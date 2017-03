SHYAM HURCHUND : Bien mieux armé cette saison

Pour sa première saison comme entraîneur au Champ de Mars, Shyam Hurchund s’est contenté de 4 victoires pour la douzième et dernière place au classement général. On aurait toutefois tort de le juger sur cette performance, car fort de l’expérience qu’il a acquise jusqu’ici et grâce à un effectif plus étoffé, il est certain qu’il réalisera une bien meilleure moisson cette année.

Une première saison est toujours utilisée comme tremplin pour tout nouvel entraîneur. Si ses premiers pas étaient timides, Shyam Hurchund semble avoir trouvé ses marques et gagné en assurance au fil des mois. Du reste, certains chevaux avaient montré des signes de progrès en fin de saison 2016. Cela se reflète aussi dans le comportement de ses chevaux à l’entraînement depuis plusieurs semaines déjà. Du reste, nombreux sont ses coursiers à avoir tapé dans l’oeil à l’heure des galops à l’instar de Chester’s Wish, Laughistheanswer, My Man Alex et Political Power.

Pourtant, avec le départ d’une dizaine de coursiers vers la nouvelle écurie dirigée par son ancien stable supervisor, Amardeep Sewdyal, on craignait que cela ne bouleverse ses plans, mais au contraire, il s’est retrouvé avec un plus gros effectif suite à l’arrivée d’un petit groupe de propriétaires avec un renfort d’une douzaine d’éléments de différents établissements. Quatre nouvelles acquisitions sud-africaines sont déjà sur place, tandis que Midnight Man, un 3-ans prometteur avec 1 victoire et 2 placés en 5 sorties, est attendu le 27 mars. Barnstable, ancien élève de Vincent Allet qui n’a pas encore couru, car caractériel, a également rejoint les rangs de Shyam Hurchund. «Un contingent composé d’une trentaine de chevaux serait idéal dans la conjoncture locale. Avec 28 coursiers, je pense donc avoir un bon effectif sous la main. Nous sommes bien mieux armés cette année et les résultats devraient être meilleurs. Une quinzaine de victoires semble à ma portée», nous a confié le sympathique entraîneur.

S’agissant de son jockey, Shyam Hurchund fera confiance à Jeanot Bardottier pour débuter. «Nous avions confié la monte de quelques chevaux à Bardottier en fin de saison 2016 et il nous a donné satisfaction. Il a de l’habileté et il écoute les instructions». Interrogé sur la rumeur qui annonçait l’arrivée de l’Indien Ravi Kumar Vaibhav après quelques semaines en remplacement de Bardottier, l’entraîneur dira: «C’est vrai qu’on a contacté Vaibhav, mais il n’y a rien de définitif. S’il vient ce sera probablement à la mi-saison».

Jeanot Bardottier pour démarer

Après une saison 2015 exceptionnelle où il termina deuxième au classement général avec à la clef le titre de champion chez les Mauriciens, on s’attendait à voir Jeanot Bardottier à nouveau à l’avant plan en 2016. Notre compatriote s’est finalement contenté d’une maigre récolte avec seulement 6 victoires au compteur, équivalant à une modeste quatorzième place. Ayant eu la confiance de Shyam Hurchund cette année, il ne veut pas laisser passer sa chance pour se refaire une réputation.

Pour Jeanot Bardottier, plusieurs éléments ont joué contre lui l’année dernière. « Ce fut une saison compliquée pour moi. Je n’ai pu monter lors des dix premiers rendez-vous, car j’étais sous le coup d’une suspension que j’avais écopée la saison précédente. J’ai eu un job chez Vincent Allet à mon retour, mais c’était difficile de remporter des courses avec l’effectif mis à ma disposition, car trois quarts des chevaux étaient âgés. Lorsque vous faites la comparaison avec 2014 ou 2015, vous verrez que j’ai obtenu bien moins de montes l’an dernier», nous a expliqué le jeune cavalier.

Souvent confronté à un problème de poids, surtout en début de saison, Bardottier affiche actuellement 58kg sur la balance et estime même pouvoir monter à 57kg. Ce qui est le résultat de gros efforts au quotidien dans sa préparation physique. Pourtant, cela n’était pas joué d’avance pour lui, car à la fin de l’année dernière, il avait dû subir une intervention chirurgicale pour une vieille blessure au pied. Ce qui explique que ce n’est qu’au début du mois de mars qu’il a rechaussé les étriers. Notre interlocuteur se dit complètement remis de cette opération et c’est plus motivé que jamais qu’il abordera cette nouvelle saison, car il veut prouver qu’il a toujours l’étoffe d’un champion.