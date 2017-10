SHARP — PAILLES : Redline dévoile ses nouveaux produits dans son showroom flambant neuf

Redline, compagnie représentant depuis plus de 11 ans la marque Sharp à Maurice, a dévoilé jeudi ses nouveaux produits dans son nouveau showroom, à Pailles. Parmi ses nouvelles technologies, on retrouve la télé 8K Resolution Aquos et le Hikaru, soit un réfrigérateur à cinq portes. Lors d’une conférence de presse pour présenter son nouveau showroom, Pierre Lee, Managing Director de Redline devait se réjouir que 11 ans après avoir représenté Sharp, la marque est aussi présente auprès d’un réseau de revendeurs. « Le showroom, ici à Pailles, sert à exposer nos produits. »

Outre des machines à laver, des climatiseurs, des plaques de cuisson, des fours, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs et des télés au rez-de-chaussée, Redline propose aussi d’autres produits – comme des imprimantes, des photocopieuses et autres équipements pour le business – au premier étage. Parmi les nouvelles technologies, on y retrouve le réfrigérateur Hikaru, qui compte cinq portes et qui comprend un tableau de contrôle tactile permettant de régler la température en une touche. Ce qui, en retour, permet de minimiser l’ouverture des portes, évitant ainsi de perdre de la fraîcheur à l’intérieur. Le réfrigérateur est aussi muni d’un distributeur d’eau, qui demeure caché lorsqu’il n’est pas utilisé. Par ailleurs, le frigo permet d’avoir plusieurs températures à la fois. En une touche, la température peut permettre à un compartiment de devenir un réfrigérateur ou congélateur. Quatre températures peuvent être obtenues à la fois dans divers compartiments, soit “deep freeze”, “soft freeze”, “chill” et “cool”.

Quant à la télé 8K Resolution, selon la marque Sharp, « a new reality comes along with the stunning detail in pictures that will vow a remarkable resolution revolution ». La compagnie dit en outre mettre l’accent sur le service après-vente.