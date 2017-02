SHALEENA NOWBUTH : Inspirations mauriciennes dans la mode européenne

Cette Mauricienne commence à se faire connaître en Europe à travers la marque ShaleenaNowbuth, inspirée de son nom. Basée à Londres, la styliste originaire le Lallmatie enchaîne les défilés et se prépare à dévoiler sa collection d’hiver.

Lallmatie a aussi de belles histoires à raconter. L’une d’elles est celle de Shaleena Nowbuth, qui fait actuellement une percée dans la mode en Europe. C’est à Londres que se poursuit l’aventure de la styliste, après son premier défilé au prestigieux Hilton Hotel en juin 2016. Cela se passait dans le cadre du London Fashion Kick Show, où elle a présenté sa Spring Summer 2016 Collection. En septembre 2016, dans le cadre de la London Fashion Week, elle dévoilait sa collection 2017 à la House of Ikons. À la fin de l’année dernière, elle était à Paris pour son défilé. Profitant d’un vent favorable, elle a déjà mis le cap vers son prochain show, qui révélera sa nouvelle collection en février.

Fashion connection.

Les premières pages de cette traversée dans le monde de la mode ont été effectivement écrites à Lallmatie. Shaleena Nowbuth s’y était intéressée en observant de près ce que faisait sa mère, qui était couturière. Le sens des affaires lui a été inculqué par son père avant son décès prématuré. “À l’époque, il n’y avait pas de possibilité pour moi d’entreprendre des études dans ce domaine à Maurice. Je m’étais alors tournée vers l’informatique.” Partie pour la Malaisie pour suivre des cours en Business Studies, elle s’immerge davantage dans le domaine de la mode. D’où sa décision de partir à Londres pour des études en Fashion, Design and Styling.

Couleurs d’ici, broderie d’Italie.

Pour ses créations, la Mauricienne s’inspire de ses voyages et de ses escapades dans la nature. La tapisserie admirée en Italie revient dans les broderies de sa dernière collection. Pour la prochaine, c’est la Chine et ses pagodes qui apparaîtront dans ses créations.

Ce n’est pas par hasard que ses couleurs de prédilection rappellent le soleil, la nature ou encore la mer. Shaleena Nowbuth a une préférence pour les couleurs chaudes et gaies. “Je n’aime pas les teintes sombres. Même pour les vêtements d’hiver, je préfère des couleurs vives, pour ne pas sombrer dans le gris.” Elle est convaincue que les couleurs en disent plus long qu’on ne le croit sur la personnalité des uns et des autres.

Rêver.

Shaleena Nowbuth croit en la force des rêves. D’où son conseil de toujours avancer, d’apprendre et de se tenir au courant des évolutions dans ce domaine, où la concurrence est particulièrement rude. La marque ShaleenaNowbuth commence à se faire connaître auprès d’une clientèle en Europe, mais la styliste sait qu’elle a encore du chemin à faire. “En ce moment, je ne travaille pas pour amasser une fortune. Je suis présente pour faire connaître ma marque.”

Lors d’un récent séjour à Maurice, Shaleena Nowbuth a pris le temps d’essayer de comprendre le marché local. Elle espère y étendre ses affaires et garder un pied de chaque côté de l’océan.