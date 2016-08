SERVICES PUBLICS - IVAN COLLENDAVELLOO : « Faire de la CWA une organisation profitable »

Le ministre de l’Énergie et des Services publics, Ivan Collendavelloo, a annoncé son intention de faire de la CWA une organisation profitable. Il l’a fait comprendre jeudi dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture d’un atelier de travail sur la gestion des aquifères dans la région nord du pays.

Ivan Collendavelloo a expliqué que le CEB date de 1830 et que la CWA a été créée dans les années 1970 « alors qu’on venait d’avoir l’indépendance ». D’où l’importance, dit-il, de revoir son mode de fonctionnement. « Aujourd’hui nos institutions doivent évoluer avec un regard de l’État et non pas avec un contrôle de l’État », a-t-il observé en soulignant la nécessité de revoir la législation.

La grande question, selon le ministre, est de voir comment amener la CWA à réaliser des profits. Dans ce contexte, il considère qu’il coule de source que les tarifs de l’eau doivent augmenter. « Nous ne pourrons pas maintenir ces tarifs alors que nous nous lançons dans un vaste programme d’investissement et de réparation des tuyaux ». Il insiste sur la nécessité d’assainir les finances de la CWA qui au début de 2015 avait une dette de l’ordre de Rs 2 milliards. Depuis, la situation s’est améliorée. Le ministre de l’Énergie a également estimé que l’arrivée d’un partenaire stratégique est inévitable à terme.