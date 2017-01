SERVICES FINANCIERS : Prêts à travailler avec n'importe qui, selon ATMC/GFM

L'absence d'un ministre pour s'occuper du portefeuille des services financiers dans le nouveau gouvernement constitué par le Premier ministre Pravind Jugnauth ne semble pas inquiéter outre mesure, du moins pour le moment, les associations des opérateurs de cet important secteur d'activité. Interrogé ce matin, Kamal Hawabhay, président de l'Association of Trust and Management Companies (ATMC), qui regroupe une centaine d'opérateurs du secteur du Global Business, a déclaré au Mauricien que les rapports professionnels entre l'association et le gouvernement ne sont pas affectés par l'absence d'un ministre titulaire du portefeuille des services financiers. « Depuis quelque temps déjà, il n'y a pas eu de rencontres au niveau du Financial Services Consultative Council et c'est sous l'égide du ministère des Finances que les discussions avec l'industrie se déroulaient », a indiqué le président de l'ATMC.

Ce dernier a souligné que des relations étroites ont été établies entre la profession et le ministère des Finances. « Nous n'avons pas de problème au niveau de nos rencontres professionnelles. Nous maintenons les contacts avec une équipe d'officiels du ministère et il y a également un comité de travail établi avec la Mauritius Revenue Authority. Nous sommes satisfaits de nos sessions de travail. A notre niveau donc, c'est la continuité », a ajouté Kamal Hawabhay.

Du côté de Global Finance Mauritius (GFM), instance regroupant différents opérateurs du secteur financier (banques, Bourse de Maurice, firmes comptables et investisseurs institutionnels, entre autres), on fait ressortir que l'association est prête à « travailler avec n'importe qui ». Samade Jhummun, Chief Executive Officer (CEO) de GFM, a fait comprendre que l'association attend de savoir si un nouveau ministre sera éventuellement nommé pour succéder à Roshi Bhadain mais a précisé que GFM est disposée à apporter sa collaboration au gouvernement pour que l'industrie puisse relever les nombreux défis qui la guettent. « Nous voulons travailler dans la stabilité que ce soit avec l'actuel ministre des Finances ou avec un ministre responsable des services financiers », a déclaré Samade Jhummun.

Pour les professionnels de l'industrie, 2017 s'annonce avec beaucoup d'incertitudes. Les opérateurs sont dans l'attente d'une issue favorable dans les discussions engagées par les autorités avec l'Union européenne concernant la différenciation dans le traitement fiscal des sociétés engagées dans les activités du Global Business et celles opérant au niveau domestique. « Nous souhaitons voir plus clair avec l'UE tout en veillant à la compétitivité de notre secteur. Notre souhait est que finalement le nom de Maurice soit enlevé de la “blacklist” de l'UE », a déclaré Samade Jhummun.

Les opérateurs du secteur financier sont aussi préoccupés par l'introduction des amendements au traité de non-double imposition Maurice-Inde à partir du 1er avril prochain, les changements qui découleront de l'application du BEPS ainsi que l'issue des négociations autour du Brexit, entre autres.