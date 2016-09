SICA INTERNATIONAL COMPETITION : Les chefs mauriciens décrochent l’or à Chennai

Une équipe de la Mauritian Chef Association (MCA) a remporté le premier prix d’un concours culinaire organisé en Inde et initié par la South India Culinary Association (SICA). En compétition avec les participants de plusieurs pays, les Mauriciens se sont distingués dans deux catégories, à savoir le buffet et le dessert.

La 4e édition de la SICA International Competition s’est tenue du 15 au 17 septembre à Chennai, en Inde. L’équipe des chefs mauriciens était composée de Jeganaden Thungavelu (team leader), Ravindranath Kurnauth, Westley Chowrimootoo, Luis Carlino Veerayen et Jean Luc Laurent. Ils étaient épaulés par Pravesh Kumar Gokhoola et Roshan Gopaul. Un autre Mauricien, le chef Mooroogen Coopen, président de la MCA, figurait, lui, parmi les membres du jury, aux côtés des chefs de Singapour, d’Australie, d’Arabie Saoudite et du Sri Lanka.

Les Mauriciens ont décroché deux médailles d’or dans les catégories “Team Challenge Buffet” et “Plated desserts”. L’événement s’est déroulé en présence de professionnels du secteur, incluant des chefs exécutifs, des food and beverages managers et des journalistes culinaires, entre autres, venus de différents pays.

L’objectif de cette compétition est de servir de plateforme où les professionnels peuvent démontrer notamment leur savoir-faire, le travail en équipe et leur créativité. Cela permet également de créer un réseau parmi les différents partenaires du secteur. L’équipe mauricienne rentre au pays demain.