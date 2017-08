SHIFT SYSTEM DES MÉDECINS : Les deux parties prêtes à reprendre les discussions

Au bout d’une dizaine de jours de relations tendues entre le ministère de la Santé et les syndicats des médecins, les deux parties semblent revenir à de meilleures dispositions pour discuter de la mise en pratique du shift system. Du moins, c’est dans cette direction que tendent les propos tenus des deux côtés durant le week-end, alors que la demande d’une Judicial review des nouveaux horaires de travail des généralistes faite par la Medical Health Officers Association sera appelée aujourd’hui en Cour suprême devant le Chef juge.

L’assemblée générale spéciale organisée par la MHOA samedi sur le shift system s’est déroulée devant une bonne assistance, composée majoritairement de jeunes médecins. Les généralistes ont eu ce jour-là le soutien du syndicat des spécialistes et de la Nursing Association. Les médecins ont une fois de plus exprimé les raisons de leur mécontentement de la nouvelle formule concernant leurs horaires de travail, et ont maintenu que la mise en pratique du shift system à titre expérimental pendant une année aux casualties « n’a pas été concluante ». Ils ont soutenu qu’ils n’ont « pas peur de travailler pendant quarante heures par semaine », mais ont affirmé que l’environnement de travail de même que leurs conditions de service actuellement « ne sont pas favorables » pour exercer d’après les nouveaux horaires.

« Nou pa pe proteste akoz enn kestion kas. Dayer, nou pey tax MRA », ont martelé le Dr Vinesh Sewsurn, président de la MHOA, et le Dr Dushyant Purmanan, président de la Government Medical & Dental Officers Association. « Ena boukou fakter ki inportan pou ki nouvo sistem-la marse, me bann dimounn ki pe asiz dan minister pa finn pran sa bann pwin-la an konsiderasion », déplorent ces deux porte-parole des médecins. « Le nouveau roaster comporte beaucoup de lacunes, bizin reget sistem-la », affirment ces deux médecins.

Les intervenants lors de ce rassemblement ont sévèrement critiqué le ministère pour le manque de consultations entre les parties concernées avant l’entrée en vigueur du shift system. « Solision gagne par enn bon kominikasion ant anployer ek anploye. Avek enn bon kominikasion boukou problem pou rezoud. Nou pa la pou met baton dan larou », a relevé le président de la GMDOA. Tour à tour, les différents orateurs ont lancé un appel aux autorités afin qu’ils reprennent les discussions, tout en insistant sur « une participation très large » des différents syndicats du personnel soignant à ces prochaines négociations.

L’appel au dialogue n’est pas resté sans réponse. En effet, le ministre de la Santé, lors d’une cérémonie hier après-midi au Collège Islamic, s’est déclaré « ouvert au dialogue » avec les médecins. Toutefois, Anwar Husnoo a fait comprendre qu’il ne « discutera pas sous pression ni sous menaces ».

Le ton virulent et les écarts de langage de certains intervenants à l’assemblée de la MHOA samedi n’ont échappé à personne dans l’assistance, mettant même mal à l’aise quelques jeunes médecins. La violence de propos du syndicaliste Narendranath Gopee, président de la FSSC, à l’encontre du ministre de la Santé — menaçant de « koup ledwa » et « klak twa » — et de certains cadres de ce ministère a visiblement indisposé des membres de l’assistance. Si le discours a fait rire certains, d’autres par contre ont préféré quitter la salle. Narendranath Gopee s’en est également pris aux anciens dirigeants de la MHOA, qui avaient suggéré l’introduction du shift system au PRB en utilisant le terme « mercenaires » à leur encontre, alors que quelques-uns de ces médecins sont toujours en service.