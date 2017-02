SESSION DE PARTAGE PAR TERRE DE PAIX : L’art ajoute des couleurs à la pédagogie

La méthode de la pensée psychanalytique à travers l’art-thérapie porte ses fruits. Voilà bientôt trois ans que Terre de Paix a revu son processus de travail en appliquant cette nouvelle méthode avec les bénéficiaires de l’organisation. S’appuyant sur les premiers résultats positifs, Alain Muneean (directeur de Terre de Paix) et Kavi Vadamootoo (docteur en psychothérapie, spécialisé en psychoanalyse) ont animé une session de partage, vendredi dernier. Leur objectif : conscientiser des ONG sur cette nouvelle pratique.

Beaucoup de lignes et de ronds gribouillés en noir et en rouge sur le premier dessin. Impossible de comprendre le message. Suivront de nombreuses autres feuilles, jusqu’au dessin final plus coloré, où des fleurs, un arc-en-ciel et des papillons trouvent une place aux côtés d’une seringue, d’un écran de télévision illustrant une famille heureuse, d’un couteau, entre autres. C’est l’exemple qu’a choisi George Legallant pour témoigner de la méthode pédagogique de la pensée psychanalytique à travers l’art-thérapie. “C’est un des cas les plus difficiles que j’ai rencontrés de toute ma carrière. J’étais à un point où je pensais que c’était perdu d’avance. D’un enfant rebelle aux comportements très agressifs à un enfant qui s’est repris en main, la route a été très longue. Mais je peux dire que c’est ma meilleure réussite et que ce mode d’approche fonctionne.”

Exprimer des émotions enfouies.

Vendredi dernier, plusieurs témoignages sont venus démontrer les bienfaits de la méthode de pensées psychanalytiques et l’art-thérapie. “Les illustrations ne sont qu’une partie du processus. Elles facilitent le contact, la confiance, et permettent d’exprimer des émotions qu’on a du mal à décrire. C’est un travail sur soi : c’est la personne elle-même qui décortique chaque problème, l’analyse, puis finit par l’accepter et avancer. C’est un long travail, mais une fois l’abcès crevé, on peut laisser la place à beaucoup d’autres choses”, souligne Kavi Vadamootoo. Cette pratique est bénéfique pour ceux qui la reçoivent et également pour les thérapeutes, les éducateurs ou encore les social workers qui adoptent ce processus de travail.

Ceux qui font partie du premier batch à avoir suivi la formation parlent d’une approche complètement différente. “On apprend à mieux gérer notre empathie. On pense souvent que notre façon de penser ou de faire les choses doit être aussi facile pour les autres. Mais en ne tenant pas compte de la vraie nature de la souffrance, on ne s’y prend pas bien. Mon regard a changé. J’ai moi-même fait ressortir plusieurs blessures enfouies. Je suis plus apte à entendre, voir, comprendre et agir”, confie un des thérapeutes.

Pour Kavi Vadamootoo, qui a aidé bénévolement Terre de Paix à implémenter ce programme, il est clair que “si ou pa kapav swagn oumem avan, ou pa kapav ed ou prosin”. Terre de Paix a parfaitement “compris les enjeux du Mental Health. On sait à quel point émotionnellement les gens sont instables et ne peuvent pas rajouter ni assimiler d’autres apprentissages. D’où notre intérêt à redresser la stabilité émotionnelle”.

Réussi avec une nouvelle thérapie.

Lors de cette session de partage, Alain Muneean, le directeur de Terre de Paix, a présenté un premier bilan. “Kouma nou finn tonbe. Kouma nou finn leve ar sa metod la. Et surtout comment nous avons réussi avec l’introduction de cette thérapie. C’est cette expérience que nous avons souhaité partager.”

Depuis la mise en place de cette nouvelle approche, les résultats positifs ne cessent de remonter. Ce qu’il l’a amené à convier d’autres ONG pour expliquer “ki manier nou pe kapav konpran pli bien seki pe pase dan realite bann dimounn ki pe plis gagn difikilte dan zot lavi ek ed zot pou sorti depi ladan”. Ce processus leur a ainsi permis une meilleure approche, vu qu’elle demande d’abord de comprendre puis d’agir.

“Durant notre parcours, nous avons eu de nombreuses expériences. Nous avons pris des décisions, mais nous serons toujours à la recherche de nouvelles choses.” C’est précisément cette dimension novatrice qui leur a fait grandir et évoluer au fil des années, malgré les difficultés.

Il y a trois ans, l’organisation a décidé d’analyser les choses “pour comprendre pourquoi les gens réagissent d’une certaine façon et pas autrement. On ne comprenait pas qu’en leur proposant de nouveaux services, ils nous tournaient le dos. Nou ti pe done, me kont tou lozik ki nou ti kapav panse, ena dimounn pa ti pran.” Il devenait plus qu’évident que les autres méthodes ne fonctionnaient pas. “C’était un échec total, surtout en ce qu’il s’agit de l’approche cognitiviste ou behaviouriste. Comment peut-on demander à quelqu’un d’oublier son problème et de positiver ? Se tro fasil vinn dir li repous tou dan linkonsians. Ça l’empêche de guérir. Kouma dir pe balie ek pous anba karpet sa.”

Validité du programme.

Avec l’approche de la pensée psychanalytique, la personne apprend à affronter ses problèmes, “me dan enn kondision ki permet ou fer li. Parski pa kapav ris tou douler dimounn koumsa”. Comme l’a souligné Kavi Vadamootoo, “prenons l’exemple d’un nourrisson souffrant d’indigestion. Ou kapav vinn donn li pli bon dile, me si so lestoma pa kapav met ankor, li pou vinn rann tou, mem si seki ou pe donn li bon”.

À travers cette session de partage, Terre de Paix veut amener la société à prendre conscience que le développement intégral – à la fois physique, émotionnel et affectif – d’un individu est important. L’organisation est convaincue que les pensées cognitivistes ou behaviouristes n’amènent pas les résultats escomptés. “Nou panse ki ena touzour bann rezon pou bann sitiasion nou viv. Mais malheureusement, cette pensée a montré ses limites, surtout quand on se retrouve face à des gens qui commencent à montrer des signes de comportements graves.”

L’expérience acquise permet d’aujourd’hui d’affirmer que la pensée psychanalytique à travers l’art-thérapie est une méthode efficace, surtout quand “on se retrouve face à des cas qui viennent des franges de la société où il y a plus de marginalisation et où il y a des fléaux comme l’alcool, la drogue et la prostitution. Se dan sa zafer la ki nou trouv validite sa program la. Kot ena bann violans terib ki personn pa pe kapav explike. On comprend alors l’importance de penser autrement. J’encourage d’autres à avoir recours à cette méthode de travail”.