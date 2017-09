SHIRIN AUMEERUDDY-CZIFFRA (CHAIRPERSON DU PBAT ET ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA MBC) : « MBC : quand il y a des choses importantes, on ne peut faire l’autruche »

« Pendant les deux ans que j’ai présidé le Conseil d’administration de la MBC, jamais ni le Premier ministre ni le VPM ni personne n’a fait pression sur moi ». C’est ce que déclare Shirin Aumeeruddy-Cziffra, actuellement présidente du Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT). Elle souligne qu’elle avait accepté le poste à la tête de la MBC en 2000 « uniquement si on me garantissait que je pouvais agir en toute indépendance ». Tout en estimant qu’elle n’est pas en mesure de faire une évaluation de ce qui se passe à la MBC aujourd’hui, elle déclare que la loi au sujet de ce que doit être la chaîne de télé nationale est là. « Je crois que quand il y a des choses extrêmement importantes, on ne peut faire l’autruche parce qu’en plus, nous sommes dans une démocratie où il y a des journaux, des radios privées et les réseaux sociaux ». Notre interviewée s’exprime aussi sur le PBAT et l’évolution de la femme.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra, vous êtes la Chairperson du Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT). Pouvez-vous nous rappeler votre rôle et la pertinence d’une telle instance ?

Le Public Bodies Appeal Tribunal a été institué en 2009 suite à un amendement constitutionnel et à la promulgation de la PBAT Act. L’objectif de ce tribunal où je siège avec deux membres est de recevoir les appels des fonctionnaires du gouvernement et des collectivités locales qui ne sont pas contents quand il y a une promotion ou un recrutement. Ceux qui sont sanctionnés ont aussi le droit de venir faire appel chez nous. Les plaignants disposent de 21 jours après une nomination pour ce faire.

Combien de cas le PBAT a-t-il traité depuis son existence et combien ont pu obtenir gain de cause?

De 2009 au 31 août, nous avons reçu 1313 cas. Nous avons rendu un jugement dans 553 cas, donné des rulings dans 229 cas (où l’affaire a continué) et nous avons donné un ruling qui a mis terme à l’affaire dans 57 cas. Au total, donc, on a donné des jugements dans 839 affaires. Les autres ont soit été retirés soit il s’agissait de cas qui ne relevaient pas de notre juridiction. Il nous reste à présent 125 cas que nous traitons. Il y en a qui reçoivent gain de cause. Quelques-uns récupèrent leur poste. Les affaires sont en fait rentrées contre la Local Government Service Commission (LGSC) ou la Public Service Commission (PSC). Nous, quand on casse un jugement, on renvoie l’affaire devant les Commissions et de manière générale, elles essaient de trouver des solutions. Souvent, elles refont un appel à candidatures. Un exemple : dans un cas la commission s’est trompée et n’a pas appelé quelqu’un qui aurait dû être interviewé. La commission a donc rappelé la personne. Quelquefois, il y a des solutions satisfaisantes mais ce n’est pas toujours le cas. Quelquefois, ils vont en Cour suprême. Quand le PBAT donne un jugement, en général, c’est final, que ce soit contre la PSC et la LGSC ou contre les appelants. Celui qui n’est pas content de notre jugement peut aller faire un judicial review devant la Cour suprême. Mais, il n’y a pas beaucoup de judicial reviews. Sur le nombre de cas que nous avons traités, il y a eu 40 seulement dont 9 ont été retirés. Ce qui est intéressant, c’est qu’on n’a pas besoin d’avocat pour venir au PBAT. Il n’y a pas de frais et normalement c’est plus relax qu’en Cour. Le principe est de faire de sorte que cela ne prenne pas des années. Nous sommes appelés à rendre le jugement assez vite. En général, c’est fait en un an. Il y a eu des affaires qui ont pris six mois.

Le tribunal est donc efficace ?

Je trouve que c’est important d’avoir ce tribunal qui a été créé grâce aux syndicats. Nous voyons comment améliorer les choses. On verra si on proposera des amendements au gouvernement. On a fait beaucoup de progrès. Avant, les commissions ne voulaient pas nous donner les markings attribués aux interviewés. Nous avons donné un jugement contre la PSC. D’après nos lois, ils sont tenus de nous les donner pour nous permettre de voir s’il y a eu maldonne flagrante.

Y a-t-il eu des cas où il y a eu maldonne flagrante ?

À une époque, les markings de la LGSC n’étaient pas basés sur des critères. Maintenant, ils ont des critères. On a beaucoup avancé. On obtient beaucoup d’informations quand on demande.

Depuis quand êtes-vous la chairperson et comment avez-vous été choisie ?

Depuis 2012. J’ai succédé à Sadeck Namdarkhan. Moi et les deux autres membres du PBAT avons été nommés par le président de la République après consultation avec le Premier ministre et le leader de l’Opposition.

Ne trouvez-vous pas cela conflictuel d’être une ‘nominée politique’ et de devoir décider dans des cas où des fonctionnaires entrent des affaires contre des instances du gouvernement?

Rien à voir. Moi, je suis d’abord connue pour mon indépendance et de toute façon les affaires ne sont pas contre le gouvernement. C’est contre les commissions qui, elles-mêmes, sont indépendantes du gouvernement. Je ne reçois aucune affaire contre le Premier ministre ni contre le gouvernement ni contre un ministre. D’ailleurs, j’ai été renouvelée. J’ai cassé des jugements. J’ai l’habitude d’être dans des postes indépendants et d’agir en toute indépendance. Je crois pouvoir dire que dans tous les postes que j’ai occupés jusqu’ici, j’ai toujours maintenu un niveau élevé d’indépendance.

Vous avez dans le passé été présidente de la MBC qui est censée être indépendante aussi…

Pour la MBC aussi, c’était une nomination politique mais j’avais accepté le poste uniquement si on me garantissait que je pouvais agir en toute indépendance. D’ailleurs, je suis la seule à avoir réclamé que le directeur de la station soit recruté après un appel à candidatures. J’avais lancé un appel à candidatures pour le poste de directeur général, d’adjoint au directeur général et pour un certain nombre de postes importants. Je peux vous dire que pendant les deux ans (2000-2002) que j’ai présidé le Conseil d’administration de la MBC, jamais ni le premier ministre ni le VPM ni personne n’a fait pression sur moi.

Comment évaluez-vous l’évolution de la MBC aujourd’hui ?

Je ne peux pas me permettre aujourd’hui de faire une évaluation de ce qui se passe à la MBC. Je dis simplement que la MBC Act, votée en 1982, à l’époque où j’étais la ministre de la Justice, dit : « The objects of the Corporation shall be to provide independent and impartial broadcasting services of information, education, culture and entertainment ». On dit aussi que la MBC doit « refrain from expressing its own opinion and observe neutrality and impartiality on current affairs and matters on public policy (…) ». Tout ce que je peux dire, c’est que la loi est là. C’est à la station nationale de décider comment agir. Je crois que quand il y a des choses extrêmement importantes, on ne peut pas faire comme si cela n’existait pas. On ne peut pas faire l’autruche parce qu’en plus, nous sommes dans une démocratie où il y a des journaux, des radios privées et les réseaux sociaux. La majorité des gens sont déjà au courant de tout ce qui se passe. Le silence n’est donc pas une option.

Vous avez été ministre de la Femme. Quelle est votre appréciation de l’évolution de la femme depuis l’Indépendance tant au niveau de la famille qu’au niveau professionnel ?

Je pense qu’il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne la situation des femmes en général. Ceci dit, il y a toujours le plafond de verre, dans le secteur privé en tout cas. Dans le secteur public, on voit qu’au contraire, il y a des femmes qui sont arrivées très haut : secrétaire aux affaires étrangères, juges et magistrates. À l’époque, ma mère qui était fonctionnaire, n’avait pas le droit d’être en compétition avec ses collègues masculins pour être dans un poste important. Elle pouvait juste prendre des notes. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Au niveau du privé, malheureusement, on voit que les femmes réussissent mais elles ont un plafond de verre. Quand on regarde les très grandes compagnies, je n’ai pas encore vu une femme qui a pu arriver très haut même si elles ont de meilleurs postes qu’avant au niveau intermédiaire.

Quelles en sont selon vous les raisons ?

C’est une question de temps. Avec le temps, les choses évoluent. Je pense qu’il faut de plus en plus de femmes qui soient formées dans tous les domaines du management etc. pour être en compétition. Mais, cela ne suffira pas. C’est un peu dans la tête. Il faut que les femmes arrivent elles-mêmes à accepter qu’elles sont capables. Souvent, les femmes n’osent pas. Même si elles n’ont pas l’air, elles ont une timidité profonde. La compétition fait peur aux femmes. C’est la même chose en politique. Ce sont des instances de pouvoir et les femmes n’ont pas l’habitude de l’exercice du pouvoir. Elles ont peur de se faire malmener, écraser. Ce sont des rôles taillés pour des hommes. On les fait sentir que si elles vont être chefs, cela va être difficile parce qu’en dessous, elles peuvent avoir beaucoup d’hommes qui n’accepteront pas de travailler sous une femme. C’est un problème qui existe dans le monde. Il y a aussi un autre point fondamental. Il ne faut pas oublier que c’est précisément à la période où les femmes veulent avoir un métier important, à cette même période, elles ont envie d’avoir des enfants. Il y a l’horloge biologique. Elles ont un choix à faire. Il y en a même qui décident de ne plus se marier, de ne plus avoir d’enfants. En ce moment, on supplie les gens pour qu’ils aient des enfants. Est-ce qu’elles vont faire le choix de ne pas avoir d’enfant pour avoir une carrière ? Ou bien faire comme moi – je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur exemple – j’ai voulu tout faire.

Quel est votre secret ? Vous avez l’air d’avoir réussi !

Est-ce que j’ai totalement réussi ? On ne sait pas…

Vous avez eu des enfants tout en ayant privilégié votre carrière…

Oui, mais quid de mes enfants ?

Avez-vous le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps pour vos enfants ?

Moi, j’ai eu une chance inouïe. C’est un peu triste de le dire. Mon mari, à l’époque, avait des ennuis avec le gouvernement qui avait voté des lois sur l’immigration et l’expulsion des étrangers. Mon mari en avait été victime et n’avait pas de papier entre 1977 et 1982. Il n’avait pas le droit de travailler. Il est resté à la maison et quelque part, cela a été positif pour notre vie familiale. En plus, c’est un des rares hommes qui n’a pas ce besoin de se prouver. C’était terrible car il était mari de ministre et il s’occupait des enfants. Mais, il n’était pas intéressé par l’argent ni par les honneurs. Il a été à la fois maman et papa pour mes enfants. J’avais aussi toute la famille disponible pour mes enfants. Donc, j’ai eu cette chance. Ce n’est pas évident pour les femmes d’aujourd’hui. Même quand il était là, pendant dix ans, j’ai pris une nounou pour s’occuper des enfants. Mais, j’ai aussi essayé d’associer mes enfants à ma vie municipale quand j’étais conseillère et maire. Ils m’accompagnaient aux diverses activités : foot, aux expos, théâtre etc. Aujourd’hui, ma fille est psychanalyste et artiste.

Que suggérez-vous ?

Depuis longtemps, on parle de flexitime. Cela dépend des carrières et chaque couple doit décider lequel des deux a besoin à un moment donné de pousser sa carrière et à un moment donné, l’autre… À l’époque, je me battais beaucoup pour qu’il y ait des crèches. Les femmes qui travaillent dans les usines ou dans d’autres secteurs ont beaucoup de mal avec les enfants. Après, on est étonné quand les enfants sont négligés ou victimes de maltraitance. On pourrait aussi avoir des pré-préscolaires. En France, il existe des centres récréatifs où les enfants de la maternelle peuvent s’y rendre pour plusieurs heures après la maternelle. L’enfant est d’une part dans une structure scolaire et d’autre part dans une structure plus fun. Les parents peuvent les récupérer après le travail.

Vous avez été parmi les premières femmes ministres à Maurice. Comment êtes-vous tombée dans la marmite politique à l’époque ?

Quand je suis retournée à Maurice, j’étais jeune avocate. J’avais un bureau et j’attendais que les clients viennent. Quand les femmes ont commencé à venir me voir et qu’elles me racontaient des choses, j’étais absolument abasourdie de savoir que les femmes n’avaient quasiment aucun droit quand elles étaient mariées. J’ai réfléchi et j’ai rencontré Paul Bérenger chez Kader Bhayat en 1974. Là, je l’ai interpellé en lui demandant ce que son parti comptait faire pour les femmes. Il a trouvé ma question intéressante et à partir de là, on a commencé à organiser des réunions pour discuter de tout cela. Il y avait Sheila Bappoo, Vidula Nababsing à l’époque… C’est à travers mon intérêt pour les droits de la femme que je me suis quelque part rapprochée des militants du MMM de l’époque. Cette passion pour les droits de la femme est restée.

Qu’avez-vous à dire sur les droits de la femme aujourd’hui ?

On ne connaît pas le pourcentage des femmes qui sont battues aujourd’hui. Ce que nous savons, c’est quand il y a eu des morts et ce n’est pas qu’à Maurice. C’est un problème mondial grave. A la Réunion, le taux est très élevé.

On dit pourtant que les femmes sont plus fortes, indépendantes et pas soumises aujourd’hui…

Cela n’a rien à voir. Une femme peut avoir un poste très important et être battue. Seulement, personne n’en saura rien. On ne sait que pour les femmes qui sont disposées à en parler. Celles qui sont issues de familles bourgeoises, soit elles décident de divorcer soit elles subissent. Je crois que tous les gouvernements qui se sont succédé ont essayé de prendre des mesures en ce qui concerne la loi mais la loi ne peut protéger une femme véritablement. C’est un deterrent. Mais, il y a des femmes qui ont des protection orders qui sont battues quand même. Le gros effort à faire, c’est la sensibilisation de tout le monde. Pas juste des femmes mais les garçons quand ils sont encore jeunes. Ce n’est pas par hasard qu’un homme va battre sa femme. Souvent, on dit que la personne qui exerce une violence a elle-même été soit victime soit témoin de violence. Il y a beaucoup de cas d’enfants qui ont été battus sévèrement ou victimes d’abus sexuels qui deviennent perturbés et exercent la violence à leur tour. Soit le bullying à l’école soit plus tard dans leur ménage.

Aujourd’hui, nous avons une première femme présidente. Vous vous dites qu’il était temps ?

Moi, je dis qu’il est temps que les femmes occupent tous les postes à tous les niveaux, selon leurs compétences. Il n’y a pas un seul poste où on ne peut pas mettre des femmes.

Vous étiez Ombudsperson. Certains trouvent que les enfants ont ‘trop de droits’, aujourd’hui, les parents ne pouvant mettre la main sur eux pour les corriger.

Tout dépend de ce qu’on appelle droits. Ils ont droit à la santé, le droit d’être protégés de la violence… Les enfants ont des droits de même que les adultes ont des droits. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que les enfants ont trop de droits. Ce sont les adultes qui ont la première responsabilité d’expliquer aux enfants quels sont leurs droits et quelles sont les limites de ces droits. On ne peut dire à un enfant : ‘tu as tous les droits’. Les parents doivent absolument mettre les paramètres et il faut que dès très petit, on inculque à l’enfant ce qu’il a le droit de faire et ne pas faire. Cela, en lui expliquant. Tous les psychologues dignes de ce nom sont d’accord que corriger un enfant de manière brutale est la dernière méthode. Il faut dialoguer. Cela ne veut pas dire que l’enfant ne va pas persister mais il faut dialoguer et trouver un compromis.

Cela fait plusieurs années que l’on attend un Children’s Bill… Qu’en pensez-vous ?

Je suis contente que la ministre soit en train de mettre les bouchées doubles en ce moment pour finaliser ce projet de loi de même que des amendements concernant l’adoption.