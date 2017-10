Seulement sept courses au programme

Il n’y aura que sept courses au programme de cette 29 journée journée, comme cela avait été le cas samedi dernier. La 7e épreuve au programme, le sprint sur 950m, a été annulée, faute de partants. À I’issue de l’exercice des retraits, ils n’étaient plus que quatre chevaux en lice vu que les entraîneurs de Soweto Moon, Promissory, Rogue Runner et Imperial Dancer ont préféré aligner leurs représentants dans la 4e course.

Anthony Delpech capitaine de l’Afrique du Sud

Le Air Mauritius International Jockeys’ Challenge se tiendra le 19 novembre en Afrique du Sud. C’est le champion en titre, Anthony Delpech, qui a été nommé capitaine de l’équipe du pays hôte, qui sera aussi composée de Gavin Lerena, Greg Cheyne, Anton Marcus, S’Manga Khumalo et Craig Zackey. Cette compétition se déroulera sur une réunion seulement, mais elle comptera pas moins de six courses et non quatre comme c’était le cas auparavant.

L’équipe internationale n’a toutefois pas encore été finalisée, mais des discussions avancées sont en cours avec Jim Crowley, le champion de Grande-Bretagne, le Français Gérald Mossé, l’Irlandais Pat Smullen et l’Australien Corey Brown. L’équipe des internationaux se regroupera à Maurice le lundi 13 novembre, soit trois jours avant de prendre la direction de Johannesburg, le jeudi 16 novembre à bord d’un vol d’Air Mauritius. Le samedi 18 novembre sera jour de relâche afin de permettre à ces cavaliers de s’acclimater aux conditions du pays avant que les choses sérieuses ne débutent le lendemain.

Nécrologie

C’est avec une profonde tristesse que la rédaction a appris le décès d’Éric Betsey. Il est mort à 48 ans des suites d'une longue maladie. Éric Betsey était employé chez LEAL et aussi chroniqueur hippique chez L’Express Turf. Justement, c’est dans le domaine des courses que nous l’avons connu. Pour l’avoir côtoyé depuis 1990, soit pendant plus d’un quart de siècle, nous pouvons dire que c’était quelqu’un de très jovial, qui possédait aussi un humour bien à lui et qui n’avait pas sa langue dans sa poche. Ses funérailles ont eu lieu hier. Turf Magazine présente ses plus vives sympathies à sa mère, sa sœur et toute sa famille.

CHAMPIONNAT DES MILERS : Tout se jouera lors de la Coupe d'Or

Les deux seuls compétiteurs se trouvant dans le classement avant la 4e manche, Easy Lover et Chinese Gold, n'ayant récolté aucun point lors du The Colonel Draper Cup, le titre pour le Championnat des Milers se jouera donc lors de la dernière manche, soit le 28 octobre, à l’issue de The Duke Of York Cup (1600m-G1). Ils sont trois au niveau de sept points, Blow Me Away, Tandragee et Karraar, soit à deux points du leader Hillbrow. Ce dernier, même s'il ne pourra pas venir défendre ses chances ayant succombé à une crise cardiaque le jeudi 22 juin, peut toutefois être sacré si un cheval autre que celui qui se retrouve dans le classement actuel l'emporte. Là, on pense à Enaad, qui se prépare activement en vue de la dernière classique de la saison, mais ainsi à Karraar, qui vient de récolter ses premiers sept points samedi dernier.

Le classement (après 4 manches)

1. Hillbrow (Shirish Narang) 9 pts

2. Blow Me Away (R. Gujadhur) 7

. Tandragee (Gujadhur) 7

. Karraar (Rousset) 7

4. One Cool Dude (Maingard) 3

. Kremin Captain (Gujadhur) 3

. Easy Lover (J.M.Henry) 3

. Hard Day's Night (J.M. Henry) 3

7. Charles Lytton (Rousset) 2

. Enaad (Gujadhur) 2

. Beat The Retreat (Merven) 2

9. Chinese Gold (Maingard) 1

. Elite Class (Maingard) 1

. Parachute Man (Maingard) 1

. Speed Limit (Maingard) 1

QUANTUM MAURITIAN JOCKEY SERIES 2017 : Sooful dans le Top 3

Victorieux avec Spin A Coin, Dinesh Sooful en a profité pour se retrouver dans le Top 3 du classement des Mauritian Jockey Series à l’issue de la 12e manche. Un classement toujours dominé par Jameer Allyhosain, qui n’a qu’un point d’avance sur Rye Joorawon. Attention, ce dernier, qui a retrouvé le sourire samedi dernier, peut revenir à la charge à la faveur des montes qu’il obtiendra chez l’entraîneur Gilbert Rousset dorénavant. Sooful a signé sa première victoire dans les Mauritian Jockey Series dimanche dernier, alors qu’il avait obtenu deux 2es places et une 3e place auparavant. Kevin Ghunowa, 2e sur Lividus, se maintient à la 6e place, alors que Rakesh Bhaugeerothee descend d’un rang malgré sa 4e place sur Marine Sky.