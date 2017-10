SERVICES FINANCIERS : La FSPA lance un programme de formation

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) a lancé cette semaine un programme de formation en vue de renforcer les compétences des professionnels opérant dans le secteur des services financiers.

Selon Gérard Sanspeur, président du conseil d’administration de la FSPA, il est grand temps que le Financial Services Institute (FSI) se penche sur les besoins pressants de formation des professionnels locaux. « At the Board level, we have given a new strategic thrust to ensure that the trainings not only meet the needs of the industry, but also sharpen the acumen of our impressive pool of talent », a déclaré Gérard Sanspeur dans son allocution inaugurale de la première session de formation mardi dernier organisée sous l’égide du FSI.

Cette session était axée sur les changements qui ont été apportés au traité de non-double imposition entre l’Inde et Maurice et des opportunités qu’ils représentent pour le centre financier mauricien. Animée par Mustapha Mosafeer, consultant en matière fiscale à la FSC et ancien haut cadre de la Mauritius Revenue Authority, la session a permis aux quelque 60 professionnels du secteur du Global Business de s’informer davantage sur les nouvelles dispositions concernant la taxe sur la plus-value (Capital Gains Tax) et l’imposition des intérêts, entre autres.

Mohamed Khan, directeur du FSI, a indiqué que l’atelier a contribué à mettre en exergue les opportunités qui pourraient surgir avec les nouvelles dispositions du traité fiscal Inde-Maurice. Selon lui, les discussions avec les participants indiquent que la renégociation du traité a un impact significatif sur le secteur du Global Business. Au vu de l’intérêt affiché par les participants, une nouvelle session se tiendra le jeudi 23 novembre prochain.

Par ailleurs, la FSPA annonce que, par le truchement du FSI, des programmes spécifiques portant sur l’employabilité des jeunes gradués et des détenteurs de certificats de Higher School Certificate ont été organisés depuis octobre 2016. Plus de 500 participants ont pu recevoir une formation à cet effet avec un « good success rate » en termes de capacités à obtenir un emploi. Faraz Rojid, officier en charge de la FSPA, a indiqué que des cours de formation de haute qualité sont prévus afin de satisfaire les besoins des candidats en termes de connaissances du secteur des services financiers.

Le FSI a déjà programmé deux nouvelles sessions de formation sur les thèmes suivants : « The Use of Trusts in Estate Planning » pour le jeudi 9 novembre 2017 et « Updates on New Regulations Financial Crime and Anti-Money Laundering » pour le jeudi 16 novembre 2017.