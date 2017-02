SHANGRI-LA'S LE TOUESSROK RESORT & SPA : Le restaurant niçois des célébrités  à Maurice 

La Petite Maison, célèbre établissement de la Côte d'Azur à Nice s'installera le temps d'une semaine au Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa. Ainsi, du 13 au 19 février, les hôtes pourront gouter à la saveur de l'élégance française avec un décor « signature » comprenant des tables aux couleurs de La Petite Maison, et la présence de musiciens pour une ambiance musicale chaleureuse.

La Petite Maison est célèbre et accueille parmi sa clientèle des grands noms (vedettes de cinéma, chansons, royale, politiques) laquelle le Roi et la Reine de Jordanie et Madonna, et des franchises* dans le monde et dans les villes de Cannes, Paris, Londres, Dubaï, Miami, Beyrouth et Istanbul. Sa devise : « Tous célèbres ici ».

À l'occasion de la mise en place de son pop-up restaurant, La Petite Maison promet de faire vivre aux hôtes du Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa une découverte gustative. Ainsi, des ingrédients et produits frais saisonniers français de même que des éléments de décoration de La Petite Maison sont ainsi importés au resort afin de récréer l'art de vivre à la française.

Largement inspiré par la cuisine niçoise qui est une méthode traditionnelle originaire de la ville de Nice, mixant une cuisine française et italienne créée à base de d'ingrédients alpins et méditerranéens, les plats « signatures » tels que la fricassée de bar sauvage, filet de bœuf au poivre noir, pâtes fraiches aux truffes, linguine aux écrevisses, « Petits farcis » de légumes au style provençal, et pissaladière de Nice seront à l'agenda.

Mieux encore, les hôtes auront droit à un dîner exclusif comptant huit plats, disponible quotidiennement, ainsi que d'un brunch proposé les 18 et 19 février.

Les chefs aux commandes des menus éphémères sont le Chef exécutif de La Petite Maison et le Chef de cuisine du Republik Beach Club & Grill. De plus, Anne-Laure Rubi, fille de la célèbre fondatrice de La Petite Maison à Nice, résidera au Touessrok afin d'orchestrer cette collaboration culinaire entre les deux établissements prestigieux de la gastronomie et de l'hôtellerie.

À l'occasion de la St Valentin

Menu digne de l'occasion

Pour la St Valentin, les hôtes auront droit a un un menu gastronomique avec en bienvenue pissaladière et tapenade suivi de plusieurs mets du Sud avec une Salade d'Artichauts violets, la super Burrata, poivrons rouges et jaunes grillés, fins beignets de fleur de courge, petits farcis niçois, ratatouille et brouillade de truffes. S'ensuivra ensuite du consistant avec un aïoli de Saint-Pierre, légumes croquants et côte de veau de lait fermier, cuisinée en cocotte, vrai jus de cuisson, risotto aux Truffes et purée de pommes de terre. Les hôtes compléteront avec une kyrielle de douceurs dont des fruits rouges, glaces, tiramisu et mousse au chocolat noir