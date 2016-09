SERVICES PUBLICS : De nouveaux projets en chantier et complétés d'ici huit mois

Après un certain nombre de travaux accomplis dans la discrétion, le ministère de l'Énergie et des Utilités Publiques se veut être transparent dans ses projets concernant le secteur de l'eau, de l'énergie, des eaux usées et de la protection contre les radiations. Pour les prochains huit mois, soit jusqu'à la fin de l'exercice financier 2016/2017, plusieurs réalisations devront être accomplies valant plusieurs milliers de roupies. Une hausse du prix de l'eau est à l'agenda de la CWA après une structure tarifaire.

"Nous voulons que toutes les mesures annoncées dans le budget se réalisent", a affirmé, vendredi après-midi, le ministre de l'Énergie et des Utilités publiques, Ivan Collendavelloo, lors d'un exercice peu habituel au restaurant Opium à Réduit. Pour la première fois, le ministre a réuni tout l'état major de différents corps paraétatiques de son ministère pour passer en revue la situation de différents projets déjà en place et ceux qui se concrétiseront d'ici huit mois.

Dans son intervention qui s'en est suivie par des présentations venant des organismes sous la tutelle de son ministère, Ivan Collendavelloo soutient que 50% de l'eau est gaspillée et qu'il faut trouver des solutions aux problèmes complexes actuels. La hausse du tarif est à l'agenda de la CWA. "Une privatisation ou pas, le prix de l'eau augmentera", affirme le ministre. Il explique que le CWA ne sera pas offerte en "cadeau" mais est nécessaire pour attirer des investisseurs qui pourront apporter une nouvelle technologie afin de mettre fin au "cauchemar" de la fourniture d'eau dans le pays. Il ajoute qu'il n'y a pas eu d'augmentation de tarif de l'eau depuis 2012 et qu'il est désormais question d'une structure de tarifs et de timing.

Par ailleurs, Ivan Collendavelloo ne mâche ses mots quand il parle des riches qui, selon lui, doivent payer pour les pauvres. "Je ne laisserai pas les pauvres souffrir davantage", a-t-il mentionné. La CWA a déjà terminé l'installation de 80 kilomètres de tuyaux en juin de cette année. Si cet accomplissement est qualifié "insatisfaisant" par Ivan Collendavelloo, la nouvelle équipe de direction à la CWA a pris l'engagement de continuer les travaux. La capacité du Pailles Water Treatment Plant a augmenté de 80,000 m3. Au niveau de Bagatelle Dam qui pose toujours problème, les travaux sont terminés à 85%. Par ailleurs, 52,000 familles mauriciennes bénéficient gratuitement de 6 m3 d'eau. De ce total, environ 13,000 sont exemptées de payer la Waste Water Authority. S'agissant de l'électricité, elles sont à ce jour 59,231 familles à bénéficier d'une réduction de 31% sur leur facture mensuelle d'électricité. "Ce sont des développements rapides au niveau de la CWA et du CEB", dit-il.

PROJETS 2016/2017

Radiation Protection Authority – Un nouveau bâtiment en construction

La Radiation Protection Authority aura bientôt son bâtiment à Helvetia. C'est ce qu'a annoncé son Chief Radiation Officer, Faradally Olitte, lors de sa présentation. Les travaux pour la construction de cet établissement dont le coût est estimé à Rs 25 millions débuteront en janvier prochain et se termineront en septembre 2017. Ce nouveau bâtiment de 600 m2 comprendra des laboratoires pour le Radioactivity Analysis Service, le Personal Radiation Monitoring Service ainsi que pour l'examen et le calibrage du matériel de détection radiologique. Parmi ses autres projets, figure l'extension du Personal Radiation Monitoring Service qui permettra de contrôler 800 personnes opérant avec des machines qui émettent des rayons X. La construction d'un Centralised Radiological Source Storage Facility est aussi prévue. Selon le Chief Radiation Officer, cette installation de stockage permettra de conserver en toute sûreté des disused sealed radioctive sources. Le coût de la construction de cette unité et de Rs 9 millions et sera financé par le US Department of Energy et les travaux commenceront en février prochain et se termineront au mois de juillet 2017.



Energy Efficiency Management Office – Former 60 ingénieurs de plus

À ce jour, l'Energy Efficiency Management Office (EEMO) comprend 60 ingénieurs certifiés. Selon R. Mungur, directeur de cet organisme, par manque de personnel qualifié, il est impossible d'appliquer la vérification énergétique comme il le faut. La formation continuera pour 60 autres ingénieurs qui effectueront ce type de travail. L'EEMO compte aussi parmi ses projets l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. En ce sens, des directives seront établies dans l'installation des climatiseurs et ceux qui les installeront devront être certifiés. L'EEMO compte terminer ce projet mi-2017. Par ailleurs, s'agissant de l'éclairage des routes et des lieux public, cet organisme vise à réduire la consommation d'énergie. Parmi ses objectifs dans l'accomplissement de ce projet, l'EEMO veut réduire la facture d'électricité des autorités locales. Cette instance devra terminer ce projet en février 2017.

D'autre part, l'EEMO établira une base de données sur l'efficacité et la consommation énergétique dans le pays. Elle comprendra la quantité d'énergie utilisée par les établissements hôteliers, entre autres. Ce projet s'achèvera en mai 2017. Dans son élan de conscientiser la population sur l'utilisation efficiente de l'énergie, des vidéos seront montées en ce sens. L'EEMO compte tirer profit des réseaux sociaux pour faire véhiculer son message qui est de réduire le gaspillage d'énergie.



Wastewater Management Authority – 2000 familles à être connectées au réseau en 2016/2017

Elles sont 2000 familles de plus qui seront connectées au réseau du WMA jusqu'à mi-2017. Selon le Deputy General Manager, Navindranath Jowaheer, des travaux sont déjà en cours en ce sens. Parmi les projets à réaliser dans le budget 2016/2017: le Pailles Guibies Sewerage Project. La phase une du projet concerne la construction des Trunk Sewers et une station de pompage. La valeur du projet de la phase une est de Rs 253,4 M et couvrira, notamment, Canal Dayot et Camp Chapelon. Concernant la phase deux du projet, la WMA fera construire un réseau de Trunk Sewer Reticulation. Des foyers seront connectés à ce réseau et des tuyaux de la CWA remplacés. Concernant le projet de Highlands, la phase une du projet débutera en février prochain et la durée des travaux est estimée à 20 mois.



Water Resources Unit – Augmentation de la capacité de La Ferme

Parmi les projets de la Water Resources Unit qui devront être complétés dans la période 2016/2017 est le projet de réhabilitation du barrage de la Ferme. Selon Varun Bissessur, Lead Engineer auprès de cet organisme, le but est de rendre ce barrage aux normes internationales. De plus, la capacité du réservoir sera augmentée. Le Bid Draft Document du projet serait déjà complété, les travaux devront commencer en mai 2017 et se termineront en décembre 2018 car les squatteurs de cette partie de la localité devront être relogés. La valeur des travaux est estimée à Rs 450 M. Au niveau du barrage de Bagatelle, les travaux sont complétés à 90% et la rétention d'eau commencera à partir de décembre de cette année.

Central Water Authority – L'introduction du Shift System

Si l'introduction d'un Shift System à la Central Water Authority pourrait faire des mécontents, son directeur général, Yousouf Ismael veut que l'organisme soit plus efficient. Dans sa présentation, il avance que le hotline de la CWA est inondé d'appels tous les jours et qu'il est inacceptable de recevoir un appel quelques minutes avant la fermeture du bureau et d'effectuer le travail demandé après plus d'une semaine. Pour lui, tout le modèle du fonctionnement de la CWA devra être revu. Avec la mise en place de ce système, il compte réduire le paiement des heures supplémentaires qui, selon lui, a un côut élevé.

Yousouf Ismael ne cache pas qu'il y a de nombreux problèmes à la CWA. L'un d'eux est la perte de 50% de l'eau traitée qui passe dans les tuyaux. Par ailleurs, la CWA prévoit la construction de cinq reservoirs à Cluny, Riche en Eau, Alma, Balisson et Rivière Dragon. La construction d'une station de pompage et d'un reservoir d'eau à Piton du Milieu est aussi prévue.

Central Electricity Board – Création de trois nouvelles compagnies

Le Central Electricity Board procédera très bientôt à la création de trois nouvelles compagnies qui seront entièrement gérées par cette institution. Lors de sa présentation, Gérard Hebrard, directeur général de l'organisme, a soutenu que le CEB créera CEB Venture et trois autres compagnies: CEN FibreNet, CEB Green Energy et CEB Facilities opéreront sous la nouvelle entité. Le CEB utilisera son réseau de fibre optique afin d'offrir un Internet rapide à haut débit. Un partenaire stratégique pour son projet FiberNet sera bientôt trouvé. Le CEB espère que les services FiberNet soient complets dans le pays fin 2017. Parmi les différents projets du CEB, celui de St Louis qui a commencé en mars 2016 devra être complété dans le 3e trimestre 2017. Par ailleurs, le CEB prévoit des profits de Rs 3 milliards cette année.



Ivan Collendavelloo fustige l'interférence politique

"J'en ai marre de cette histoire que je nomme des proches partout. En nommant les gens sur les conseils d'administration, j'ai considéré la compétence et l'expérience. Mais j'ai également vu que toutes ces personnes partagent ma vision politique. Dans ce sens, vous êtes mes proches et faites partie de ma famille politique", dit-il, en ajoutant qu'il serait catastrophique de nommer une personne qui ne partage pas sa vision politique. "Nous irions vers le désordre et nous n'arriverions à rien", ajoute-t-il. Ivan Collendavelloo précise qu'il n'intervient jamais dans le day-to-day administratif d'un corps paraétatique, mais exceptionnellement lorsqu'il est important de donner un ordre général. "Lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les décisions qui sont prises à la suite de mes directives, l'implémentation doit être libre de toute interférence politique car sinon, cela ne vaut pas le peine d'avoir des General Managers. Que le ministre prenne ses outils et aille réparer les réservoirs lui-même", a-t-il laissé entendre en ajoutant faire une différence entre intervention et interférence. S'il est d'avis qu'il est normal qu'un homme politique intervienne auprès de ses mandants, il est, selon lui, inadmissible que l'homme politique vienne s'intercaler et interférer dans le travail des autres.