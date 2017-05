« SESEL I LA CULTURAL TOUR » : Des artistes seychellois à la conquête de Maurice

Depuis quelque temps, la Creative Industries and National Events Agency (CINEA) est l’organisme seychellois responsable de l’organisation des activités musicales et culturelles seychelloises à l’intérieur et en dehors des Seychelles. Cet organisme a décidé d’organiser une tournée d’artistes seychellois à Rodrigues et Maurice intitulé Sesel I La Cultural Tour. Cette petite tournée artistique seychelloise a pour but de faire découvrir aux Mauriciens quelques-uns des artistes populaires seychellois.

Cette tournée a fait escale cette semaine à Rodrigues avant de se produire au J and J auditorium, à Phœnix, le vendredi 3 juin à partir de 20 h. Les huit artistes seychellois faisant partie du Sesel I La Cultural Tour sont : Chicco Martino, Regi, Mercenary, Elijah, Swagg Tunes, Joseph Sinon, Jakim et Ion Kid accompagnés par l’orchestre ‘Warrior’. Ils seront rejoints sur scène par plusieurs artistes mauriciens dont Mario Justin, Nancy Derougere, Dr. Boyzini, Sylvain Kaleecharan, Blakayo et General Love, ainsi que Daniel Delord et DJ Blind.