SHIFT SYSTEM—Grogne: Ton apaisé des dirigeants syndicaux

L'apaisement est de retour dans les relations entre le ministère de la Santé et les représentants syndicaux de généralistes. En effet, ces derniers ont fait une demande fin de semaine dernière pour rencontrer les responsables de la Santé afin de discuter de la semaine de 40 heures de travail de médecins sur la base du “shift system”. Le ministère accueille favorablement cette démarche syndicale en affirmant qu'ils « n'ont jamais fermé la porte au dialogue ». Toutefois, la date de la réunion n'a pas encore été fixée car celle-ci dépendrait de la disponibilité des responsables des syndicats concernés.

Après sa virulente sortie contre le ministère il y a une dizaine de jours, et qui a été sévèrement critiquée par ses collègues infirmiers, Ram Nowzadick, président de la Nursing Association, est revenu à des meilleurs sentiments. Celui-ci a rencontré un des hauts responsables de ce ministère en début de semaine pour discuter de certains problèmes d'ordre pratique dans le travail des infirmiers à la suite de l'introduction du “shift system” des médecins. Selon nos informations, cette réunion s'est déroulée « sur un ton correct et civilisé », contrastant avec les propos agressifs tenus par le président de la NA lors de l'assemblée générale des médecins.

OPHTALMOLOGIE / DÉCENTRALISATION: Davantage d'opérations bientôt à l'hôpital de Souillac

En raison de la forte pression sur l'hôpital des yeux, à Moka, il y a urgence de décentraliser le service ophtalmologique. À titre d'exemple, environ 2 500 patients sont en attente d'une opération de la cataracte dans le service hospitalier. Depuis un certain temps déjà, de telles opérations sont pratiquées à l'hôpital de Souillac, mais sur un nombre très restreint de patients. Le ministre de la Santé était dans ce dernier hôpital il y a quelques jours afin de voir dans quelles mesures il serait possible d'augmenter le nombre d'interventions et, ce faisant, réduire la liste d'attente, qui s'allonge chaque semaine. C'est ainsi que décision a été prise d'ouvrir une deuxième salle d'opération pour la cataracte. Aux dires des techniciens de la Santé, une cinquantaine d'interventions additionnelles par semaine seraient possibles dans cet hôpital du Sud.