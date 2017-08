SHELL SMILING STARS : Deux Mauriciens à New York

Deux Mauriciens ont représenté Vivo Energy Mauritius à l’édition 2017 du Shell Smiling Stars qui s’est tenue récemment à New York.

Ainsi Osman Bhayat et Jean François Rayapen avaient été désignés pour représenter Vivo Energy Mauritius à New York. Un événement axé sur des séances de coaching sur le développement personnel et des opportunités de réseautage. Ces derniers ont aussi pu visiter plusieurs endroits historiques et ont également participé à une soirée de gala avec le président-directeur général du groupe Shell.

Pour Kiran Juwaheer, Managing Director de Vivo Energy Mauritius : “Nous sommes fiers de compter parmi notre grande famille un personnel passionné et dynamique. Nous valorisons ce travail immense effectué par nos collaborateurs pour offrir un service haut de gamme à la clientèle.”

Osman Bhayat, responsable de la station-service Shell Ebène, soutient pour sa part que “cet évènement est une marque de reconnaissance de l’attachement de collaborateurs envers la marque Shell. Ce genre d’exercice nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire la clientèle”. Un sentiment que partage Jean François Rayapen, Quality Marshall au Shell Garden de Curepipe : “Cette expérience m’a particulièrement marqué, car il s’agissait de mon tout premier voyage à l’étranger. C’est une expérience unique que j’ai eu la chance de vivre, d’autant plus que cela a été une grande fierté d’avoir représenté Vivo Energy Mauritius à l’échelle internationale.”