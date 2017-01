SHYAMNATH VEERASAMY (ancien directeur adjoint de la météo) : “Pas la plus grave sécheresse, mais elle va durer !”

Maurice et Rodrigues sont affectées depuis des semaines par le retard prévu dans l’arrivée des grosses pluies de l’été. Selon Shyamnath Veerasamy, ancien directeur adjoint de la station météorologique national (en poste jusqu’à 2007), le pays a déjà connu de bien pires sécheresses, mais le problème est néanmoins parti pour durer. Dans l’interview qui suit, le météorologue a le mérite de vulgariser les phénomènes climatiques que sont El Niño et La Niña avec leurs conséquences parfois dramatiques sur les activités humaines et économiques dans de nombreuses régions du monde, y compris les îles Mascareignes dont font partie Maurice, Rodrigues et La Réunion. Avec ces phénomènes, selon Shyamnath Veerasamy, il faut compter avec la température de la surface de la mer. Ainsi, un refroidissement de cette température à l’est de Rodrigues affaiblirait considérablement, par exemple, un cyclone qui se dirige vers nos parages privant la région de beaucoup de pluies.

De par votre longue expérience de météorologue, est-ce la sécheresse la plus grave qu’ait connue l’île Maurice ?

Non ! Nous en avons connu une des pires en 1999. Ce fut la sécheresse de loin la plus grave du siècle dernier. L’eau était tellement rare à l’époque qu’il y eut quelques émeutes, notamment à Quatre-Bornes. Ce fut la première fois que des évènements aussi déplaisants liés au manque d’eau survenaient dans le pays. Mais, la rareté de l’eau était prévisible parce que la capacité de stockage du pays ne répondait pas à l’accroissement de la population, il était bien en dessous des exigences de la demande en irrigation des champs, en dessous de notre standard de vie et aussi du nombre grandissant de touristes en visite dans l’île. Qui plus est, un volume conséquent d’eau était perdu à travers les fuites et des conduits endommagés de la CWA. A ce niveau de gaspillage, il n’y a pas eu de grands changements et je témoigne d’un cas flagrant devant ma porte à la rue Vandermersch, à Rose-Hill, où chaque matin et chaque après-midi, un flot énorme d’eau s’échappe d’un conduit que la CWA ne répare toujours pas malgré des constats par des inspecteurs de cette institution. Fort heureusement, les autorités ont, depuis, construit le Bagatelle Dam qui, du moins on l’espère, réduira l’impact des sécheresses à l’avenir.

La sécheresse de 1999 avait frappé pendant que sévissait le phénomène climatique appelé La Niña, lequel phénomène avait été précédé par un El Niño en1997-98. Vu que les années 2015 et 2016 ont été marquées par un autre El Niño aussi intense, mon inquiétude maintenant est de savoir si la pluviosité sur Maurice sera normale ou en dessous de la normalité cet été.

A quoi se résume l’El Niño ?

De temps en temps, de manière cyclique, la température à la surface de la mer dans le milieu et dans l’est tropicale de l’océan Pacifique se réchauffe significativement tandis que dans la partie partant du nord de l’Australie jusqu’à l’Indonésie, c’est le contraire qui se produit et la température de la mer se refroidie de manière tout aussi conséquente. Ce phénomène est appelé El Niño, qui signifie l’Enfant et son nom dériverait du fait de la proximité du phénomène avec la fête de la Nativité (la naissance du Christ). Simultanément, il y a des conséquences ailleurs, la température à la surface de la mer augmente dans plusieurs autres régions du monde alors qu’elle diminue dans d’autres. Par exemple, durant un El Niño, la température à la surface de la mer devient chaude de manière notable dans notre région des Mascareignes (Maurice, Réunion, Rodrigues) mais froide autour de la péninsule indienne.

Généralement, durant un El Niño, les régions centrales et est tropicales du Pacifique et celle des Mascareignes enregistrent une pluviosité variant de normale à au-dessus de la normale, tandis que les régions australo-indonésiennes et celles autour de l’Inde se retrouvent déficitaires en pluies. A Maurice, les précipitations ne manquent pas. Par contre, en hiver durant un El Niño, il a été constaté que la température remonte au-dessus de la normale pendant la nuit. C’est une des raisons qui avait fait que le taux de sucrose de la canne à sucre avait chuté en dessous de sa moyenne lors de la saison 1997-1998 et celle de 2015-2016 .

Et qu’en est-il de La Niña ?

Le plus souvent, juste après l’El Niño, survient La Niña. On assiste alors à des effets inverses dans les régions précitées. Les deux phénomènes se mesurent selon un paramètre désigné dans le jargon météorologique sous l’appellation Southern Oscillation Index (SOI) qui reflète la différence de pressions entre Tahiti, île située dans le sud-est du Pacifique et la ville de Darwin (dans la partie nord de l’Australie). Le SOI est négatif durant plusieurs mois lorsqu’El Niño est actif et il devient positif durant un La Niña. Entre les deux, il y a un SOI neutre.

Je dois, à ce stade, faire certaines précisions : 1) tous les El Niño ne sont pas nécessairement suivis par La Niña. On a relevé par exemple qu’après un violent El Niño en 1983 et 1984 qui avait duré de mai 1982 à avril 1983, le SOI avait été neutre. Néanmoins, le taux de pluviosité moyen enregistré dans les zones agricoles de Maurice de février à novembre 1983 fut de 813 mm comparé à la moyenne à long terme de 1510 millimètres de pluies ; 2) tous les La Niña ne sont pas invariablement associés à une pluviosité en dessous de la normale. Durant un La Niña qui avait prévalu de mai 1955 à octobre 1956, la pluviosité avait atteint 2 458 mm, soit à peine 38 mm de moins par rapport à la moyenne...

Que devrait-on donc en déduire ?

Moi, je crois que les évènements répertoriés démontrent qu’on ne devrait pas se fier uniquement au SOI comme proxy information en ce qui concerne notre région des Mascareignes. Les conditions climatiques qui avaient existé de novembre 1956 à novembre 1957 furent très étonnantes et instructives et démontrent que pour prévoir le temps dans notre région, il faut surtout tenir en compte la température prévalant à la surface de la mer autour des Mascareignes et des régions adjacentes. Au cours de cette période 1956-57, le SOI était légèrement négatif parce que l’El Niño était de faible intensité. Le pays avait reçu une pluviosité de 1696 mm comparés à une moyenne à long terme de 2 040 mm. Qui plus est, lors de la saison cyclonique 1956-57, il y eut seulement un cyclone et une dépression tropicale modérée. Le cyclone s’était formé entre Diego Garcia et Agaléga et frôla l’ouest de Rodrigues en janvier 1957. La dépression tropicale partit, elle, du canal du Mozambique et passa loin au sud-ouest de La Réunion en février.

A quoi peut-on s’attendre comme conséquences de l’El Niño de 2015-2016 ?

Avec les avancées technologiques, on dispose maintenant de données instantanées à partir d’images satellitaires. Ces données sont inchangées via Internet entre plusieurs stations d’observation disséminées à travers le monde. On peut ainsi avoir une meilleure compréhension des aspects de l’El Niño de 1997-98 et de la dure sécheresse de 1999. Avec la quantité d’informations accumulées par le service météorologique national, il a été possible de retracer les périodes de sécheresse qui ont affecté Maurice depuis 1960. Dans la plupart des cas, des sécheresses ont frappé durant un La Niña qui a suivi un El Niño comme ce fut le cas en 1999. Dans quelques cas seulement, il y en a eu de très sévères malgré l’absence d’un La Niña comme en 196i et en 1983.

Une analyse des données a permis d’établir que vers la fin de l’El Niño de 1997-1998, une température de surface de la mer relativement froide s’était développée sur la partie tropicale de l’océan à l’est de Rodrigues. Après la disparition complète de l’El Niño, cette eau relavitement froide émigra vers les Mascareignes et causa la longue sécheresse qui suscita la panique chez nous. La migration de cette eau froide causée par le refroidissement de la température de surface de la mer eut également pour retombée d’affaiblir le cyclone intense Davina, alors qu’il se dirigeait vers Rodrigues et Maurice. Ce qui eut pour résultat que le volume de pluies bénéfiques que les deux pays attendaient dans le sillage de Davina fut bien loin des espérances.

J’ai bien peur que les conditions climatiques actuelles ne soient malheureusement similaires à celles qui prévalaient fin 1997-1998 . Ces conditions sont favorables au refroidissement de la température de surface à l’est de Rodrigues. C’est pourquoi, en dépit de l’absence actuelle de La Niña dans la partie sud du Pacifique, les prévisions pour le reste de la présente saison d’été font état d’une pluviosité en deçà de la moyenne normale.

A l’heure où je vous parle (NDLR : jeudi après-midi 12 janvier), les images satellites et la charte synoptique accessibles sur le site-web de la station météorologique nationale montrent que Maurice, La Réunion et Rodrigues sont sous l’influence d’alizées modérées au sein desquelles évoluent quelques faibles perturbations. La Zone de convergence inter-tropicale (ITCZ) se trouve toujours loin au nord en latitude 10 degrés sud et il y une faible perturbation de mousson nord-ouest dans le Canal de Mozambique.

Pour dire les choses simplement, la sécheresse semble être partie pour durer. Il faut s’y s’adapter parce que, dans l’immédiat, il n’y a pas de système capable de générer de gros nuages pourvoyeurs de pluies conséquentes dans les parages de Maurice !

Comment économiser 2,5 millions de litres d’eau par jour !

Eu égard à la panique qui s’installe dans le pays avec la sécheresse qui perdure, le directeur général de la CWA, M. Yousouf Ismaël, laisse entendre que si la situation ne s’améliore pas, il faudra, sous peu, imposer des mesures drastiques afin que la population ne gaspille pas le précieux liquide.

Shyamnath Veerasamy, notre interviewé de la semaine, affirme ne pas avoir, lui, attendu qu’on en soit réduit à des mesures extrêmes pour déjà commencer à économiser l’eau. Il soutient que dans chaque famille mauricienne on peut commencer par réduire le débit des chasses d’eau.

“Depuis la sécheresse de 1999, j’ai noté que, en réalité, une chasse d’eau consomme plus d’eau qu’il n’en faut réellement pour nettoyer les toilettes. Chez moi, j’ai déposé sur le fond de la chasse d’eau une bouteille d’eau gazeuse en plastique de 0.5 litre remplie moitié de macadams (NDLR : chippings) moitié d’eau afin qu’elle ne puisse remonter à la surface. Et la chasse d’eau fonctionne toujours avec la même efficacité tout en permettant d’économiser l’équivalent du poids de la bouteille. J’ai fait le calcul : si dans chaque foyer qui compte quatre personnes on appliquait la méthode en assumant que chacune de ces personnes utilisait la chasse d’eau cinq fois par jour, c’est dix litres d’eau que la famille économiserait ainsi quotidiennement. Sur une population d’un million d’habitants, c’est l’équivalent de 2.5 millions de litres par jour. Ce ne peut pas être quantité négligeable à un moment où chaque goutte d’eau doit être judicieusement utilisée”, soutient Shyamnath Veerasamy.