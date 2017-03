SHIRISH NARANG : Le Top 5 dans le viseur

Dixième en 2015, sixième en 2016 non sans avoir longtemps flirté avec une très bonne cinquième place même s’il a été terriblement gêné avec "l’affaire Gameloft" (premier cas de dopage à l’EPO-Recombinant Human Erythropoietin - sur un pur-sang au Champ de Mars), Shirish Narang revient revigoré et veut faire oublier ce triste épisode et attaquer 2017 tambour battant.

Il a singulièrement renforcé ses effectifs en passant à 38 coursiers, dont 13 nouveaux (trois inédits). L’autre aspect intéressant à souligner : il sera bien représenté dans la fourchette 0-41 dans ce nouvel exercice. « Nous sommes à 80 % présents dans ce benchmark et nous espérons être compétitifs à ce niveau, » remarque d’entrée Shrish Narang.

Il ne peut cependant ne pas parler de "l’affaire Gameloft" qui a secoué le monde hippique en novembre 2016. L’EPO n’a jamais pu être dépistée dans ce milieu et Narang est encore meurtri de ce qui s’est passé dans son yard. « We are surrounded by criminals who are still working in Champ de Mars. Cela fait trois mois que nous avons fait appel. On n’a même pas encore le transcript. Mais nous sommes confiants de remporter notre appel. »

Silent hope

Avec 64 caméras installées dans ses box à Port-Louis et à Floréal et des mesures strictes entourant ses palefreniers, le jeune entraîneur croit en une saison 2017 limpide. Pour les siens surtout. « We have started building the training of Man To Man. Pour l’heure, c’est la Duchesse qui nous intéresse avec Mountain Master. We do have a silent hope on our horse on Saturday, »

Au niveau des jockeys, l’écurie a signé un deuxième jockey, le Sud-Africain Robert Khathi, qui épaulera Kevin Ghunowa. « Je salue le sportmanship de Kevin. Il a accepté Robert somme son teammate. C’est important pour l’esprit du groupe. »

Shirish Narang veut aussi relever le challenge de faire triompher trois inédits sur notre turf. « Le pari est osé. Mais je crois que cela peut se faire au Champ de Mars. »

Sixième au hit-parade des entraîneurs en 2016 avec 20 victoires et 85 placés pour des gains totalisant Rs 5 668 500, Narang estime avoir « franchi un cap très important » lors du dernier exercice, côtoyant des entraîneurs aguerris à ce niveau de compétition. « Tout cela m’a fortifié. J’ai raté d’un rien la cinquième place. Cette année, je vise le Top 5. Et j’espère passer la barre des 25 victoires. »

Lui qui lorgne une victoire classique, reste ambitieux. « Je n’ai jamais gagné une classique mauricienne, encore moins une course principale au Champ de Mars. Je vise les deux cette saison. Et ce sera déjà un big achievement personnel… »

Robert Khathi, une première expérience mauricienne

Robert Khathi, 31 ans, sera à sa toute première expérience mauricienne loin de Cape-Town, province où il est né. Il a encore un gros appétit et croit que le Champ de Mars, sa nouvelle base de travail, peut lui procurer davantage de bons moments dans sa carrière de jockey.

Lui qui est passé par l’Académie sud-africaine des Jockeys, après avoir étudié à la KwaMgaga High School, comptabilise un peu plus de 350 victoires. Il a fait ses armes comme jockey pro au sein de la très connue Bass Racing Stable et a aussi défendu les couleurs de l’entraînement Justin Snaith.

Avec 30 victoires au cours d’une saison 2016 entravée par une grave blessure, il veut rebondir à Maurice. « I always wanted to come and work at the Champ de Mars. J’ai saisi l’opportunité à travers l’offre de Shirish Narang. Even at training here, it’s amazing. I can handle the tricky track and i’m looking forward for my first win at the very early stage of the season, » avance Robert Khathi qui a sellé son dernier gagnant « a couple of weeks ago with Chisanyama at Kenilworth. »