SEYCHELLES—ÉLECTIONS LÉGISLATIVES: La COI se félicite de la bonne tenue du scrutin

La COI, qui a envoyé une mission d’observation dans le cadre des élections législatives aux Seychelles la semaine dernière, se félicite de « la bonne tenue du scrutin » et de « l’enracinement de la culture démocratique ».

La mission était conduite par Freddie Mahazoasy, vice-président de l’Assemblée nationale de Madagascar et président du comité exécutif de l’AP-COI. Elle était composée de Nitadiavina Levao, député de l’Assemblée nationale malgache, de Solange Angele, députée de l’Assemblée nationale de Madagascar, de Dhoihir Dhoulkamal, vice-président de l’Assemblée nationale de l’Union des Comores, de Mohamed Msaidié, vice-président de l’Assemblée nationale de l’Union des Comores, de Said Baco Attoumane, de l’Assemblée nationale de l’Union des Comores, de Purmanund Jhugroo, d’Eddy Boissézon et de Zouberr Houssein Joomaye, députés de l’Assemblée nationale de Maurice. Irfan Rahman, Commissaire électoral de Maurice, a, par ailleurs, apporté son soutien technique à la mission.

Cette dernière félicite le « professionnalisme de toute l’administration électorale », de même que « la forte mobilisation des femmes et des jeunes dans les bureaux de vote ». La mission publiera un rapport final sur l’ensemble de ses observations, avec des recommandations qui seront remises au Secrétaire général de la COI, Madi Hamada.