évaluant les places entre elles.

Le rapport du cabinet Z/Yen montre qu'à l'échelle mondiale, les trois premières places sont occupées par Londres, New York et Singapour. Pour réaliser son classement, GFCI, Z/Yen prend en compte plusieurs facteurs, comme la bonne réputation d’une place financière, la flexibilité du marché du travail, la densité du tissu industriel, la stabilité politique et le nombre de diplômés.

HÔTELLERIE : LUX* complète la vente de Tamassa Resort

Le groupe hôtelier LUX* Island Resorts Ltd annonce l'exécution de l'accord de vente de Tamassa Resort, situé à Bel-Ombre, à Mara Delta Property Holdings Ltd, société d'investissement immobiliers cotée sur le marché officiel de la Bourse de Maurice. Le prix de vente de l'établissement Tamassa est de USD 40 millions, soit environ Rs 1,5 milliard, et a été, selon une communication adressée hier aux actionnaires de LUX* et aux investisseurs boursiers, « settled » le 23 mars dernier.

L'accord de vente fait provision pour la cession à bail des murs de l'hôtel à LUX* pour sa gestion. La direction du groupe hôtelier fait ressortir que la cession de Tamassa cadre avec la stratégie du groupe axée beaucoup plus sur la gestion d'établissements hôteliers que sur la propriété, ce qui permettra à LUX* de grandir à un rythme accéléré avec moins d'investissements dans des projets de développement. « Lux Island Resorts Ltd takes a disciplined approach to capital allocation, by allocating its limited cash resources to project which will yield higher returns, whilst focusing on building the LUX* brand », souligne la direction du groupe. C'est conforme à cette stratégie que le groupe hôtelier a vendu le Tamassa pour ensuite louer les murs à bail sur une période initiale de dix ans.

Les revenus provenant de la vente du Tamassa seront utilisés en partie pour le financement de projets de rédéveloppement, dont la rénovation de LUX* Grand Gaube. Par ailleurs, LUX* a, ces dernières années, signé plusieurs contrats de gestion d'établissements hôteliers dans diverses régions du monde, dont la Chine, le Vietnam, les Maldives, les Émirats Arabes Unis, la Turquie et La Réunion. Le groupe se proposait également de procéder au remplacement de l'hôtel Merville par un nouveau complexe de haut standing.