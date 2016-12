SERVICES PUBLICS : Les pompiers dans la rue le 19 janvier 2017

Le 19 janvier, les sapeurs-pompiers de la Government Services Employees’ Association (GSEA) Fire Fighters Cadre manifesteront dans les rues de Port-Louis. C’est la décision arrêtée hier par le comité exécutif de leur syndicat. Les pompiers réclament notamment une « humanisation » de leurs conditions de travail.

« Nous avions annoncé lors d’une conférence de presse mercredi que nous allions manifester dans les rues de Port-Louis. Avec la dernière provocation du management, nous avons décidé que ce sera le 19 janvier prochain », a confié au Mauricien le président de la GSEA Fire Fighters Cadre, Ashraf Buxoo. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est une circulaire de l’Acting Chief Fire Officer annonçant l’annulation de tous les congés des sapeurs-pompiers entre le 27 décembre et le 2 janvier.

« Cette décision viole l’esprit du Department’s SO N° 36 de 2014 para. I, Sub para V. qui stipule que “an Officer on approved leave shall not be called back to attend duty in his normal shift”. Après consultation avec leur hiérarchie respective, de nombreux sapeurs-pompiers avaient déjà planifié et obtenu leurs congés en cette fin d’année. Cette décision arbitraire de l’Acting Chief Fire Officer leur fait un tort immense et trouble leur vie sociale et familiale », a expliqué Ashraf Buxoo. Selon ce dernier, le président général de la GSEA, Radhakrishna Sadien, a déjà écrit au ministère des Administrations régionales pour dénoncer cette « provocation ». « Est-ce en représailles à notre conférence de presse durant laquelle nous avons annoncé une manifestation début janvier ? » se demande Ashraf Buxoo.

Le président de la GSEA Fire Fighters Cadre annonce que les sapeurs-pompiers se rencontreront le jeudi 19 janvier dans la cour du Centre social Marie Reine de la Paix pour ensuite marcher dans les rues de la capitale et rallier le quartier général du Mauritius Fire and Rescue Service, situé à la Rue Deschartres, à côté des Casernes centrales.

Selon Ashraf Buxoo, nombre de problèmes rencontrés par le personnel du Mauritius Fire and Rescue Service perdurent depuis des mois, malgré les nombreuses sollicitations de leur syndicat et de la GSEA auprès des autorités compétentes en vue de trouver une solution. Parmi, un manque criant d’équipements de lutte contre les incendies et de protections personnels et une mauvaise gestion des ressources humaines. Il y a notamment le cas de ces quelque 300 pompiers, comptant plus de 15 ans de service, qui attendent toujours d’être promus Lead Fire Fighters, malgré une recommandation du PRB en ce sens. Ashraf Buxoo déplore également que les jeunes recrues n’effectuent que le travail de jour, alors qu’il y a un manque cruel d’effectif. « Sa bann zenn-la dispoze travay dan “watch”, me fer zot travay de 9 h à 16 h selman », souligne-t-il.

« Ena enn fristrasion enorm, zeneralize ek grandisan a traver lil dan tou bann stasion ponpie, me osi dan kartie zeneral saper-ponpie, ek parmi bann kad Management Support Offices », lance Ashraf Buxoo. « On ne peut changer d’ordre du jour au lendemain sans qu’il n’y ait une politique générale à suivre », s’indigne-t-il. « Bann otorite bizin pran zot responsabilite. Pa kapav kontign kumsa ».