SHRUDANAND SHEORAJ: « Les difficultés des planteurs sont un mythe »

Le président de la Mauritius Cooperative Agricultural Federation (MCAF), Shrudanand Sheoraj, estime que les planteurs ont su de tout temps relever les défis qui se sont présentés à eux. À l’instar de la baisse de 36 % du prix du sucre, il y a quelques années. N’empêche que certaines contraintes, dont le manque de main-d’œuvre, découragent les planteurs. Il en appelle au gouvernement dans le cadre de la préparation du prochain budget.

Quelle est votre évaluation de l’économie de notre pays en général actuellement ?

Après certains problèmes, il y a une reprise dans tous les secteurs, et dans le secteur agricole également. C’est un mythe de croire que les planteurs sont en difficulté car les 36 % de baisse du prix du sucre, c’est du passé maintenant. Le gouvernement a fait beaucoup d’efforts en notre faveur, en rétablissant notre équilibre. Ce qui a aidé à ralentir l’abandon des terres.

De l’autre côté, le secteur de la construction connaît une reprise, l’offshore va bien, le tourisme connaît de nouveaux marchés et le sucre également. Nous vendons notre sucre ailleurs qu’en Europe maintenant. Il y a beaucoup d’opportunités en Afrique. Je suis confiant d’une bonne reprise économique.

Quelle est la situation au niveau des planteurs ?

La situation est bonne. Il y a eu des innovations, dont celle du commerce équitable qui a fait que 37 sociétés coopératives sont certifiées sous ce label. Cela a donné un boost aux planteurs pour améliorer leur production de sucre. Ils obtiennent 60 dollars additionnels par tonne de sucre. Il y a aussi la compagnie italienne Altro-Mercato qui achète notre sucre à un prix préférentiel, en nous offrant 40 euros additionnels par tonne de sucre. Elles sont 25 sociétés coopératives et 825 planteurs à s’être engagés depuis un an sous cette initiative. Nous allons ainsi exporter dans les 4 000 tonnes de sucre annuellement pendant cinq ans. Il y a, certes, des problèmes dans ce secteur mais nous cherchons des opportunités pour obtenir davantage de revenus. Ceux qui sont dans le système ont obtenu gratuitement des fertilisants bio d’une valeur de Rs 5 000. Cela aide les planteurs à réduire la quantité de fertilisants chimiques utilisés dans leurs champs et augmente aussi leur profitabilité. Ainsi, plusieurs milliers des 12 000 planteurs que nous avons à Maurice sont en train de réduire leurs coûts de production.

Quelles sont les contraintes auxquelles les planteurs font face actuellement ?

La principale contrainte est le manque de main-d’œuvre. J’avoue que nous n’avons pas su préparer la relève. Les jeunes boudent ce secteur, pourtant ils sont au chômage. Ils peuvent gagner suffisamment d’argent dans le secteur agricole. C’est leur choix, nous ne pouvons les forcer à travailler dans ce secteur. Les planteurs souffrent d’un manque de main-d’œuvre énorme ; d’où l’émergence de contracteurs qui s’occupent des opérations aux champs mais qui coûtent plus cher aux planteurs. Nous ne pouvons importer de la main-d’œuvre étrangère car il n’y a pas du travail tout le long de l’année. Le problème de main-d’œuvre est aigu et l’importation est compliquée. Les coûts sont élevés. Je pense que l’importation de main-d’œuvre n’est pas une solution.

Alors, que faut-il faire ?

D’abord, il faut relancer le système de Young Farmers pour intéresser les jeunes à l’agriculture. Peut-être faut-il leur offrir certaines incitations pour que les jeunes puissent cultiver des légumes. Je dirai que les planteurs de cannes ont de tout temps su relever les défis auxquels ils ont fait face. À l’exemple de la baisse de 36 % du prix du sucre il y a quelques années. Notre lutte sera de récupérer les terres qui sont abandonnées. C’est peut-être un blessing in disguise pour les nouveaux entrepreneurs agricoles. Savez-vous que si on investit Rs 100 000 dans une plantation de canne à sucre, cela va nous rapporter dix fois plus que si cet argent était déposé dans une banque ? N’empêche qu’il faut travailler pour obtenir ce dividende. Les PME agricoles doivent réclamer des terres et investir dans l’agriculture. L’avenir est là.

Venons-en au prochain budget. Quelles sont les propositions de la MCAF au ministre des Finances ?

La MCAF fait treize propositions au ministre des Finances en vue d’aider tous les agriculteurs. D’abord, le gouvernement doit maintenir le programme FORIP, qui est l’épierrage des terres agricoles, jusqu’à ce que l’objectif de 12 000 hectares de terre soit atteint. L’exemption de la taxe sur les premières 60 tonnes de sucre produites par les petits et moyens planteurs doit devenir permanente. Les équipements agricoles doivent être exemptés de TVA et la subvention maintenue sur les filets de protection des arbres fruitiers. Le gouvernement doit introduire une subvention sur l’achat des bio-fertilisants produits localement, enlever la taxe de 15 % sur les pesticides. Il faut aussi demander aux banques de réintroduire le paiement d’intérêt sur les comptes des sociétés coopératives. La Banque de Maurice doit réintroduire l’avance de 80 % sur les revenus sucriers pour les petits et moyens planteurs. Ces derniers doivent être autorisés à convertir jusqu’à trois hectares de terres agricoles sans paiement de la Land Conversion Tax, et finalement proposer un plan pour l’utilisation de la paille de canne pour les besoins de la production d’électricité.

En chiffres

La Mauritius Cooperative Agricutural Federation (MCAF), créée en 1950, regroupe actuellement 155 sociétés coopératives qui rassemblent environ 7 351 petits et moyens planteurs de canne à sucre. Ils occupent approximativement 6 847 hectares de terre sur lesquelles ils produisent 35 000 tonnes de sucre. Cette fédération compte 13 points de vente de produits agricoles à travers le pays, offrant ainsi ses services à tous les planteurs. Elle opère, depuis 2015, une usine de production de bio-fertilisants, conjointement avec la Mauritius Chemical & Fertiliser Industry.