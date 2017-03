SERVICES FINANCIERS NON BANCAIRES - FSPA : Approfondir le dialogue avec les opérateurs

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) veut renforcer le dialogue avec les opérateurs du secteur des services financiers non bancaires et avoir plus de consultations avec ces derniers sur les enjeux et perspectives de développement de ce secteur. La FSPA lancera pour cela une plateforme dédiée, le « Mauritius IFC Online Forum » et a prévu pour les 13 et 14 mars prochains la tenue d’un atelier à la salle de conférences de BPML à Ébène.

« Il est important de trouver le bon équilibre quand il s’agit d’élaboration de politiques et stratégies pour un secteur particulier de l’économie mauricienne. Il y a deux approches à considérer : les décideurs se doivent de protéger les intérêts de la juridiction et de ses investisseurs, alors que le secteur privé doit pouvoir évoluer dans un environnement sans entrave », déclare Gérard Sanspeur, président de la FSPA, en partant de l’approche concertée prônée par l’agence. Le développement d’un plan directeur pour le secteur des services financier ne peut se faire dans un vide, d’où l’idée d’une conjugaison des efforts de la FSPA et des représentants de l’industrie pour la promotion de Maurice en tant que centre financier de choix et jouissant d’une réputation sans faille.

La plateforme en ligne (www.forums.mauritiusifc.mu) créée par la FSPA, souligne le CEO, Harvesh Seegolam, vise à donner aux diverses parties concernées par l’avenir du secteur des services financiers l’opportunité de se prononcer sur divers sujets touchant au développement de cette industrie. Cette plateforme, ajoute-t-il, est un « key instrument for the future orientation of our financial centre ».

Parlant des consultations qui seront engagées lors du prochain atelier, Harvesh Seegolam annonce que les discussions porteront sur huit thèmes clés qui ont été déjà inscrits sur la plateforme en ligne et sur lesquels les points de vue des divers acteurs de l’industrie sont recherchés. Ces huit thèmes sont :

1) La réputation et l’image du centre financier international de Maurice ;

2) L’évaluation des propositions courantes et les nouveaux produits requis incluant les difficultés concernant la structuration des investissements dans le centre financier local, la gestion de patrimoine, la structuration de la dette, le financement des entreprises et l’investment banking, la finance islamique et le financement d’actifs à forte valeur ;

3) La promotion et le marketing du centre financier ;

4) Le développement des capacités et la formation dans l’industrie ;

5) Les divers aspects de la réglementation du secteur ;

6) La création et le rôle des institutions dans le développement de notre centre financier ;

7) Les défis à relever (notamment au niveau de l’Union européenne, de l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique et l’Inde) ;

8) Le rôle et l’importance de la technologie informatique pour l’avancement du centre.

A la FSPA, on soutient que le livre blanc qui sera produit à l’issue de l’atelier de travail servira de base dans la préparation des mesures budgétaires pour l’exercice financier 2017/2018.

Par ailleurs, le forum en ligne présente une série de documents de réflexion concernant le secteur des services financiers tout en invitant les opérateurs et les lecteurs à donner leurs commentaires. Ainsi, sur la question de l’image de Maurice, des réactions sont sollicitées au sujet de l’approche à adopter par les parties concernées pour répondre aux critiques à l’effet que Maurice est un paradis fiscal. D’autre part, des commentaires sont sollicités concernant le développement de la finance islamique comme un marché niche. La FSPA appelle également à des suggestions sur la formation dans le secteur, le respect du cadre réglementaire, le rôle des institutions dans le développement de l’industrie, les enjeux que représentent les General Anti-Avoidance Rules en l’Inde, le développement du Fintech à Maurice, entre autres.

