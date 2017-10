SHOPPING : Être prêt pour Halloween

Halloween vous donne l’occasion de vous glisser dans la peau d’un monstre ou d’un de vos personnages de fiction préférés. Scope vous souffle des idées de maquillage, de décorations et de recettes qui peuvent vous servir pour la soirée d’Halloween, entre amis et proches.

Maquillage terrifiant pour Halloween

Les déguisements sont inévitables pour passer une belle soirée d’Halloween, mais il n’y a pas que cela qui compte. Pour être encore plus moche et devenir la star d’Halloween, rien de tel que de se maquiller horriblement le visage. Avec une imagination débordante et du savoir-faire, vous pouvez aisément accomplir des maquillages monstrueux. Effets de bouche cousue, visage ensanglanté, bouche béante, dents de vampire, yeux de mort-vivant : à vous de choisir l’intensité de votre maquillage pour terrifier vos amis.

Décorations pour Halloween

Citrouille en carton

Prenez un rouleau en carton et peignez-le en orange. Découpez une bande large et d’autres bandes d’environ 1,5 cm et ouvrez-les. Collez les extrémités des bandes fines et collez la bande large au centre pour former la citrouille.

Draps ensanglantés

Déchirez un vieux drap blanc et versez dessus des substances de couleur rouge. Vous pouvez utiliser du ketchup et du jus de tomates. Accrochez les draps ensanglantés à votre arbre ou à une fenêtre.

Arbres abominables

Prenez des branches et peignez-les en noir. Accrochez-les au mur. Vous aurez une forêt sombre et lugubre.

Chauves-souris en carton

À l’aide d’une boîte de carton d’œufs, vous pouvez créer des chauves-souris. Vous devez prendre les morceaux en carton et les retourner à l’envers. Vous aurez trois bosses. Celle du milieu forme la tête de la chauve-souris et les deux autres les ailes. Pour donner de l’effet, vous n’aurez qu’à la peindre en noir.

Recettes spéciales pour Halloween

Halloween est aussi l’occasion de préparer des recettes spéciales pour vos proches et vos amis. Scope vous a déniché une liste de repas faciles à faire et des amuse-gueules que vous pourriez servir avec l’apéritif.

1. Poivron fourré

Le poivron fourré spécial Halloween en forme de petite citrouille est facile à réaliser. Vous n’avez qu’à mettre ce que vous voulez à l’intérieur.

2. Pizza spéciale araignée

Facile et rapide à cuisiner, une belle pizza édition Halloween pour les petits comme pour les grands. Utilisez les mêmes ingrédients qu’une pizza classique et ajoutez à la fin une araignée en olive noire.

3. Hot-dogs aux faux doigts ensanglantés

Prenez des saucisses et coupez-les en forme de doigts. Le résultat est bluffant. Pour finir, ajoutez un peu de sauce ketchup pour donner l’effet de sang.

4. Œuf à l’œil

Il vous faut des œufs, des olives et du guacamole. L’œuf à l’œil est vraiment bon. Vous devez simplement faire bouillir les œufs et ajouter les autres éléments.