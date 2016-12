SERVICES PUBLICS : Les pompiers menacent de descendre dans la rue

Les pompiers des Mauritius Fire and Rescue Services déplorent leurs conditions de travail. À travers leurs représentants syndicaux, ils exhortent le ministère de tutelle, soit celui des Administrations régionales, et celui de la Fonction publique d'intervenir pour améliorer la situation, faute de quoi ils disent n'avoir d'autre recours que de descendre dans la rue d'ici fin janvier pour alerter l'opinion publique.

« Enn bann rol pompie se teign dife, me zot mem dan dife ! » ironise le président de la Government Services Employees’ Association (GSEA), Ashraf Buxoo. Il animait hier une rencontre avec la presse au siège de la GSEA, Port-Louis, en compagnie de ses deux collègues syndicalistes, Eshan Jawaheer et Neelesh Ramasawmy, et du président de la GSEA, Radhakrishna Sadien. « Zanvie pou enn mwa so si bann otorite kontign fer la sourd orey ar nou bann doleans ! » a prévenu pour sa part ce dernier.

Selon le président de la GSEA, nombre de problèmes rencontrés par le personnel des Mauritius Fire and Rescue Services perdurent « depuis des mois », et ce malgré leurs nombreuses sollicitations auprès des autorités compétentes pour trouver une solution. « Si ladministrasyon pa ekout revandikasyon bann pompie, 2017 pou enn lane so ! Pompie pou desann dan lari de zanvie pou manifeste zot mekontantman ek fristrasyon en piblik », a annoncé Radhakrishna Sadien.

Pour illustrer leurs déboires, le président de la GSEA Fire Fighters Cadre, Ashraf Buxoo, a cité, entre autres, le cas de ces quelque 300 pompiers qui comptent plus de 15 ans de services et qui attendent toujours d'être promus Lead Fire Fighters, selon les recommandations du dernier rapport du Pay Research Bureau (PRB). « PRB kler lor la : zot bizin nomme otomatikman ! Mo krwar ki bizin ekrir rapor PRB-la en kreol pou ki managment kompran parski zot dir zot pa kompran ! » ironise pour sa part Radhakrishna Sadien.

« En fet, le system operasyonel de Mauritius Fire and Rescue Services. Sign enn Collective Agreement apre viol sa lakor-la ! » déplore encore Ashraf Buxoo. « Enn violasyon total bann drwa fondamantal bann pompie. Ena enn fristrasyon enorm e zeneralize a travers l'île dan tou bann stasyon pompie », lance-t-il. « Zordi pompie pa zis teign dife, zot port ossi sekur bann dimounn ki dan detress », afirme-t-il pour faire comprendre que la charge de travail des pompiers a augmenté au fil des années. « Ena stasyon vantilater inn kasse, dan lot dortwar infeste ar kankrela, moustik ek lera ! » ajoute-t-il pour décrire leurs conditions de travail.

Ashraf Buxoo critique également une rotation « trop rapide » des Station Officers, responsables des casernes. « Pou ki li kapav fer bien so travay, li bizin res en plas enn minimum 6 mwa. Me se tou les mwa ki pe sanz zot stasyon », explique-t-il. Eshan Jawaheer s'émeut de son côté du manque d'équipement en cette période de fêtes, où les pompiers sont sollicités pour surveiller des feux d'artifices devant certains établissements hôteliers, contre paiement. « Donn zot 2 pompie, 2 extinkter ! Enn fars sa, alor ki ti bizin pe anvoy enn lekip komplet ! » lance-t-il. Il déplore également que les jeunes recrues n'effectuent que le travail de jour alors qu'il y a en manque cruel d'effectif. « Sa bann zen-la dispoze travay dan “Watch”, me fer zot travay de 9h à 16h selma », raconte-t-il.

Neelesh Ramasawmy déplore pour sa part que le système de Bank Fire Officers ne fonctionne plus. « PRB ti prekonise Bank Fire Officers pou permet bann pompie gagn zot konze. Zordi kan pompie finn fini signifie zot konze, zur konze recall zot ! » explique-t-il. Pour Ashraf Buxoo, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que les vieux « Personal Protective Equipement » sont en train d'être lavé et désinfectés pour être donnés à quelque 105 nouvelles recrues qui intégreront le service en janvier. « Ki fer pa finn fer provision pou sa ? » se demande-t-il. « Si tou sa kontigne, nou pou desann dan larie ! »