SHAKEEL MOHAMED: « La Speaker s’est trop assimilée à l’exécutif »

Dans sa très longue intervention hier soir, le député Shakeel Mohamed, l’auteur de la motion de blâme contre la Speaker Maya Hanoomanjee, s’est attardé sur « les liens étroits » entre l’exécutif et cette dernière et mettant à mal le principe de séparation des pouvoirs garantis par la Constitution. « We have in our country a principle which is the separation of powers. I am sadenned that the Speaker has done away with that principle », a-t-il dit au parlement en faisant état de la situation, témoignant de « la proximité » de la Speaker avec l’exécutif.

Shakeel Mohamed, dont le discours a duré plus d’une heure, a été interrompu plusieurs fois par le Deputy Speaker, qui insistait sur la notion de « respect de la vie privée ». « You should stick to the conduct of the Speaker inside the House. We can’t function in the private life of the Speaker », a lancé Sanjeev Teeluckdharry lorsque Shakeel Mohamed évoquait une fête organisée à la Clarisse House par le Premier ministre d’alors et à laquelle participait Maya Hanoomanjee. Le député du PTr voulait démontrer les liens de proximité entre la majorité et la Speaker.

L’intervention du député du PTr s’est déroulée par moments dans un véritable brouhaha généralisé avec des remarques et répliques des deux côtés de la chambre. Shakeel Mohamed, tout au long de son discours, a maintenu que la Speaker « se laisse guider par l’exécutif » dans ses fonctions. Pour soutenir son argument, il a fait référence, entre autres, à certains propos tenus par la principale concernée dans des interviews accordées à la presse. « À titre d’exemple, dans une récente interview, elle a déclaré que “ce n’est pas moi qui décide de l’ordre du jour”. She is doing away with her responsibility. She is not here to do the duty of government and neither the duty of opposition but should act in line with the Constitution », a martelé Shakeel Mohamed.

L’auteur de la motion a aussi évoqué l’attitude « partiale » de la Speaker durant ces deux dernières années dans ses fonctions. « Elle n’a pas pratiqué l’impartialité et elle a manqué d’objectivité dans ses décisions », a-t-il soutenu, en ajoutant qu’il a lui-même fait les frais du manque de « fairness » et d’ « equity » de Maya Hanoomanjee, et ce « en plusieurs occasions ». Il poursuit : « She is the Speaker of the House, mais je démontrerai comment elle a été sélective lorsqu’il s’agissait des interventions des membres de cette auguste assemblée. » C’est ainsi qu’il a fait état du refus de la Speaker de permettre certaines questions des députés de l’opposition, et qui semblaient embarrassantes pour la majorité. Il a de même rappelé le rejet de la Speaker lorsqu’il souhaitait participer aux débats sur le Sports Bill présenté il y a quelque temps.

Shakeel Mohamed s’est aussi indigné du fait que la Speaker soit restée silencieuse lorsqu’Anil Gayan a fait des commentaires sur son appartenance religieuse en tant que chef de file du PTr au Parlement et n’a pas rappelé à l’ordre ce dernier. « This honorable member a dit que c’est la première fois que le PTr a un chef de file non-hindou au parlement. En quoi ma religion est concernée par la fonction que j’occupe ? Il a fait un commentaire rétrograde et je m’attendais à ce que la Speaker le rappelle à l’ordre en lui demandant de ne pas faire de tels commentaires dans l’avenir. Mais la Speaker n’est pas intervenue », a souligné Shakeel Mohamed. Celui-ci a maintenu que « the Speaker is not carrying out her duty in an impartial manner ».

COLLENDAVELLOO: « Bérenger a sauvé Shakeel Mohamed »

Arguant que les raisons avancées par Shakeel Mohamed pour soutenir la motion de blâme qu’il a présentée contre la Speaker Maya Hanoomanjee ne sont pas suffisamment solides, le leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, est d’avis que le chef de file du PTr au parlement a été sauvé de justesse par Paul Bérenger, qui a poussé la provocation jusqu’à se faire expulser de l’hémicycle. Il intervenait hier juste avant le Premier ministre dans le cadre des débats concernant la motion de blâme contre la Speaker.

« L’honorable Bérenger n’est pas un imbécile », a affirmé le leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo. « Si au début, il soutenait la motion de Shakeel Mohamed, au fur et à mesure que le débat avançait, il s’est rendu compte que c’était un tonneau vide qu’il avait derrière lui et non une motion de substance ». La situation s’est aggravée lorsque le député Mohamed a sorti un livre que lui a donné le leader du PTr, Navin Ramgoolam. « L’honorable Bérenger a marqué un coup spectaculaire à coups de provocations. Il a mis la présidence dans une position intenable en persistant sur ses insultes afin qu’il soit expulsé de la chambre », a-t-il soutenu. Ceci, selon lui, a permis, d’une part, de court-circuiter le débat, car « Paul Bérenger a remarqué que Shakeel Mohamed n’a aucune chance face aux arguments de ce côté de la chambre ». D’autre part, dit-il, « il a pris le leadership de l’opposition » en obligeant le leader de l’opposition à le suivre. Il poursuit : « Il était clair que l’opposition ne pouvait contenir les assauts de la majorité. » Ivan Collendavelloo soutient que le député Mohamed a réagi sur un coup de colère comme « un petit enfant qui a perdu un joujou quand on ne lui donne pas la parole ». « C’était un coup de bluff », dit-il, en soulignant qu’il ne s’attendait pas à ce que la motion soit débattue. Pour Ivan Collendavelloo, si la motion était sérieuse, elle aurait été soutenue par le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval : « Pas un mot de lui. »

Shakeel Mohamed, dit-il, « a fait étalage de son incompétence ». Et de rappeler ce qu’il appelle « la leçon magistrale qu’avait administrée l’autre honorable Mohamed en 1985 » et spécule que celui-ci a dû prévenir son fils qu’il y a « un danger dans ce qu’il fait » en accentuant son discours sur la distinction entre une “motion of no confidence” et une “specifique substantive motion”. « Une “motion of no confidence” doit être soutenue de faits » et il ne suffit pas de dire que « la Speaker a commis une ou plusieurs erreurs ». Toutefois, il insiste sur le fait que le député Mohamed n’est pas « un imbécile ». Pour lui, c’est « une tentative de déstabilisation du gouvernement en usant de démagogie ».

Il constate que le député Mohamed n’a pas été expulsé et « aurait dû revenir dans la chambre ». « Il a eu peur. C’est un capon », dit-il. Il devait ajouter que la majorité gouvernementale « votera unanimement » pour rejeter la motion.

SAJ: « We do not answer rubbish »

Le ministre mentor sir Anerood Jugnauth est monté au créneau hier suite aux propos de Shakeel Mohamed, chef de file du PTr, à l’égard de la Speaker Maya Hanoomanjee, et selon lesquels cette dernière n’a été « ni juste, ni équitable, mais sélective », arguant que plusieurs fois la Speaker « did not hear ». Répondant à Shakeel Mohamed, SAJ dira que « he has been trying to drown the fish by quoting all sorts of books ». Et d’ajouter : « He keeps on going round. He was on his feet arguing and didn’t agree. »

Sir Anerood Jugnauth a aussi laissé entendre que lorsque Maya Hanoomanjee a été pressentie pour être Speaker, à aucun moment l’opposition « stood up to sign up the motion ». Il a aussi mentionné qu’au sein du gouvernement, ce n’est pas leur politique : « We do not answer rubbish in order not to allow people to speculate, we are not that type. We believe that we should take our stand where there is rightness. When Shakeel Mohamed said that the Speaker didn’t hear, I was force to keep him quiet. We do not agree with the member who has brought motion against the Speaker. I did not know of any case where the Speaker has been disrespectful. » Sir Anerood Jugnauth maintient que la Speaker a toujours été « équitable et raisonnable dans ses décisions ».

Par ailleurs, il dit également trouver « choquant » que les membres de l’opposition ne se soient pas mis debout quand la Speaker a fait son entrée dans l’hémicycle, qualifiant ce geste de « manque de respect à l’égard de toutes les femmes de Maurice ». Sur une autre question de Shakeel Mohammed concernant la présence de la Speaker à un dîner politique à la Clarisse House l’an dernier, sir Anerood Jugnauth répondra que « la question ne se pose pas car elle est une parente » et qu’il « n’est pas avare » en invitations : « When Xavier-Luc Duval was Deputy Prime Minister, he was also invited, he had dinner, his son was also present, donc la question ne se pose pas… »

Pour répondre à la question de Shakeel Mohamed sur le non-accès au Parlement de la journaliste Touria Prayag par la Speaker suite à un article d’opinion, sir Anerood Jugnauth dira que, dans le passé, Dev Ramnah, alors Speaker, en avait fait de même avec une autre journaliste. « This has happened before. There is a precedent and the Speaker cannot be blame today for that. »

Dan Baboo : « L’affaire des biscuits a coûté son siège à Bhadain »

Le Whip de l’opposition, Dan Baboo, a affirmé au parlement hier que l’affaire des biscuits “Rum and Sugar” « a coûté sa place à Roshi Bhadain », leader du Reform Party et ancien ministre de la Bonne gouvernance, au sein du “front bench” de l’opposition aux côtés du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. Il intervenait à la reprise des travaux, après le dîner, dans le cadre des débats concernant la motion de blâme émise contre la Speaker, Maya Hanoomanjee. Il a de même affirmé soutenir cette motion de Shakeel Mohamed, chef de file du PTr au parlement.

Pour soutenir ses propos concernant la partialité de la Speaker, Maya Hanoomanjee, le député Baboo a révélé une conversation qu’il aurait eue en mars avec la Speaker à son bureau, à l’hôtel du gouvernement. D’une part, fait-il ressortir, il a eu « du mal » à avoir ce rendez-vous et a dû insister. D’autre part, la Speaker lui aurait dit que « le leader de l’opposition est allé trop loin dans sa dénonciation » dans l’affaire “Rhum and Sugar”.

Bien que le Deputy Speaker ait soutenu qu’il ne fallait pas évoquer de sujets qui n’ont rien à voir avec l’Assemblée nationale, Dan Baboo précise que cette question a été soulevée à son bureau, à l’hôtel du gouvernement. Le député Adrien Duval devait également soutenir que le bureau de la Speaker « is part of the National Assembly ».

La Speaker de l’Assemblée nationale, dit Dan Baboo, « doit être exemplaire ». Il poursuit : « Afin de réinstaurer la foi, la bonne gouvernance, la justice et l’impartialité au sein de l’Assemblée, l’opposition n’a d’autres choix que de soutenir la motion de blâme contre la Speaker. »

Le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, estime pour sa part que l’impartialité de la Speaker, Maya Hanoomanjee, contre qui le chef de file du PTr a présenté une motion de blâme, est « indiscutable ». Il intervenait hier soir dans le cadre des débats parlementaires sur cette motion. « Le nom de Maya Hanoomanjee a été proposé pour le poste de Speaker car elle a participé avec succès à des décisions importantes concernant le pays sur le plan international, prouvant ainsi sa capacité et sa détermination à assumer de telles responsabilités », indique Showkutally Soodhun.

Celui-ci se dit de plus « choqué » que le député rouge ait menacé de porter l’affaire devant la Cour suprême si la motion n’était pas débattue au parlement. « Ce n’est pas au tribunal de trancher », dit-il. Et d’affirmer que le député Mohamed « aurait dû le savoir, ayant été ministre pendant cinq ans ».

Il poursuit que les travaux parlementaires étant désormais diffusés en direct à la télévision, « le parlement st devenu le lieu où les députés tiennent leurs meetings publics au lieu de se rendre dans leurs circonscriptions » respectives. « Maurice est le seul pays au monde où les députés n’ont aucun respect pour la Speaker. » Et d'affirmer que non seulement les parlementaires sont contre cette motion de blâme de l’opposition, mais aussi que « toute la nation, qui suit les débats en direct, l’est également ».

SINATAMBOU À MOHAMED: « Aret to sinema »

Le ministre de la Sécurité sociale, Etienne Sinatambou, répondant à Shakeel Mohamed, a déclaré avoir eu l’impression de voir vu un film : « Aret to sinema », devait-il lui lancer. Pour lui, le chef de file du PTr au Parlement était complètement à côté de la plaque. « He should have clearly defined the contours of the debates and clearly indicates what we are going to do with the concern ruling & decisions conduct in the house while talking about a book given to him by the leader of his party. »

Pour Etienne Sinatambou, les arguments avancés à l’encontre de la Speaker Maya Hanoomanjee ne sont pas en ligne avec la motion de censure déposée. « On devrait appliquer de la discipline au Parlement en vue de préserver la dignité du Parlement. J’ai même vu Bhadain pointer du doigt le Vice PM lui disant : To pu kone… They don’t deserve the confidence of this house. Cross talking should be expulsed. We can’t be too soft with the members of the opposition. On devrait comprendre le gros travail abattu par la Speaker. She should be congratulated at least to hold the discipline and decorum of this house. I was surprised with the motion set by Shakeel Mohamed to attempt to destroy the integrity of the Speaker. Onze fois la Speaker a rappelé Shakeel Mohamed à l’ordre. »

Pour lui, il est grand temps de bannir les « indiscipline language ; on devrait plutôt débattre uniquement sur des sujets ayant trait aux débats parlementaires. »

Prakash Maunthrooa fait monter la tension

Rajesh Bhagwan a demandé au Premier ministre, Pravind Jugnauth, des précisions sur les responsabilités de Prakash Maunthrooa, Senior Adviser au PMO. Il s’est aussi intéressé aux pays qu’il a visités récemment, ainsi que les coûts de ces voyages. Le député mauve voulait aussi savoir si Prakash Maunthrooa a conservé son passeport diplomatique en rentrant au pays.

Dans sa réponse, le Premier ministre a indiqué que Prakash Maunthrooa le conseille sur des dossiers relevant de ses responsabilités. De même, il a précisé que son conseiller n’a pas effectué de voyages depuis novembre 2016. Outre ses responsabilités au PMO, il siège également sur les conseils d’administration du Board of Investment (BOI), de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA) et à la Postal Authority.

Pour cela, il perçoit des allocations de respectivement Rs 25 000, Rs 22 000 et Rs 9 000. Prakash Maunthrooa est également directeur aux boards d’Air Mauritius et de SBM Holdings, ainsi que ses compagnies subsidiaires. Le Premier ministre n’a pas révélé le montant des allocations pour ces deux responsabilités, se contentant de dire « qu’ils ont été publiés dans les rapports de ces compagnies et sont donc du domaine public. »

En ce qui concerne le passeport diplomatique, le Premier ministre a répondu par la négative à la question de Rajesh Bhagwan. Faisant référence à une ancienne question parlementaire adressée à l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth, Rajesh Bhagwan a rappelé que Prakash Maunthrooa est poursuivi en cour dans l’affaire Boskalis. Faisant référence cette fois à Raj Dayal, il a demandé pourquoi celui-ci a été prié de démissionner comme ministre dans le sillage de l’affaire « bal kouler », alors que tel n’a pas été le cas pour Prakash Maunthrooa.

Pravind Jugnauth a répondu qu’une décision sera prise à la lumière des conclusions de l’affaire. Des députés de l’opposition ont alors protesté. Ce qui a mené la Speaker à donner un avertissement à Veda Baloomoody. Le Premier ministre a pour sa part répliqué que le parti du député avait lui-même soutenu un candidat condamné pour « bribe » électoral par le passé. Référence a aussi été faite à l’affaire Ajay Gunness. La Speaker a dû une nouvelle fois émettre un rappel à l’ordre.

Shakeel Mohamed a demandé si Prakash Maunthrooa a utilisé son passeport diplomatique pour se rendre à Amsterdam récemment. Le Premier ministre a indiqué que la question était incohérente par rapport au sujet principal. Dan Baboo a lui demandé si le PMO a pris un avis légal du Parquet avant d’engager Prakash Maunthrooa. Pravind Jugnauth a répondu que ce n’était pas nécessaire.

ICTA : Questions sur les activités politiques d’un membre du board

Le député du MMM Rajesh Bhagwan a interrogé le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur la composition du board de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA), ainsi que les rémunérations et autres allocations perçues par un membre en particulier. Celui-ci est qualifié par le député comme un agent politique qui ferait de la propagande pour le meeting du 1er mai sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre a indiqué que le conseil d’administration de l’ICTA a été reconstitué le 10 mars dernier. Mahmad Bocus en est le président. Les autres membres sont Om Kumar Dabidin (représentant du PMO), Keerunduth Samlall (représentant du ministère des Finances), Rooba Moorghen (représentant du ministère de la Technologie), Luchmyparsad Aujayeb (représentant de l’Attorney General’s Office), Ramprakash Maunthrooa, Sanmoogum Ramen et Tushyadev Jadunundun.

Le président perçoit une allocation de Rs 51 250 par mois, tandis que les autres membres perçoivent Rs 22 000. En ce qui concerne Tushyadev Jadunundun, il était déjà membre de l’ancien board et a touché pour cela Rs 36 902. Il n’a pas effectué de mission à l’étranger.

Rajesh Bhagwan a répliqué qu’une somme de plus d’un million de roupies avait été versée à Tushyadev Jadunundun. Il a précisé que ce chiffre avait été donné par « le père du Premier ministre l’imposte ». Il a ajouté que quelqu’un qui a touché plus d’un million de roupies des fonds publics est en train de faire campagne pour le meeting du MSM du 1er mai. De même, il a souligné que ce même membre de l’ICTA avait menacé un journaliste sur Facebook et a demandé si une enquête a été ouverte à ce sujet.

Le Premier ministre a répondu que le député évoquait des éléments relatifs à l’ancien board et qu’il devrait apprendre à poser des questions. Reza Uteem est revenu à la charge, demandant quelles étaient les compétences que cet « agent » pour siéger sur le board de l’ICTA. Le Premier ministre a répondu que s’il a été nommé c’est qu’il a les connaissances nécessaires.

ANIL GAYAN: « Respectez l’institution parlementaire »

Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, a, dans son intervention, souligné l’importance du respect au sein de l’institution parlementaire « surtout lorsque [le poste de Speaker] est occupé par une femme ». Il a réfuté un des cinq points avancés par Shakeel Mohamed, l’auteur de la motion de blâme contre la Speaker et qui l’accuse d’avoir tenu des propos racistes à son encontre en ayant affirmé que « c’est la première fois que le chef de file du Parti travailliste au parlement est un non-hindou ».

« J’avais fait cette déclaration pour démontrer que le PTr avait beaucoup progressé et n’était pas un parti hindou. Malheureusement, Shakeel Mohamed l’a pris de façon négative et a cru que c’était une insulte à son encontre. » Il a également accusé Shakeel Mohamed d’avoir fait un show et a estimé que les arguments qu’il a avancés n’étaient pas convaincants.