SEYCHELLES - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Trois parlementaires mauriciens parmi les observateurs

Trois parlementaires mauriciens, à savoir le Chief Whip Mahen Jhugroo, le PPS Eddy Boissézon et le député de l’opposition Zouberr Joomaye, se trouvent actuellement aux Seychelles à l’occasion des élections législatives du 8 au 10 septembre. Ils font partie des observateurs de l’Association des parlementaires de la COI. Plusieurs groupes de parlementaires internationaux, dont ceux de la SADC et de l’Union africaine, se trouvent déjà sur place. La SADC déploiera 19 observateurs sur l’île principale de Mahé, ainsi qu’à Praslin, La Digue et Silhouette.