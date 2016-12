SHOPPING PARK : Ouverture de l’espace beauté Maybelline New York

Le kiosque Maybelline New York – dédié au maquillage, à la vente de produits et aux conseils beauté – a été inauguré lundi soir au Trianon Shopping Park en présence de Mathieu Legoupil, directeur général développement commercial chez L’Oréal. À cette occasion, des séances de maquillage ont été proposées par des spécialistes. L'occasion aussi pour Mathieu Legoupil d'annoncer l’intention du groupe de « remuer le marché mauricien du maquillage » en assurant que produits et accessoires seraient lancés dans notre pays sur une base régulière. « Le monde du maquillage connaît une véritable révolution : il y a 2 à 3 ans, nous avions une grosse innovation par an. Aujourd’hui, il y en a une tous les trois mois : le “sculpting”, le “contouring”, le “strobing”, les palettes, les lèvres, les bronzes, les différents “liners”... » Et de rappeler le double objectif de ce kiosque, soit « d'offrir à toutes les Mauriciennes la palette de teintes et de produits la plus vaste de l’île » et de « mieux connaître les consommatrices afin d’offrir dans les mois et les années à venir de plus en plus de produits qui leur sont adaptés ».

La collection proposée comprend aussi bien un assortiment français qu’américain et une partie de l’assortiment africain afin d’avoir des teintes plus foncées. Le projet, qui existe déjà au Bénin, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Cameroun et au Congo, entre autres, vise à mettre la femme en avant, et ce dans un lieu réservé à la mise en beauté, à l’achat de produits et aux conseils “make-up”. À noter que, pour la période des fêtes, le kiosque étendra exceptionnellement ses heures d'ouverture jusqu’à 22h. Il est aussi possible de se faire maquiller sur place. Ainsi, le maquillage de jour est proposé à Rs 500 et celui du soir à Rs 800 tandis que la pose de vernis, elle, est à Rs 250.